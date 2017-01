Ricardo Alfredo – Reflexões Teológicas

SALVAÇÃO!

O conceito de Salvação é profundo pois trata da libertação do homem do próprio homem. E este perigo provem do sofrimento causado pelo vazio existencial, tanto na vida material, como na vida espiritual. No conceito bíblico a Salvação é a libertação da visão material, pela troca da esperança do reino. A palavra salvação pronunciada ou apenas lida é carregada da ideia humana de vitória imediata na saúde, nas finanças, e na vida sentimental e etc.

Entretanto, a Bíblia também pode aplica o termo salvação em referência à libertação física, tal como a libertação de Paulo da prisão. Diz o apóstolo: “pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo”. (Filipenses 1:19).

Todavia, nas leituras e interpretações bíblicas, o uso frequente da palavra salvação está diretamente ligada a libertação eterna e espiritual, quando deixarmos a vida na terra e cruzarmos o rio azul, para entrarmos no vale de paz.

A grande preocupação do apóstolo Paulo com os seus ouvintes, era a salvação ou o destino eterno de cada um. Assim como ele explica ao carcereiro em Filipo. (Atos 16:30-31). De forma análoga, o próprio Cristo igualou ser salvo com entrar no reino de Deus (Mateus 19:24-25).

Neste ponto, com certeza você deve estar se perguntado: de que preciso ser salvo? Da teoria da dosimetria da pena aplicado por Deus, ou seja da ira de Deus contra o pecado, como o apóstolo Paulo ensina aos irmãos em Roma, aos escrever sua carta aos romanos, que diz: “Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus!” (Romanos 5:9). Não devemos esquecer que o pecado separa o homem de Deus e a consequência do pecado é a morte. Diz Paulo: “Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor”. O apóstolo reluta ao explicar a todos que a doutrina de auto justificação é inviável no plano da salvação, pois somente o sangue de Cristo Jesus pode limpar, remover o pecado e justificar o homem.

O capítulo 3 de Romanos diz que “nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei… porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue… para que ele [Deus] seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus”.

Então se as boas ações não podem salvar, quem pode salvar? Essa é uma pergunta universal. Porem a bíblia sempre orientou que apenas Deus pode remover o pecado que está no DNA humano (que são homicídios, mentiras, roubos, traições, enganos, trapaças, ambição desenfreada e etc….) e somente Ele pode nos livrar das penalidades que são impostas a todos os infratores das leis universais. Assim o apóstolo Paulo descreve este livramento: “que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos”, (2 Timóteo 1:9); “não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo”, (Tito 3:5).

O sentimento de salvação que é trazido pela doutrina cristã está relacionada diretamente ao resgate anunciado pelo próprio Cristo através de sua morte na cruz do calvário. Não é à toa que apóstolo assim escreveu: “Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele”. (João 3:17). Foi exatamente a morte e ressureição de Cristo que nos trouxe a salvação, como descreve o apóstolo Paulo em suas cartas ao romanos e ao Efésios que assim anuncia: “Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida!” (Romanos 5:10); Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, (Efésios 1:7). Então a salvação não é por merecimento como muitos almejam e sim é um dom gracioso de Deus como afirma Paulo: “deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões – pela graça vocês são salvos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus;” (Efésios 2:5,8) e o único modo disponível é a fé em Cristo Jesus. “Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos”. (Atos 4:12).

Não existe uma fórmula secreta para ser salvo. Mas, a bíblia mostra o caminho do verdadeiro sentido da salvação, entre eles estão: ouvir o evangelho e crê em Cristo o salvador. “Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, (Efésios 1:13). Logo após, vem a confiança total em Cristo, “Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê: primeiro do judeu, depois do grego”. (Romanos 1:16). Este dois passos leva o homem ao arrependimento, e uma mudança de vida e de mentalidade diante do pecado, “Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados”, (Atos 3:19). E por último diz a bíblia: “Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação. “Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo”. (Romanos 10:9-10, 13).

Você só pode ser justificado e salvo por Deus em Cristo Jesus, através destas três coisas: a graça, o sangue e a fé. Aí eu pergunto: será que você está tentando ser salvo ou justificado com base nos seus esforços ou se comparando com os que considera piores que você?

Entretanto, depois de anos de estudo, caros irmãos, cheguei há uma conclusão, “não há outro que possa nos satisfazer, e assim descobri que nenhum outro tira a culpa do pecado e o peso da existência. Como Jesus me ama”.

Hoje quero agradecer, a Cristo, que me traz alegria nas horas difíceis, que cuida de mim nas horas alegres e na dor. Que quando estou em plena escuridão dentro de mim, a sua luz vem mim trazendo paz.

Em toda a minha vida, senti suas mãos cuidado de mim. Hoje o maior desejo é ama-lo e anunciar o que Ele fez para mim salvar… Obrigado meu mestre.

Meu bom mestre, continuarei ensinado e falado ao povo quem es tu. Como de verdade há salvação em ti…E quão grande é o seu amor.

FRASE DA SEMANA

Apóstolo Paulo: “Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a Igreja e deu a sua vida por ela”. (Ef. 5:25)

CONSELHOS BÍBLICOS PARA ESPOSA

Não queremos aqui, nos impregnar de preconceitos, nem mesmo suscitar qualquer tipo de descriminação. Pelo contrário, queremos estimular o bom debate sobre temas complexos. Lamentavelmente muitos sem conhecimento de causa, valor e ética anda por ai falando que a Bíblia é preconceituosa, radical, discriminadora e etc…. O que não é verdade, além de ser uma pura falta de conhecimento bíblico. Essas pessoas se baseiam em conversa de pregadores, pastores e padres que na verdade são lobos desfaçados de ovelhas, tudo para não chamar de enganadores ou empresários da fé.

A Bíblia é a maior defensora da família, dos mais pobres, dos rejeitados e principalmente das mulheres. E como defensora das mulheres, a Bíblia diz que uma esposa exemplar é mais valiosa que rubis! A esposa exemplar merece respeito e admiração, especialmente do marido. Nenhuma mulher é perfeita mas a Bíblia mostra como ser uma esposa modelo.

Fundamentado nas lições bíblica podemos mostrar o que diz a Bíblia sobre a esposa exemplar em cinco partes.

1. Um alerta de Deus para a esposa

“A beleza é enganosa, e a formosura é passageira; mas a mulher que teme o Senhor será elogiada”. (Pv. 31:30).

De modo geral, este alerta tem como base o saber da esposa exemplar, pois ela coloca Deus em primeiro lugar de sua vida. Assim como a sua sabedoria de espera no Senhor pelo casamento certo.

2. Respeito mútuo (esposa e marido)

Diz a Bíblia: “Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito”. (Ef. 5:33).

Em uma linguagem teológica, a esposa exemplar deseja sempre o bem ao seu marido e não a tentativa de destruí-lo moralmente ou espiritualmente.

O termo aplicado pela Bíblia respeitar, não significa se humilhar, pelo contrário sua dignidade é tão profunda que ela é capaz de transforma-lo num homem melhor.

3. Cheia de esperança

“Reveste-se de força e dignidade; sorri diante do futuro”. (Pv.31:25).

Mesmo diante das dificuldades impostas pela vida, a esposa exemplar tem compreensão que tudo está nas mãos de Deus e o seu controle jamais a desamparará ou a deixará em desespero com sua família. Não é à toa que diante de seus olhos tudo vai bem, pois Deus cuida de sua família.

4. Conhece o valor do trabalho

“É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. (Pv. 31:17-18).

A decisão de casar é a decisão de forma uma equipe. E assim cada integrante dessa equipe, deve atual naquilo que dominar ou sabe fazer bem. Um dos principais trabalhos da esposa exemplar é manter a harmonia conjugal e família através de sua doçura e amor.

5. É sensata e sábia

“Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata”. (Pv. 19:14).

A sensatez e sabedoria é característica da pessoa prudente. Assim é a esposa exemplar, sempre analisando com sabedoria as coisas pertinentes ao mundo e sendo cuidadosa nas decisões. Por outro, a esposa prudente e sábia tem o dom especial de Deus para ensinar e dar conselhos, principalmente ao seu marido.

Eis os cinco passos que a bíblia declara Sábia a mulher… aprenda e use, e Deus a ajudará a vencer as barreiras impostas pela vida.

BRASIL VOLTA A TER EMBAIXADOR DE ISRAEL

Uma nota curta no site do Itamaraty põe fim ao imbróglio diplomático entre Brasil e Israel que se arrasta desde 2015. O texto diz: “O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément ao senhor Yossi Shelley como embaixador extraordinário e plenipotenciário de Israel no Brasil.”

A aceitação do nome indicado por Israel põe fim a um período de dificuldades das relações bilaterais nos anos em que o PT ocupava o Palácio do Planalto. Além de o ex-presidente Lula ter reconhecido a Palestina como estado independente, em 2010, na mesma época doou 10 milhões de dólares para o grupo terrorista Hamas, que controla a Faixa de Gaza.

No governo Dilma não houve melhora no relacionamento com Israel. Ela permitiu que fosse aberta no Brasil a primeira embaixada palestina fora do mundo muçulmano. Não por acaso, o local tem a forma de uma mesquita. No fim de 2015, a embaixatriz Reda Mansour voltou a Israel por motivos familiares. Seu substituto seria Dani Dayan, mas o governo brasileiro rejeitou a indicação, após ser pressionado pela Autoridade Palestina. (Fonte: Gospelprime)

PENSAMENTO

Como começa a corrupção? A Bíblia explica: “Não deves aceitar suborno, pois o suborno cega os perspicazes e pode deturpar as palavras dos justos.” (Êxodo 23:8).

RECONHECIMENTO



RÁPIDAS DA SEMANA

IGREJA PENTECOSTAL UNIFICADOS NA FÉ



Tudo preparado para a volta o Rei Messiânico. Vinho especial para o Terceiro Templo já está sendo preparado



Dia após dia Israel está-se aproximando da realidade descrita há 2.500 anos atrás pelos profetas inspirados por Deus.

Na semana passada foram oferecidas ao “Sinédrio Nascente” 30 garrafas de um vinho específico para uso no Templo de Jerusalém. A produção de vinho em Israel é um sinal precursor da vinda do Reino.

As uvas fazem parte das 7 espécies de produtos agrícolas com que Israel é especialmente abençoado: “Terra que produz muito trigo e cevada, videiras e figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel” – Deuteronômio 8.8.

A uva tem um significado muito mais bíblico do que muitos imaginam. O regresso da produção de vinhedos em Israel, que eram quase inexistentes durante o domínio islâmico devido à proibição do uso do álcool, está profetizado pelo profeta Miquéias como arauto da vinda do Messias:

“Mas assentar-se-à cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse” (Miqueias 4.4).



Uso no Templo

O vinho era parte integrante das ofertas no Templo de Jerusalém. Ainda que fosse proibido para os sacerdotes beber vinho durante os sacrifícios, uma libação de vinho era oferecida no Templo a cada manhã como parte do serviço diário. Um quarto de hin de vinho era derramado sobre o altar.

Terceiro Templo

Nas preparações para o Terceiro Templo, o rabi Hillel Weiss, porta voz do Sinédrio, procurou vinho que fosse kosher para uso no Templo. o vinho tem um estatuto especial no judaísmo, uma vez que é requerido para a celebração do Sábado, para festas tais como a Páscoa, e para rituais como o casamento e a circuncisão. Os requisitos para que o vinho de consumo diário seja kosher são bastante exigentes. Todo o processo, desde o esmagar das uvas até ao engarrafamento tem de ser executado por judeus que respeitem o Sábado.

Uma indústria florescente

A produção de vinho já é uma indústria florescente em Israel, com centenas de adegas produzindo mais de 10 milhões de garrafas por ano. Mas a produção de vinho suficientemente sagrado para o Templo tem as suas restrições, sendo que a qualidade procurada pelo rabi Weiss não se encontra em todas as lojas.

Contrariamente ao que é habitual na produção das vinhas, as uvas para a produção de vinho a usar no Templo têm de estar junto ao chão e não ter qualquer espécie de produto químico, portanto terão de ser 100% orgânicas. Nenhuma máquina é usada em todo o processo, sendo as uvas pisadas pelos pés dos estudantes e a fermentação 100% natural, sem acréscimo de aditivos.

Presente em Israel desde a antiguidade

As evidências arqueológicas comprovam que já se produzia vinho em todo o Israel desde tempos antigos. Por todo o país são encontrados lagares de pedra, provando que já se produzia vinho em Israel milhares de anos antes de ele chegar à Europa.

“Sinal da Era Messiânica”

Para o rabi Weiss, o renascimento da indústria do vinho é um sinal da era messiânica: “A qualidade do vinho israelita, ausente do mundo desde há tanto tempo, é uma prova clara da relação entre o povo judeu e a Terra. O pináculo dessa relação será quando os judeus trouxerem o produto da terra ao Templo, como será o caso do vinho” – afirmou o rabi Weiss. (Fonte: Shalom Israel)



ACJUS ELEIÇÔES



LIVROS PARA LER NAS FÉRIAS (RECOMENDAMOS)

AS MARGENS DO QUEBAR

O livro Às margens do Quebar é um apanhando de 54 lições bíblicas com uma análise sobre cada um deles, mostrando o profundo significado das escrituras e a aplicação prática em nossas vidas. A parábola do Filho Pródigo, o sepulcro vazio, Jesus e a mulher adúltera, entre outras passagens bíblicas têm muito a nos ensinar. A autora analisa e mostra como a Bíblia é rica e ensinamento para as nossas vidas.

Tive o prazer de conhecer, ainda que virtualmente, a autora Wilma Rejane que muito me ensinou por sua determinação e zelo pelas coisas de Deus.

O JESUS QUE EU NUNCA CONHECI

Esse foi o testemunho sincero de um dos jornalistas cristãos mais conhecidos e admirados da atualidade. Para escrever esta obra, Philip Yancey decidiu pôr de lado seus pré-julgamentos e examinar detalhadamente o Jesus apresentado nos evangelhos.

Sempre disposto a enfrentar questionamentos difíceis, o escritor nos apresenta um Jesus revolucionário e empolgante que ainda hoje deseja transformar profundamente nossa vida e aumentar a nossa fé.

ASSEMBLEIA DE DEUS AVIVAMENTO E MILAGRES

CIÊNCIA & SAÚDE:

Atividade cerebral explica ligação entre estresse e risco cardíaco, diz estudo

O efeito de estresse sobre uma região do cérebro pode estar associado a um risco maior de ataque cardíaco, segundo uma pesquisa publicada na revista especializada The Lancet.

No estudo com 300 pessoas foi observado que os que apresentavam uma atividade maior na amígdala (parte do cérebro responsável por orquestrar emoções) tinham uma probabilidade maior de desenvolver doenças cardiovasculares – e mais cedo que os outros.

De acordo com os pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, estresse pode ser um fator de risco tão decisivo como fumo e pressão alta.

Especialistas em doenças do coração afirmam que os pacientes em situações de risco devem receber ajuda para gerenciar o estresse.

O estresse já tinha sido ligado a um aumento no risco de doenças cardiovasculares, que afetam o coração e os vasos sanguíneos. Mas a forma como isso acontecia nunca tinha sido explicada.

Os pesquisadores de Harvard detectaram que uma atividade maior na amígdala, a região do cérebro que processa emoções como medo e raiva, ajuda a explicar a ligação.

As amígdalas – são duas, uma de cada lado do cérebro – são grupos de células localizadas dentro dos lobos temporais mediais do cérebro. Em humanos e animais a amígdala está ligada a respostas ao medo e também ao prazer.

Os cientistas sugerem que a amígdala sob estresse envia sinais para a medula óssea, para que esta produza mais células brancas para o sangue. Estas células vão causar inflamação nas artérias e isto pode causar ataques cardíacos, angina e derrames.

Quando exposta a estresse, esta parte do cérebro parece funcionar como uma boa forma de prever a ocorrência de eventos cardiovasculares. No entanto os pesquisadores de Harvard afirmam que ainda são necessários mais estudos para confirmar esta sequência de reações.

Inflamação

O estudo publicado na Lancet analisou duas pesquisas diferentes. A primeira analisou cérebro, medula óssea, baço e artérias de 292 pacientes durante quase quatro anos para verificar se eles desenvolveram doenças cardiovasculares.

Durante o período de acompanhamento, 22 pacientes desenvolveram o problema; estes eram os que tinham uma atividade maior nas amígdalas do cérebro.

O segundo estudo, com apenas 13 pacientes, analisou a relação entre os níveis de estresse e a inflamação no corpo.

Esta pesquisa descobriu que os que relataram os níveis mais altos de estresse apresentavam também os níveis mais altos de atividade nas amígdalas e mais sinais de inflamação no sangue e nas artérias.

“Nossos resultados dão uma percepção única de como o estresse pode levar à doença cardiovascular”, afirmou Ahmed Tawakol, um dos líderes da pesquisa e professor na Faculdade de Medicina de Harvard.

“Isto aumenta a possibilidade de, ao reduzirmos o estresse, também obter benefícios que vão além da melhora no bem-estar psicológico.”

“No futuro o estresse crônico poderá ser tratado como um fator de risco importante para doenças cardiovasculares, poderá fazer parte dos exames de rotina e ser gerenciado de forma eficaz como os outros grandes fatores de risco para doença cardiovascular”, explicou Tawakol.

Controle de hábitos

Comentando a pesquisa, Emily Reeve, enfermeira especialista em problemas cardíacos da British Heart Foundation, explica que reduzir o risco de problemas no coração e derrame trabalhando com o estresse do paciente geralmente envolve o controle de hábitos e estilo de vida como tabagismo, alto consumo de bebidas alcoólicas e excesso de comida.

Mas, a partir desta pesquisa, isso deve mudar.

“Explorar como o cérebro administra o estresse e descobrir a razão do aumento do risco de doença cardíaca vai permitir o desenvolvimento de novas formas de gerenciar o estresse psicológico crônico.”

“E isto pode garantir que pacientes que correm este risco sejam examinados com frequência e que o estresse destes pacientes seja controlado de forma eficaz.” (Fonte: UOL).

REFLEXÃO

A teologia viva, nos traz conselhos para a vida. Leia com zelo e guarde bem no coração e na mente.

Aproveite, e Seja Feliz!

Na incerteza do amanhã, aproveite para ser feliz hoje!

Corremos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da felicidade…

Esperamos que tudo que nos preocupa se resolva num passe de mágica. Achamos que a vida seria tão diferente se, pelo menos, fôssemos felizes.

E, assim, uns fogem de casa para serem felizes e outros fogem para casa para serem felizes… Uns se casam para serem felizes e outros se divorciam para serem felizes…

Uns fazem viagens caríssimas para serem felizes e outros trabalham além do normal para serem felizes…

Uma busca infinda. Anos desperdiçados. Nunca a lua está no alcance da mão, nunca o fruto está maduro, nunca o vinho está no ponto. Sombras, lágrimas. Nunca estamos satisfeitos.

Mas, há uma forma melhor de viver! A partir do momento em que decidimos ser felizes, nossa busca da felicidade chegou ao fim.

É que percebemos que a felicidade não está na riqueza material, na casa nova, no carro novo, naquela carreira, naquela pessoa.

E jamais está à venda. Quando não conseguimos achar satisfação dentro de nós mesmos, é inútil procurar em outra parte.

Sempre que dependemos de fatores externos para ter alegria, estamos fadados à decepção. A felicidade não se encontra nas coisas exteriores.

A felicidade não tem nada a ver com conseguir. Consiste em satisfazer-nos com o que temos e com o que não temos. Poucas coisas são necessárias para fazer o homem sábio feliz, ao mesmo tempo em que nenhuma fortuna satisfaz a um inconformado.

As necessidades de cada um de nós são poucas. Enquanto tivermos algo a fazer, alguém para amar, alguma coisa para esperar seremos felizes.

Tenhamos certeza: a única fonte de felicidade está dentro de nós, e deve ser repartida.

Repartir nossas alegrias é como espalhar perfumes sobre os outros: sempre algumas gotas acabam caindo sobre nós mesmos.

Se chover, seja feliz com a chuva que molha os campos, lava as ruas e limpa a atmosfera.

Se fizer sol, aproveite o calor. Se houver flores em seu jardim, aproveite o perfume. Se tudo estiver seco, aproveite para colocar as mãos na terra, plantar sementes e aguardar a floração.

Se tiver amigos, aproveite para bater um papo, troque ideias e seja feliz com a felicidade deles.

Se não tiver amigos, aproveite para conquistar ao menos um.

Na incerteza do amanhã, aproveite para ser feliz hoje!