Ricardo Alfredo – Reflexões Teológicas

O mês de dezembro é no calendário gregoriano o mês natalino. Mesmo não sendo a data correta para os pesquisadores, biblicistas e teólogos. Estes estudiosos não foram capazes de diagnosticar a data certa do nascimento do Senhor Jesus. Entretanto, podemos falar de modo especulativo, até porque não há uma data específica registrada na Bíblia. Já a data de 25 de dezembro, passou a ser comemorada, de acordo com a tradição como o dia do nascimento do salvador Cristo Jesus.

Como a tradição lançou a ideia da data, 25 de dezembro, todos passaram a festejar como o nascimento do mestre. De modo geral a chegada da data natalina é especial, e assim sendo, as pessoas viajam para rever parentes e amigos. Para outros, Natal é promover festas, é uma oportunidade para se deixar extravasar os desejos da carne. Para uma criança, é uma data desejada e esperada com muita ansiedade para se ganhar presentes.

Talvez, para muitos, o Natal seja um momento do ano em que as famílias se reúnem para festejar e agradecer a Deus por mais um ano que se passou. Por outro lado, a visão dos empresários e dos comerciantes, é que este evento festivo abre uma grande possibilidade de lucro, o que não pecado, porem quando o mesmo é tomado apenas com a visão materialista este afligem a bela do nascimento do salvador.

É bem verdade, que o Natal que comemoramos em nossos dias, em nada se parece com o verdadeiro natal de Jesus. Na cronologia biblica, Ele nasceu um dia em Belém da Judeia. Seu nascimento foi singular, simples e humilde. Em Belém nasceu Jesus, a parte humana, a carne do verbo, as vestimentas de carne e ossos com as quais o verbo se cobriu para que pudéssemos ver a sua glória, Jo 1: 1-3.

A concepção de natal para muitos está relacionada a Festas, presentes, compras, viagens, encontros familiares, etc. Mas, há uma concepção bíblica que está além desta visão, que justamente encontra-se relacionada ao novo nascimento e a nova mente, visto que o Natal tem um sentido profundamente espiritual, e não apenas um sentido humano. O Evangelho de Mateus apresenta o registo do nascimento de Jesus, (Mt 2: 1-1). Assim, Natal é uma busca constante do verdadeiro Jesus, o salvador da humanidade.

Muitos tempo após o nascimento do Cristo, três rei magos em nome dos que creram, ofereceram três tesouros da humanidade, que são:

a) Ouro: metal precioso, amarelo e brilhante. Simboliza a realeza de Jesus, ou seja, sua dignidade de Rei. Ele nasceu como rei. Ele é o Rei da glória, Sl 24. Uns o conhecem como um simples homem que marcou a História. Nós o reconhecemos e adoramos como Rei dos reis e Senhor dos senhores.

b) Incenso: resina aromática que se queimava na antiga dispensação. Isto pode simbolizar o lado divino de Jesus. Nesse aspecto, os magos estavam reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Quando o cristão aceita a divindade de Jesus, ele está abrindo seus tesouros e dando presentes a Jesus.

c) Mirra: resina odorífera, medicinal, produzida pelo “balsamo dendron”. Analisando o texto de forma abrangente, nesse caso, mirra poderá simbolizar sacrifício. Talvez seja o sacrifício que eles (os magos) empreenderam na longa jornada para ver a criança recém-nascida.

Portanto, em nossos dias não é necessário darmos os mesmo presentes que os rei magos ofereceram a Cristo. Todavia, Ele expressou através do apóstolo Paulo que o maior presente é a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, Rm 12: 1. Portanto, abramos nossos tesouros, nossos corações e apresentemos ao Senhor Jesus nossas dádivas. Ele merece.

MOMENTO COM A FAMÍLIA – ELA PRECISA, ELE DESEJA

O bom e velho amigo Helder Heronildes está em plena recuperação e logo, estará voltado ativa dos trabalhos nos trabalhos ada AMOL da qual é o atual presidente. Que Deus lhe der plena recuperação bom amigo.

“Não vou deixar isso em branco”, garante pastor Silas Malafaia sobre acusação de corrupção

As suspeitas contra o pastor Silas Malafaia o levaram a reagir, protestando contra as acusações e a ordem de condução coercitiva, mas agora o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo promete voltar à carga no assunto apenas em 2017, quando estará encerrado o recesso do Poder Judiciário.

Em um novo vídeo, Malafaia afirmou que irá esperar os trabalhos da investigação serem retomados para ter acesso a partes importantes do inquérito, que ele pretende expor para garantir que não tem envolvimento no esquema de desvios de royalties da exploração de minério em Minas Gerais e Pará.

“Eu não quero cometer injustiça como cometeram contra mim, de tentarem me envolver nessa lama dessa bandidagem de corruptos. Tem que esperar o recesso do [poder] Judiciário acabar para tomar pé de tudo. O recesso do Legislativo – porque vocês podem ter certeza, vou provar na Justiça a minha inocência, e desafio qualquer um a provar que estou envolvido nessa lama dessa cachorrada”, afirmou.

Malafaia demonstrou incômodo com o fato de a Operação Timóteo ter sido batizada em referência a ele: “Eu tava pensando em uma coisa: roubaram mais de R$ 70 milhões, eu recebo um cheque de R$ 100 mil e virei a ‘estrela’ da brincadeira. Até o nome da operação é para me atingir”, disse. “Mas, calma. Eu vou esperar. A minha indignação é pra falar, mas meu advogado disse ‘pastor, temos que ter o domínio de tudo, para você não cometer injustiça’”, acrescentou.

“Eu só queria lembrar uma coisa a vocês: é a segunda vez que eu mostro sigilo fiscal. A primeira, em 2011, quando um vagabundo, inescrupuloso, jornalista da Forbes, disse que eu tinha um patrimônio superior a US$ 150 milhões. Eu peguei meu Imposto de Renda todo e botei na tela do meu programa. Eu estou processando esse safado por causa disso. E a segunda vez é essa, de mostrar meu extrato [bancário], de onde eu recebi e para onde foi [o dinheiro recebido em cheque]. E tem mais: já recebi ofertas maiores do que essa, várias. Meu Imposto de Renda de vários anos mostra várias ofertas”, garantiu o pastor.

Ao final, Silas Malafaia prometeu ir até o fim para mostrar sua inocência e expor os interesses por trás da acusação contra ele: “Não vou deixar isso em branco. Não vou deixar. Ninguém vai jogar minha honra na lama, não. Pilantra, bandido e safado tem em tudo que é lugar. Tem pastor, tem padre, médico, juiz, deputado, tudo. Eu não vou ser jogado nessa lama, não. Vocês podem aguardar”. (Fonte: Gospelmais)

O coral INCANTO DA ACJUS não só cantou este ano, como também encantou a todos com as belíssimas vozes que nos levaram a melodiar conjuntamente com eles. Nós, hoje, seus fãs temos muito a agradecer a Deus pela vozes de anjos que temos ouvido. Parabéns.

MINISTRO DO STF LIBERA PARA JULGAMENTO AÇÃO SOBRE ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso enviou para ser julgado pelos seus pares a ação na qual a Procuradoria-Geral da República (PGR) pede que a Corte reconheça que o ensino religioso nas escolas públicas deve ser de natureza não confessional, com a proibição de admissão de professores que atuem como “representantes de confissões religiosas”.

Com a liberação do processo para julgamento, caberá a presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, colocar o assunto para julgamento na Corte, o que deve ocorrer no ano que vem.

A ação da PGR foi proposta em 2010 pela então vice-procuradora Débora Duprat. Segundo entendimento da procuradoria, o ensino religioso só pode ser oferecido se o conteúdo programático da disciplina consistir na exposição “das doutrinas, práticas, histórias e dimensão social das diferentes religiões”, sem que o professor tome partido.

Para a procuradora, o ensino religioso no país aponta para a adoção do “ensino da religião católica” e de outros credos, fato que afronta o princípio constitucional da laicidade. O ensino religioso está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Decreto 7.107/2010, acordo assinado entre o Brasil e o Vaticano para o ensino da matéria.

No ano passado, uma audiência pública foi realizada no STF para discutir o tema.

Em 2011, a Agência Brasil publicou uma série de matérias retratando o desafio das escolas brasileiras de oferecer um ensino religioso que respeite as diversas crenças. O especial Escolas de fé: a religião na sala de aula foi ganhador do Prêmio Andifes de Jornalismo 2012 na categoria educação básica. (Fonte: Agência Brasil via Jus Brasil)

Todos os membros da ACJUS assim como o seu presidente Wellington Barreto deseja a todos um feliz natal e próspero ano novo, repleto de paz e amor.



Todas as sextas-feiras o programa Academia em Foco é transmitido pelo canal de TV da Câmara Municipal de Mossoró com reprise durante toda a semana. Este programa está sob coordenação da AMOL – Academia Mossoroense de Letras.

Meu bom amigo Wellington Barreto vem fazendo história em Mossoró, e durante todo esse ano mostrou sua capacidade de articulação em todas as áreas. Ao seu lado está a competente Josilene e a sua esposa, casal de sucesso. Parabéns.

MOMENTO DE REFLEXÃO

(A teologia viva)

REFLEXÃO

São insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus, os que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é; nem tampouco, pela consideração das obras, chegaram a reconhecer o Artífice. Tomaram por deuses, por governadores do mundo, o fogo e o vento, o ar fugidio, o giro das estrelas, a água impetuosa, os luzeiros do dia. Se, encantados por sua beleza, tomaram estas criaturas por deuses, reconheçam quanto o seu Senhor está acima delas: pois foi o autor da beleza quem as criou. Se ficaram maravilhados com o seu poder e a sua atividade, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que as formou: de fato, partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, aquele que as criou. Contudo, estes merecem menor repreensão: talvez se tenham extraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, vivendo entre as obras dele, põem-se a procurá-lo, mas deixam-se seduzir pela aparência, pois é belo aquilo que se vê! Mesmo assim, nem a estes se pode perdoar: porque, se chegaram a tão vasta ciência, a ponto de investigarem o universo, como é que não encontraram mais facilmente o seu Senhor?