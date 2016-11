RN abre novo processo seletivo para docentes na área da Saúde

O Centro de Formação de Pessoal (Cefope) está com novo edital aberto para seleção de docentes. O processo seletivo simplificado visa formar banco de professores para atuar nos cursos de educação profissional técnica de nível médio de formação inicial e continuada para qualificação dos trabalhadores do SUS. As inscrições e o recebimento dos currículos vão de 11 a 18 deste mês, nos dias úteis.

Os interessados devem entregar a documentação exigida nas seguintes Regiões de Saúde: III (João Câmara), IV (Caicó), V (Santa Cruz), VI (Pau dos Ferros) e VIII (Mossoró).

A seleção será através de processo seletivo simplificado por meio de avaliação curricular e carta de intenção em entrevista, sendo esta última em caráter não eliminatório.

Os docentes ministrarão aulas e cursos dentro do projeto “A qualificação do trabalhador: uma estratégia de recursos humanos para o SUS”. Os profissionais selecionados também atuarão em outros projetos, caso necessário, e o valor da hora-aula é R$ 60.

Os candidatos devem apresentar os seguintes documentos:

• CPF e RG ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia), documento que informe o número do PIS/PASEP/NIT, comprovante de residência atualizado, comprovante de dados bancários: agência, conta e banco;

• Diplomas de Certificação com registro e/ou inscrição no(s) órgão(s) competente(s), na forma da lei ou ato normativo específico, expedido por instituição reconhecida pelo MEC ou por órgão estadual competente;

• Carteira de Identidade Profissional registrada nos respectivos Conselhos, com comprovante de anuidade quitada;

• Ficha de Cadastro de Docentes devidamente preenchida;

• Quadro de Listagem de Cursos de Atuação Pretendida, indicando o(s) Cursos e Polo(s) onde deseja atuar;

• Carta de Intenção: deverá ser redigida em até 01 (uma) lauda explicitando os motivos de sua inscrição no curso selecionado, disponibilidade para planejar e ministrar as aulas, participação em cursos da área e experiências relacionadas, utilizando fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,0.