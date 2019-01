Rio Grande do Norte terá R$ 1,2 milhão para equipamentos de saúde bucal

A verba será destinada à 24 municípios para aquisição de 69 cadeiras odontológicas para reforçar o atendimento à população, nas UBS

A população de 24 municípios no estado do Rio Grande do Norte, será beneficiada com o reforço financeiro de R$ 1,2 milhão para melhoria da assistência à saúde bucal no SUS. O Ministério da Saúde está destinando R$ 51 milhões para 898 municípios brasileiros para a compra de 2.836 cadeiras odontológicas, de todas as regiões do país. No Rio Grande do Norte, a verba viabilizará a compra de 69 cadeiras odontológicas, que serão instaladas em unidades básicas de saúde. A liberação do recurso já foi publicada no Diário Oficial da União. O investimento contribui para qualificar, ampliar e fortalecer o atendimento de Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde (SUS).

A compra dos equipamentos reforça a Política Nacional de Saúde Bucal e dá suporte para ampliar e qualificar o trabalho das Equipes de Saúde Bucal que atuam na Atenção Básica, principal porta de entrada do SUS e capaz de resolver pelo menos 80% das demandas dos cidadãos.

Atualmente no país são 26.807 Equipes de Saúde Bucal presentes em 5.047 municípios brasileiros. Desta forma, cerca de 90,53% dos municípios do país têm, ao menos, uma das principais linhas de ação da Política Nacional de Saúde Bucal.