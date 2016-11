RN assina contrato para produção de 450 mil mudas de cajueiro

A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (SAPE), assinou contrato com a Cooperativa Central da Agricultura Familiar do RN (COOAFARN) para a distribuição de insumos para produção de 450 mil mudas de cajueiro anão precoce em oito municípios potiguares.

As mudas serão produzidas nos municípios de Serra do Mel, Apodi, Caraúbas, Portalegre, Severiano Melo, Cerro Corá, Lagoa Nova e Tenente Laurentino Cruz, totalizando um investimento de R$ 294.490. A iniciativa faz parte do projeto de reestruturação da cajucultura no Rio Grande do Norte e foi viabilizada através do RN Sustentável.

“A cajucultura é muito importante para a produção agrícola do Rio Grande do Norte. Priorizamos essa atividade dentro dos recursos que tínhamos no RN Sustentável e agora a reestruturação da plantação se tornará realidade. É mais uma boa notícia que damos ao produtor rural em tempos tão difíceis”, pontua o secretário de Agricultura, Guilherme Saldanha.

A expectativa é que a distribuição de sacos, adubo e sementes comece em janeiro para que os produtores possam plantar as sementes. Na fase de enxertia, a cooperativa volta a atuar junto aos produtores realizando os enxertos nas mudas.