Rio Grande do Norte notifica 478 casos de microcefalia

O mais novo boletim divulgado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) aponta para a notificação de 478 casos de microcefalia, suspeitos de estarem relacionados às infecções congênitas. Em relação ao boletim anterior houve um aumento de 5 casos. Os números são de nascimentos ocorridos até a semana epidemiológica (SE) número 44, encerrada no dia 5 deste mês.

Os casos notificados estão distribuídos em 91 municípios do estado. Do total, 135 estão sob investigação, 141 foram confirmados e 202 foram descartados. Os casos confirmados estão distribuídos em 47 municípios do Estado. Os municípios com maior número de casos confirmados são Natal (40), Mossoró (14), Macaíba e Ceará-Mirim (7).