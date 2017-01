Ricardo Alfredo – Reflexões Teológicas

OS PRENÚNCIOS DA VOLTA DE JESUS

Os que me conhecem de perto sabem que eu não tenho nenhuma atração pela teologia da tragédia ou a teologia do fim do mundo. Porém, é necessário ensinar ao povo que as sagradas Letras alertam para eminente volta de Cristo. E é a partir deste alerta, que precisamos lembrar de três coisas ditas no Novo Testamento quando o assunto é a volta de Jesus.

Inicialmente, a Bíblia diz: “daquele dia e hora ninguém sabe” (Mt 24.36). Ninguém. Qualquer tentame de antever a vinda de Cristo, não passará de presunção humana e das mais tristes heresias, ou talvez loucura incalculável e engano perverso. A história da cristandade, já nos mostra que todos os que aventurar-se em prognosticar a data da vinda do Rei celestial ou do fim do mundo tombaram em desonra e descrédito porque a afirmação de Jesus é inconfundível.

Outra profunda colocação bíblica é que: “Não estais em trevas para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda” (1Ts 5.4). Embora não sabemos o dia e nem a hora, isso não denota que estamos alheios a volta de Jesus. Assim como, aos seus resultados, por isso estamos caminhando entres os homens, como os olhos e o coração voltados para o reino celeste e a nova pátria. Se somos cristãos prudentes, então estamos preparados para esse momento.

O outro alerta, foi profetizado no livro do evangelista Mateus, ao afirmar: “Compreendeis a face dos céus e não sabeis discernir os sinais dos tempos?” (Mt 16.3). Para alguns parece estanho, porém, para o sábio de coração os sinais dos tempos indique que a volta de Jesus e a consumação de todas as coisas está próxima. Estão sobrevindo fatos extraordinários que não podemos ignora-los. Entretanto a falta de discernimento, principalmente no meio cristão é que tem levado muitos a duvidarem do retorno do Rei.

É bom lembrar “as palavras dos profetas não se perderam aos ventos”. Eis o panorama dos sinais dos últimos.

1. Batalhas e Insurreições

“Então lhes disse: Então levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino” (Lc 21.10)

O século XX, embora a exultação mundial tenha sido a teoria do progresso humano, ou a evolução da humanidade, o que registra a história foi duas guerras mundiais sangrentas, acompanhada por diversos conflitos entre países.

2. Calamidades advindas do gemer da natureza

“E haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, e coisas espantosas” (Lc 21.11)

Em nosso tempo, o mundo foi abalado por um Tsunami que ocorreu no sudoeste asiático, os tufões e terremotos em diversa partes do mundo. As Pesquisas científicas fazem predições mais apocalípticas do que o próprio Apocalipse. Não há perspectivas positivas nesse sentido.

A Organização Mundial da Saúde analisa a malária a pior doença tropical e parasitária da atualidade, perdendo em gravidade apenas para a AIDS, e ceifando três milhões de pessoas por ano, desde 1980. A AIDS, por sua vez, foi identificada em 1981, nos Estados Unidos, e desde então foi considerada uma epidemia pela Organização Mundial de Saúde, com 22 milhões de mortos até o momento.

3. Avanço do pecado e o esfriamento do amor

“E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará” (Mt 24.12)

A pornografia em todos os meios de comunicação é colocados como normal, a fornicação é vista como normal e prova da evolução da humidade, adultério, desonestidade, corrupção e violência em todas as partes. A explosão sexual como aceitável e as drogas ilícitas, tiveram na sociedade um espaço tão grande que parece que a bondade, a generosidade submergiram a tudo.

Já o conceito de pecado tem sido banido da mente do homem moderno. Ele não reconhece mais a palavra pecado pois para a modernidade tudo é normal. O mero pronunciamento dela tornou-se algo retrógrado.

Na visão teológica cristã, é possível percebemos que o grande problema em relação ao pecado não é que ele se multiplicou. Mais as consequências desta multiplicação e o grau exorbitante de violência. E assim, a virtude, para o pecado é como loucura ou insanidade. Como aconteceu com os amorreus um dia, a medida do pecado humano já está quase cheia. “Na quarta geração, os seus descen¬dentes voltarão para cá, porque a malda¬de dos amor¬reus ainda não atingiu a medida completa”. (Gn 15.16).

4. A multiplicação do conhecimento

“Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará” (Dn 12.4). O mundo tornou-se menor, uma aldeia global. A lua parece não ser tão longe assim pois no ano de 1969 o homem colocou seus pés nela. O telefone, o rádio, o telex, o fax, a televisão, o computador, a internet – tudo isto tem sido criado em um único século e feito uma enorme revolução no mundo. Na verdade, a cada minuto uma nova tecnologia é desenvolvida no mundo, cujo impacto sentiremos em breve.

5. A propagação da Nova Era

“…porque estão cheios de adivinhadores do Oriente…” (Is 2.6)

Numerosos conceitos de religiões e filosofias de todas as espécies tem abrolhados num mundo caótico. A sede de ser completo, cheio, tem sido um o ditame da alma e este fenômeno religioso ou não tem levado multidões a crer em qualquer coisa e fazer desta crença, as vezes, irracional a sua tonalidade de sua vida. E esse caminho sem volta tem influência a vida moderna, a educação, a medicina, a vida empresarial e a mesmo a religião. A cegueira, a irracionalidade e a crença na matéria tornou o homem escravo das coisas, onde a matéria é superior ao espirito.

6. O derramamento do Espírito Santo

“Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda carne…” (Jl 2.28).

O mundo tem sido sacudido pela presença do espirito santo e sua mensagem de alerta porém, o coração duro não crer num Deus Eterno e sublime.

7. O renascimento de Israel

“Nasceria um povo num só dia, uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu luz aos seus filhos” (Is 66.8).

O renascimento da nação de Israel. No dia 27 de novembro de 1947, a ONU votava a favor da criação do Estado judeu. E em 14 de maio de 1948, contra todas as probabilidades, os judeus voltaram a ser uma nação efetiva outra vez. Este povo, que estivera por quase 2000 anos espalhado no mundo inteiro, ganhou existência como nação independente. Este foi um sinal inequívoco da mão de Deus sobre a História.

8. A pregação do Evangelho pelo mundo inteiro

“E quando este evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro, então virá o fim” (Mt 24.14)

9. A iminência do Governo Mundial

“…o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos; e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços” (Dn 7.23).

Não é difícil perceber a preparação do reino do anticristo dentro dessa caminhada.

Portanto meus queridos leitores, enquanto muitos estão preocupados em juntar bens nesta vida, o espirito de Deus anuncia que em breve ocorreram a volta do Rei universal. Ora vem Senhor Jesus! (Ap 22.20).

FRASE DA SEMANA

Às vezes precisamos reconhecer que cometemos alguns erros e até mesmo que outras pessoas são melhores do que nós. Precisamos aprender a reconhecer o que é certo!

A NOVA CIÊNCIA!

O que é a “Teologia da Ciência”?

Em poucas palavras, ela se define assim: a ciência encontrou Deus. E a isso Keller chegou, fazendo- se aqui uma comparação com a medicina, valendo-se do que se chama diagnóstico por exclusão: quando uma doença não preenche os requisitos para as mais diversas enfermidades já conhecidas, não é por isso que ela deixa de ser uma doença. De volta agora à questão da formação do universo, há perguntas que a ciência não responde, mas o universo está aqui e nós, nele. Nesse “buraco negro” entra Deus.

Com repercussão no mundo inteiro, o seu estudo e sua coragem em dizer que Deus rege a ciência naquilo que a ciência ainda tateia abrem novos campos de pesquisa. “Por que as leis na natureza são dessa forma? Keller incentivou esse tipo de discussão”.

Keller montou a sua metodologia a partir do chamado “Deus dos cientistas”: o big bang, a grande explosão de um átomo primordial que teria originado tudo aquilo que compõe o universo. “Em todo processo físico há uma seqüência de estados. Um estado precedente é uma causa para outro estado que é seu efeito. E há sempre uma lei física que descreva esse processo”, diz ele. E, em seguida, fustiga de novo o pensamento: “Mas o que existia antes desse átomo primordial?”

Essas questões, sem respostas pela física, encontram um ponto final na religião – ou seja, encontram Deus. Valendo-se também das ferramentas da física quântica (que estuda, entre outros pontos, a formação de cadeias de átomos) e inspirando-se em questões levantadas no século XVII pelo filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz, o cosmólogo Keller mergulha na metáfora desse pensador: imagine, por exemplo, um livro de geometria perpetuamente reproduzido.

Embora a ciência possa explicar que uma cópia do livro se originou de outra, ela não chega à existência completa, à razão de existir daquele livro ou à razão de ele ter sido escrito. Keller “apazigua” o filósofo: “A ciência nos dá o conhecimento do mundo e a religião nos dá o significado”. Com o prêmio que recebeu, ele anunciou a criação de um instituto de pesquisas. E já escolheu o nome: Centro Copérnico, em homenagem ao filósofo polonês que, sem abrir mão da religião, provou que o Sol é o centro do sistema solar.

Michael Keller usou algumas ferramentas fundamentais para ganhar o tão cobiçado prêmio científico da Fundação Templeton. Tendo como base principal a Teoria da Relatividade, de Albert Einstein, ele mergulhou nos mistérios das condições cósmicas, como a ausência de gravidade que interfere nas leis da física. Como explicar a massa negra que envolve o universo e faz nossos astronautas flutuarem? Como explicar a formação de algo que está além da compreensão do homem? Jogando com essas questões, que abrem lacunas na ciência, Keller afirma a possibilidade de encontrarmos Deus nos conceitos da física quântica, onde se estuda a relação dos átomos. Dependendo do pólo de atração, um determinado átomo pode atrair outro e, assim, Deus e ciência também se atraem. “E, se a ciência tem a capacidade de atrair algo, esse algo inexoravelmente existe”, diz Keller.

“Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos” (Salmo 19:1). (Fonte: Ibope)

EJAD 2017

ASSEMBLEIA DE DEUS PROMOVE

PENSAMENTO

Enorme espetáculo

Charles Chaplin

Não fique triste quando ninguém notar o que fez de bom Afinal…

O sol faz um enorme espetáculo ao nascer, e mesmo assim, a maioria de nós continua dormindo…

RECONHECIMENTO

“UM BOM HOMEM ESPERA QUE VOCÊ CONFIE NO SEU DEUS PARA A SUA PROVISÃO”.

Assim é o bom amigo, o imortal da ACJUS Laire Rosado, generoso, conselheiro, sincero, forte, amigo e reconhecedor das virtudes dos outros.

O que dizer de quem sempre busca o bem a não ser: que o Deus eterno lhe der a graça e a misericórdia da sua generosidade. Somos admiradores do grande irmão e amigo.

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Prefeitos decretam que cidades em Mato Grosso e na Bahia pertencem “a Deus”

2- Padre italiano é acusado de fazer orgias na igreja e agenciar mulheres

3- Ministro indiano diz que culpa por ataques sexuais é das “roupas ocidentais”

4- Estado Islâmico reivindica ataque na Turquia e diz que alvo eram cristãos

5- Deputado Sóstenes Cavalcante fala sobre desentendimento entre Edir Macedo e Malafaia

6- Papa Francisco defende “tolerância zero” aos padres pedófilos

7- “Não sou evangélico, mas tenho Jesus muito mais próximo de mim”, diz Casagrande

8- Rede Globo exibe documentário sobre igreja Hillsong e ganha elogios nas redes sociais

9- Crivella toma posse citando Edir Macedo em discurso; saiba tudo sobre o novo prefeito do Rio. (Fonte: folha gospel)

OMS ANUNCIA VACINA ‘ATÉ 100% EFICAZ’ CONTRA EBOLA

Uma vacina de origem canadense contra o Ebola pode ter “até 100%” de sucesso – declarou a Organização Mundial de Saúde (OMS), nesta sexta-feira (23).

Nenhum caso de Ebola foi registrado entre as cerca de seis mil pessoas que receberam essa vacina na Guiné, no ano passado, contra os 23 casos de pessoas não vacinadas.

“O que sugere claramente que a vacina é muito eficaz e poderá ter uma eficácia de até 100%”, disse à AFP a subdiretora-geral da OMS, doutora Marie-Paule Kieny.

O vírus já deixou mais de 11 mil mortos na África Ocidental. (Fonte: AFP via UOL)



Todas as sextas-feiras o programa Academia em Foco é transmitido pelo canal de TV da Câmara Municipal de Mossoró com reprise durante toda a semana. Este programa está sob coordenação da AMOL – Academia Mossoroense de Letras. Sendo os apresentadores, Geraldo Maia e Ricardo. Parabéns a Amol.

GRANDES FEITOS



O nosso amigo e competente Lahyre Neto, assumiu a Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Com certeza será um sucesso, pois a sua capacidade já é comprovada. Parabéns bom amigo, que o Deus eterno lhe der cada dia mais sabedoria para exercer essa missão.

MOMENTO DE REFLEXÃO

(A teologia viva)

REFLEXÃO

A sabedoria de Deus…

Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o SENHOR, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. (Isaías 40:28)

Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos!

Deus é totalmente sábio, infinitamente sábio:

Eis que Deus é mui grande, contudo a ninguém despreza; grande é em força e sabedoria. (Jó 36:5)

Grande é o nosso Senhor, e de grande poder; o seu entendimento é infinito. (Salmos 147:5)

A sabedoria de Deus é totalmente superior à sabedoria humana.

Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o SENHOR. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. (Isaías 55:8; veja também Jó 28:12-28; Jeremias 51:15-17).

Só Deus é sábio:

Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, Mas que se manifestou agora, e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé; Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. (Romanos 16:25-27; veja também 1 Timóteo 1:17; Judas 1:25).

Deus é a fonte de sabedoria:

Porque o SENHOR dá a sabedoria; da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. (Provérbios 2:6)

Falou Daniel, dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força; (Daniel 2:20)

E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. (Tiago 1:5)

COMO EXPLICAR A EXISTÊNCIA DE DEUS

A ciência, grande parte do mundo, pesquisadores e pessoas de diversas classes, religiosos e ateus, apresentam várias dúvidas da existência de Deus. Os mais apressados afirmam que as histórias bíblicas são criações humanas em busca de uma resposta, ou mesmo a Igreja em sua ânsia de poder influenciou as pessoas a crerem em alguma coisa.

Todavia, quando mergulhamos no silêncio de Deus, tudo ao nosso redor passa a ter sentido, pois passamos a ver com os olhos da fé o poder palavra criadora que a tudo formou.

Quanto mais penetramos no universo, mas compreendemos que existem uma ordem, na aparente desordem, que faz pulsar a vida e o universo em forma harmoniosa.

A nossa fraca teologia, tem tentado explicar como surgiu o big bang, para dar a fé uma sentido e uma prova da existência de um criador. Por mais que tentemos nunca vamos dar uma explicação dos insondáveis pensamentos de Deus.

Eu, um homem da ciência, assim como outros, busco na minha fragilidade compreender o sábio silêncio de Deus. Sabendo que Ele é o dono da ciência, da sabedoria e do poder. Então olhando os céus contemplo a sua mão na criação, gritando no silêncio.

Olhando toda a criação, as leis da natureza, só há uma explicação… Ninguém explica Deus.

O máximo que chegamos a entender é:

Com ele está a sabedoria e a força; conselho e entendimento têm. (Jó 12:13)