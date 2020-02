Rinaldo e o marxismo espiritual

Quando conheci o sociólogo Rinaldo Barros, no final da década

de 1980, compartilhando juntos uma das mais aprazíveis e produtivas

confrarias já reunida em Natal, no saudoso Restaurante Cuxá,

foi fácil perceber que estava diante do segundo cara de esquerda

que expressava com clareza uma autocrítica à militância da sua

geração durante o regime militar. Pouco antes dele, foi a mesma

eloquência que me fez se aproximar de Fernando Gabeira.

Nos animados sábados da confraria “Sábado Conduto”, que quase

sempre iniciava ainda no fim da manhã e avançava pela tarde e

noite, alguns momentos de conversas sérias, no campo político e

filosófico, soava sempre – e mansamente – a voz do cientista social

pernambucano que adotou o RN com lar afetivo e efetivo. Me

impressionava o evidente espírito pacifista de quem travou uma luta

inglória que o deixou por anos trancafiado numa cadeia.

Assim como Gabeira, ele

rompeu com o radicalismo e

sectarismo doentio da esquerda,

mantendo ao longo do tempo

um posicionamento coerente

com os anseios sociais das camadas

mais humildes, tudo expressado

em seus textos.

Questionava a porralouquice

das legendas extremas com a mesma

veemência que detonava a corrupção

endêmica espalhada pelo

PT. Abdicou do materialismo sem

perder a análise marxista com o

acréscimo da sua fé cristã.

Quando nos anos 1990 o ator

Carlos Vereza brincou no

programa de Jô Soares se autodefinindo

“marxistakardecista”,

eu já tinha ouvido

o neologismo na boca de Rinaldo,

que já cinquentão passou a

estudar e crer na doutrina.

Trocadilhos à parte, eu o tratei

algumas vezes como um “espírito

pensador”. Estava sempre

produzindo textos analíticos

sobre o nosso tempo, observador

atento das questões políticas,

econômicas, culturais e,

mormente, filosóficas.

Rompeu com a velha esquerda

e preferiu reforçar os

avanços políticos do estado contribuindo

com o campo da socialdemocracia,

tendo pra isso

fundado com Wilma de Faria o

PSB de Miguel Arraes e militado

no PSDB de FHC.

Foi um questionador do autoritarismo

xiita dos petistas,

sempre aptos a vencer e revoltados

nas derrotas, como dissera

Gabeira na volta do exílio:

“Há teorias prontas para explicar

derrotas da esquerda, menos

as derrotas específicas”.

Certa vez perguntaram ao exministro

Jarbas Passarinho por

que estudar tanto Karl Marx se ele

combatia o comunismo. Dizia que

era preciso conhecer o pensamento

do inimigo. Rinaldo juntou Marx

e Jesus pra achar o bom senso.

Tínhamos filhos de mesma

geração, nascidos no fim do século

XX, que conviveram no Cuxá

bagunçando nossa confraria. Por

isso nos tornamos “compadres”

informais e assim nos tratamos

pelos muitos anos seguintes.

Com vários livros publicados,

faltou um que aguardava o prefácio,

e que por meu desleixo não

foi escrito. Fiquei devendo. Restou

este registro do seu perfil de

homem de letras e de bom caráter.

Rinaldo partiu terça-feira,

poucos meses depois de Gorete

Diniz, a sua cara metade.

Coluna Alex Medeiros

Tribuna do Norte 06.02.30