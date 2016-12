Ricardo Alfredo – ReflexõesTeológicas

PÚLPITOS EM COLAPSO E IGREJAS SEM RUMO

Tenho acompanhado diversas pregações, e é notório que as pregações estão cada dia mais filosóficas e sociológicas, do que cheias da presença de Deus. E este é o motivo que leva massa humana e sedenta da presença do Espirito Santo a correrem de um lado para o outro sem sabem onde descansar.

Esta ausência do fiel ensinamento das sagradas letras, e o aumento de tantos lobos em pele de ovelha, tem levado o povo a um analfabetismo bíblico tão profundo que estes passaram a misturar o sagrado e o profano como se fossem iguais. Não é à toa que a Bíblia declara: “Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram; pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens”. (Mt 9:8-9).

O crescimento da igreja tem a sua dependência no amor de Deus. Todavia a participação humana é prioridade para o crescimento da igreja e do evangelho, pois cada servo é usado como ferramenta nas mãos arquiteto (Deus), no ensino das verdades eternas e numa vida plena.

O apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Efésios declarou que Deus em sua sapiência, concedeu a igreja de Cristo, (que é invisível), homens dotados de sabedoria divina e com especial conhecimento para edificação da igreja. (Ef. 4.11). Entanto, o que encontramos são púlpitos em crise, pela falta de dedicação e aptidão do pregador em anunciar o evangelho e vivê-lo. E assim temos inúmeras denúncias dos aproveitadores da fé, expondo a boa imagem do evangelho, de forma que os que estão de fora, passam a ter um testemunho negativo.

A nossa geração tem carência, urgencia de pregadores fieis a palavra e não de animadores de espectadores ou de palco. Chega de tanta pregação filosófica, chega de tanta sociologia fútil, de emoção passageira, de pregadores mentirosos e cheios de malicia. Não é necessário ser um teólogo ou experto no assunto da fé para perceber que os púlpitos estão em crise; os quais estão receados de gentes sem qualidade, nem chamada, e pior são poucos os que assumem compromisso com Deus, com Sua Palavra e com os ouvintes.

A presença do Espirito Santo e o poder da fé foram trocados pelas riquezas da terra. E para preencher esse vazio passaram a estudarem a teologia e o domínio das disciplinas teológicas como a hermenêutica e a homilética, domínio esse a seu bel prazer e interesse.

A síntese da mudança de orientação bíblica para orientação meramente humana e filosófica, gerou uma igreja sedenta e faminta, da fiel palavra das escrituras sagradas.

É notório que a igreja (instituição), tem ouvidos viciados e olhos altivos na coisas meramente humana. Entretanto, as coisas espirituais e reais ao reino de Deus parecem obsoletas e inúteis diante da exposta ganancia de pastores, bispos, padres e alguns ditos evangelistas.

Não é à toa que ditos anunciadores do evangelho apenas com chavões, tipos: “Eu tenho uma palavra profética para sua vida!”, “Receba aí algo de Deus!”, “Você foi chamado pra ser cabeça e não calda!”. Mesmo diante, destas pregações falsas e ensinos contrários a boa palavra de Deus, ainda há uma multidão de sedentos em ouvir a palavra salvadora e a voz de Deus.

Algumas recomendações, de acordo com a Bíblia:

a) Não profanar o altar de Deus, com mensagens que não seja fiel a Bíblia.

b) Entendermos que o púlpito não é palco de apresentações e shows sem fundamentação bíblica.

c) Reconhecermos, que o rebanho do Senhor precisa de alimento, sadio e puro.

d) Os que servem ao Senhor no altar devem ser pessoas consagradas com o chamado de Deus e não “profissionais da área”, (Atos 13:2-3).

e) Não usara igreja (instituição), nem permitir usá-la, para fazer seus “big business”, seus ‘grandes negócios’.

Outra coisa interessante da nossa geração é que os pregadores, cantores, padre, bispos e pastores não tem nenhum temor, pedem grandes ofertas para si mesmo, com suas apresentações sem essência, sem conteúdo bíblico, defraudando a Noiva do Cordeiro.

Quase sempre, todos nós aceitamos essas coisas como normal, e se alguém levanta a voz contra, é tido como rebelde e pior ainda temos os que vibram com o templo cheio, não importando com o conteúdo anunciado, porem o apóstolo Paulo disse que os tais não são de Cristo e que servem seus próprios ventres, e, com suas palavras e lisonjas, enganam os corações dos incautos (Rm. 16:18). Pedro diz que estes dissimulam heresias destruidoras (II Pe.2:1). Tais “apresentadores” trazem apenas movimentos de pouca duração e resultados, sem contar que deixam a Igreja doente por receber alimento de péssima qualidade. Deus aprova o líder pela Palavra da Verdade que ele prega e não pelo movimento que ele faz (II Tim.2:15).

Lamentavelmente, a igreja de nossos dias tem como caraterística a falta de simplicidade é outra marca que caracteriza a igreja doente.

Portanto meus queridos e amados irmãos em Cristo, se faz necessário uma busca profunda e real da presença do Espirito Santo para que as ovelhas possam receber alimento de qualidade, e está qualidade está na intima ligação com Deus.

“Às vezes, a alma precisa voar sobre a tempestade para ser livre”. (Teólogo Ricardo Alfredo)

O professor Dr. Benedito Vasconcelos Mendes criou o Museu do Sertão, que é um orgulho para cidade de Mossoró. O Museu do Sertão é um museu temático. Tem como objetivos preservar e exibir objetos, utensílios domésticos, implementos agrícolas, apetrechos de trabalho, equipamentos e máquinas do setor produtivo dos habitantes do sertão semiárido nordestino.

Foi inaugurado em 31 de agosto de 2003 e está localizado na Fazenda Rancho Verde, às margens da Estrada da Alagoinha, a 4 km da cidade de Mossoró-RN. É de propriedade do Engenheiro Agrônomo Benedito Vasconcelos Mendes e está disponível para receber visitantes que tenham interesse cultural. Parabéns generoso amigo e confrade.



DIA 25/11/16 – 10h30 – Sessão Solene na Câmara Municipal em homenagem a ACJUS, quando o Poder Legislativo irá homenagear algumas personalidades do meio cultural e também entregar a Lei de Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal da ACJUS.

DIA 25/11/16 – 19h – Auditório da OAB – Mossoró-RN.

Sessão Magna de Aniversário com a entrega de homenagem a algumas autoridades do meio jurídico e social.

JOSÉ WELLINGTON BARRETO

Pela Diretoria da ACJUS

ACADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS – (AMOL)



Reflexão Política

É imperativo, até mesmo pelo nosso atual preparo intelectual, reconhecemos que aconteceu diversos erros nas atitudes e ações cristãs no seio da política nos últimos séculos. De maneira especial, devemos lamentar quando o cristianismo foi importo a todos como religião oficial. É deste fato, que muitos abandonaram a fé no Cristo, motivado pelas ações da audaciosa ignorância de subjugar a humanidade impondo-lhe o seu desejo. Bem como, esquecemos da instrução do Mestre Cristo Jesus, que disse: “daí a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus” (Mateus 22:16-22), cometemos o erro de misturar o que é heterogêneo. Todavia, mesmo caindo e tropeçando na vaidade humana, o cristianismo nos deixou como herança diversos exemplos positivos, entre eles o progresso nas inclusões e nas relações humanas, na ideia de liberdade, na aplicação valor do indivíduo, no ideal da liberdade da alma e na abolição da escravatura, no princípio anunciado pelo Cristo da dignidade da mulher, nas leis que regem as relações entre pessoas e empresas, na ideia da execução da justiça e na construção social justa.

O pensador, escritor e teólogo Wayne Grudem, afirmou: “… a influência cristã levou à extinção males como o aborto, o infanticídio, as lutas entre gladiadores, os sacrifícios humanos, a poligamia, a prática de queimar vivas mulheres viúvas e a escravidão, bem como essa influência levou à concessão de direitos de propriedade, direitos de voto e outras salvaguardas para as mulheres. ”

Escreveríamos várias laudas mostrado diversos argumentos, que depõem em favor do bem que o cristianismo fez aos governos titulados de reformadores. Assim como, mostraríamos vários cristãos professos que atraíram a benção para o ocidente, através da sua vida, da sua ética e de seus valores fundamentados nas sagradas letras, a bíblia. As histórias de diversos países estão diretamente ligadas as instruções bíblicas e ao cristianismo do Cristo. Países esses que são exemplos como a Inglaterra e os Estados Unidos.

Portanto, meus queridos e amados irmão no Cristo Salvador, a política sempre foi e é importante para o desenvolvimento das relações humanas, assim como para diminuir as diferenças sociais. Pois não é desejo de Deus que ninguém sofra com a fome, a injustiça e dor. Pelo contrário Ele deseja que sejamos a sua imagem e semelhança em bondade, misericórdia e amor.

PERFIL DO CRISTO JESUS

A igreja tinham que manter seus ricos palácios e partidos políticos. Você não era da direita, da esquerda, da situação ou do centro, por isso eles te rejeitaram.

Para tu seres aceito na sociedade, tua linguagem deveria ser igual aos essênios, ou igual aos zelotas, ou quem sabe igual a linguagem do governo.

Mesmo que desde de Criança a sapiência desabrochado, tu não o proceder nem a linguagem dos fariseu ou saduceu, não obstante, tu a eles destes as costas.

Tu eras homem simples, linguagem sem classificação, sem posição social e logo deveria ser um desqualificado, quem sabe! um herege, um blasfemador, um inimigo da nação ou pior alguém que fazia milagres em dias errados e sem permissão do sinédrio.

A sua lista de crimes estava escrita, e as acusações eram:

Aliado dos pobres;

Amigo das Prostitutas;

Acolhedor dos cegos;

Pés dos coxos;

Não tinham linhagem real;

Não era doutor, e assim não podia ensinar;

Falava em partilha;

Era um alienado;

Um renegado;

Então, tu fostes condenado, sobre os berros e gritos dos altos poderes da corte religiosa.

Os motivos para condená-lo, nem importa! Todavia, ela fala num reino de fraternidade, igualdade e união e isso é traição.

Além de trazer consigo o grande perigo de um golpe ou mesmo da insurreição.

Tu andastes pelas campinas anunciado que tinhas chegado porque Deus te mandou.

Os teus seguidores eram os oprimidos, os maltrapilhos, os solitários, e tu foste condenados entres os salmos, as preces e os cânticos.

Em meio a tua a dor, ainda salvaste alguém, que ao teu lado padecia, e aos que te julga, lançavas amor… tu es o Cristo, filho do Deus vivo.

30 de novembro a 7 de dezembro de 2016 em Natal e Mossoró. No dia 05 de dezembro as 15h, na faculdade Diocesana de Mossoró será realizada uma palestra importantíssima, como o tema: Ciência e Religião sobre a coordenação do Pe. Sátiro Dantas, tendo como palestrantes: João Xavier, Ronaldo Luiz, Ângela Guerra Hermano Ferreira, Gileno Feitosa e Ricardo Alfredo.

Todas as sextas-feiras o programa Academia em Foco é transmitido pelo canal de TV da Câmara Municipal de Mossoró com reprise durante toda a semana. Este programa está sob coordenação da AMOL – Academia Mossoroense de Letras. Sendo os apresentadores, Geraldo Maia e Ricardo. Parabéns a Amol.

PARA REFLETIR

“De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto.” (Rui Barbosa)

(A teologia viva)



