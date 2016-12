Ricardo Alfredo – Reflexões Teológicas

AOS PÉS DA CRUZ

Aos pés da cruz você se depara com todo tipo de gente, entre eles podemos citar: religiosos arcaicos ou fariseus, religiosos fervorosos ou zelotes, soldados cansados ou guardas do templo, soldados de alma doente ou soldados romanos, políticos corretos, políticos corruptos, juízes más, ricos, pobres e miseráveis, todos com o seu dedo de protesto e de vingança contra Filho de Deus. Neste momento ímpar, até o mundo do crime estava ali constituido pelos dois ladrões crucificados com Jesus. O mais fascinante é que profeta Isaías já tinha pintado esse quadro para humanidade ao profetizar 700 anos antes, declarado que o Messias seria “contado com os transgressores”.

Na narrativa inicial, conta-nos os Evangelhos que os dois criminosos achincalhavam a Jesus. E no meio da dor e das lagrimas, diz o evangelho o que um dos crucificados gritou: “Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós!”, logo, diante desta exclamação o outro sentenciado, exclamou dizendo: “Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença?” séculos mais tarde, teólogos e pesquisadores biblicistas, começara a perguntar quem é esse ladrão que de repente muda de lado?

Depois de diversas tentativas de explicar quem era esse ladrão, criaram para ele uma biografia. Logo deram seu nome de Dimas. E ao longo desta biografia descreveram que ele era um ladrão e assassino perigoso. E que seu pai foi comandante de uma quadrilha. Todavia, achado pouco acrescentaram na sua história, que Dimas, como tinha um espírito de maldade, pois tinha o ódio como companhia e este ódio o tornou assassino de seus irmãos, porém, não matava velhos, mulheres e crianças, e ainda tiveram a coragem de incluir a família de Cristo como beneficiaria de suas ações de bondade, fato este realizado na fuga para o Egito. Quem articulou tudo isso? A tradição.

A simples leitura dos Evangelhos não apresenta nada correlacionada com a tradição. A leitura bíblica é inspiração vinda de Deus, onde os autores ao receber inspiração, passam a escreverem o que ouviram e viram como testemunhas oculares. Outo fato importante é que os textos biblicos foram lidos em todas as partes de Israel, assim como nos países vizinhos. Como a leitura era feitas em todas as partes, qualquer pessoa do povo tinha a chance de contradizer a história toda, caso não passasse de lenda. O mais incrível é que na nossa atualidade, acreditamos nos jornais, revistas e telejornais. Porém, temos dificuldades de acreditar nas sagradas letras.

Já pelo outro lado, temos a tradição, onde o seu caráter é diferente das narrativas dos Evangelhos. Na tradição, pode ser incluída lendas e fantasias. Não é à toa Religiões que levam ao fanatismo e a loucura de odiar quem pensa diferente tem como fundamento a tradição, normalmente são cheias de misticismo, crendices e superstições. Tendo apenas a função de escravizar seus adeptos, não tendo uma visão de libertação proposta por cristo. O cristão verdadeiro, digo, nascido da água e do Espirito, não segue esse tipo de tradição, mas o relato dos fatos, como o próprio Pedro escreveu em sua segunda carta:

“De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo; pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade”. (2 Pedro 1:16).

A tradição, com sua criatividade, criou a ideia do bom ladrão e assim tenta dar a ele o mérito da salvação. O mais estranho é que qualquer pessoa que o chama de bom ladrão e acha que um criminoso é bom porque num assalto mata apenas o pai de família, poupando a mãe, os filhos e a avó, deve ir em frente, acreditar na tradição de olhos vendados.

Para qualquer leigo, ao ler os relatos bíblicos confirma que foi a Palavra poderoso do amor de Cristo foi que encontrou guarita e transformou o coração daquele criminoso. Ele tinha acabado de ouvir Jesus dizer: “Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem”.

Aquele ladrão tinha a seu favor o plano de observação, pois se aquele Jesus podia rogar pelo perdão do pai aos seus cruéis algozes, com certa ele tinha uma chance de perdão também. Diante daquela plateia o criminoso arrependido suplica: “Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu Reino”. Jesus responde: “Eu lhe garanto que hoje você estará comigo no paraíso” 9Lc 23:43). Pouco tempo depois aquele homem tinha encontrado o paraíso ao lado de Cristo, não por ser um “bom ladrão”, mas por ser um pecador convicto, que confiou na graça e na misericórdia de Deus.

A CARA DA POLÍTICA BRASILEIRA

Povo brasileiro, vocês são muitos desconfiados. Eu reconheço, que também sou um homem sem fé. Como é que nós não acreditamos que eles, os políticos brasileiros só querem o bem para o povo! Que o dinheiro, supostamente desviado da construção de pista de rolamento, hospitais, compra de remédios, construção de praças, viadutos, da segurança, da saúde, das casas populares e etc…. é tudo invenção das nossas cabeças maldosas.

Somos desconfiados demais, ficamos imaginando que a presidência da república brasileira, assim governadores e prefeitos usam de trambicagem para conseguir aprovar medidas governamentais!

Pense no povo desconfiado, é o povo brasileiro e pior criativo, pois jamais aconteceu mensalão, proprinoduto, lava jato. Tudo invenção da cabeça desse povo desconfiado.

Ah! Meu Povo desconfiado, nós sempre estamos com um pé atrás… o governo Federal nunca soube ou ouvir falar em corrupção… tudo invenção do povo, esse povo é cheio de maldade!

Às vezes eu me pergunto, quem é essa pessoa invensosa que criou essa ideia de que ocorre desvio de verbas públicas para caixa dois de campanhas eleitorais? tudo mentira… eles sempre lutaram pelo povo! Veja a nossa educação, nas américas consegue ser pior. A segurança, é só sentar em sua calçada ou ir ao supermercado, logo você vai descobrir que está só e sendo assaltado.

Brasileiros, precisamos ter mais confiança nos governos! São leais, justos e nunca desviam as verbas públicas… Veja os supostos corruptos sendo absolvidos todos os dias… Um faz de conta que vai preso, e pior, faz de conta que devolve as verbas públicas pedida emprestada sem devolução. Tudo loucura da cabeça desse povo doido, isso nunca aconteceu… estamos só sonhado.

Quando os supostos corruptos são libertados, maldosamente o povo andam falando que é pizza, vocês estão enganados isso é celebração da liberdade, da dávida do perdão. Porque cassar os direitos políticos deles? olhe a cara deles de inocentes, que bobagem é essa de tomar o cheque em branco que o povo deu… só porque pegaram milhares de reais do nosso bolso… que tem. Nós, povo simples e sem privilegio é que é maldoso, desconfiados e sem amor, e pior, não sabemos celebrar a vida… a boa vida! Assim como eles.

Vocês lembram da dancinha da deputado (Ângela do PT) na câmara dos deputados quando salvou o parceiro de falcatrua, isso sim, é celebração a vida… da boa vida à custa do órfão, da viúva, do pobre, do cego, do mendigo e de todos os rejeitos.

Nós, povo que somos cruéis em julgar esses políticos brasileiros, a dancinha dela só nos mostrou que isso é que é Brasil, terra da felicidade a qualquer custo.

Sinceramente, eu compreendo que nós não estamos a altura dos nossos políticos. Por isso não merecemos o congresso nacional, assim como, separadamente a câmara dos senadores, dos deputados nos dois níveis, dos vereadores, governadores e prefeitos. Com certeza nos brasileiros é que não prestamos!

Minha sugestão é que precisamos mudar de povo, por isso viva aos políticos brasileiros e abaixo a todos nós, pobre povo do meu pais.

ACADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS – (AMOL)

Depois de nos dar um grande susto, o presidente da AMOL Dr. Helder Heronildes já está em casa, se recuperando ao lado da sua esposa a Dr. Zélia Macedo, graças a Deus. Fica o nosso desejo de rápida recuperação e saúde plena.

GUARDIÃO DA FÉ

Sempre vigilante, o pastor Silas Malafaia tem combatido o bom combate. E nesta sua jornada está o deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), fiel à igreja do pastor Silas Malafaia (Assembleia de Deus-Vitória em Cristo), é um dos autores da proposta que prevê crime de responsabilidade contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O deputado sempre prestigiado e sobre as bênçãos de Malafaia. O profeta desta geração Silas Malafaia sempre foi contra o aborto e por isso não aceitou de bom grado a decisão recente da Primeira Turma envolvendo aborto. No dia 29 de novembro, foi proferida a decisão que não criminalizou a prática do aborto até os três meses de gravidez. (Fonte: Revista Época on-line)

RECONHECIMENTO (in memoriam)



Hoje bateu em meu coração a saudade do meu amigo e o meu pastor, João Gomes. Homem cheio de amor e piedade, representava a graça de Deus no meu povo.

Tinha uma linguagem simples, porém profunda. As cidades de Mossoró e Natal e o próprio Rio Grande do Norte, foi testemunha da maior obra administrativa e eclesiástica evangélico que já teve notícia.

Assumiu a presidência da igreja da A.D. em 23 de maio de 1993. Era um verdadeiro pastor de ovelhas. Em meus dias, tenho guardado em meu coração as suas lições.

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Explosão em igreja copta deixa 25 mortos no Egito;

2- Atleta cristão conta como compartilhou o Evangelho com milhões de pessoas em uma só noite;

3- Jovem alcança recorde ao reescrever Bíblia à mão em 8 meses;

4- Convenção da Assembleia de Deus do Paraná repudia o modelo de igreja em células;

5- Comentarista da Fox News, ao vivo: “Um dia vamos agradecer à Igreja pela sua posição contra o aborto”;

6- Filho de R. R. Soares beneficia o próprio pai ao apresentar projeto que transforma TVA em canal aberto;

7- Desabamento de igreja evangélica deixa dezenas de mortos na Nigéria;

8- Dia da Bíblia 2016: Tradução da Bíblia para que o povo entenda a Palavra de Deus. (Fonte: folhagospel)

TEMPOS TRABALHOSOS.

Sentado na praça de alimentação de um shopping, observado a forma de tratamento entres as pessoas, veio-me a lembrança do aviso do apóstolo Paulo sobre os nossos dias. Ele, como quem ver o futuro nos avisou:

“Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.

Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos,

Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons,

Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus,

Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te”. (2 Timóteo 3:1-5)

RECONHECIMENTO



O Pastor Martim Alves da Silva integra o Ministério da IEADERN desde o ano de 1974. Hoje é o pastor presidente das Assembleias de Deus no Rio Grande do Norte.

Atualmente é pastor presidente da IEADERN – Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte e presidente da CEMADERN – Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus no Estado do Rio Grande do Norte.

Tenho saudade do meu amigo e pastor. De olhar firme, de coração bondoso, sempre de abraços aberto para ajudar. Homem de palavra firme e bíblica. Bons tempos.

DIAS PROFÉTICOS



Existe um sequência de descobertas relacionadas as profecias que estão rapidamente se cumprindo… diz a bíblia: que tem ouvidos ouça o que Espirito diz as igrejas. Agora é o surgimento do bálsamo de Gileade, que pela força profética foi encontrando e agora está sendo cultivado em Israel após milênios.

O bálsamo de Gileade é uma planta real que produz uma seiva de grande cheio agradável. Ele é sempre mencionado nas passagens bíblicas quando se trata de unção de reis, adoração ou mesmo na preparação de corpos para sepultura. Ainda existe outros meios utilizados com este balsamo, que o uso para fins medicinais e cosméticos. Por um extenso tempo, este balsamo desapareceu de todo o território israelense, contudo em nossa geração voltou a ser cultivada por um judeu, que pretende fornecer a matéria-prima para os rituais do Terceiro Templo, quando este for erguido. Fique de olhos abertos e coração preparado, tudo anuncia que Ele vem, Cristo Jesus voltará.



Todas as sextas-feiras o programa Academia em Foco é transmitido pelo canal de TV da Câmara Municipal de Mossoró com reprise durante toda a semana. Este programa está sob coordenação da AMOL – Academia Mossoroense de Letras. Sendo os apresentadores, Geraldo Maia e Ricardo. Parabéns a Amol.

GRANDES HOMENS

Esse é grande em suas opiniões, conselho e amizade, Wilson Bezerra de Moura. Sempre com uma palavra certa no momento certo. A sua experiência de vida é como um farol nos indicando o caminho. Obrigado generoso amigo.



MOMENTO DE REFLEXÃO

(A teologia viva)

INTROSPECÇÃO

(Linguagem teológica)”Porque eu quero misericórdia e não sacrifício; e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos.” (Os. 6:6).

(Linguagem coloquial) Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios; em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. (Os. 6:6)

As duas linguagem nos dar uma lição do verdadeiro servir a Deus. E este servir, está relacionado diretamente as nossas ações no dia-a-dia. É exatamente o interior que conta, pois parte dele o desejo de aprender a ser misericordioso, ou mesmo aplicar a lei do sacrifico vazio e frio.

O apostolo Paulo ao escreve aos romanos (Rm 12:1-2) declara: o vosso culto deve ser racional. Vocês devem saber porque estão servindo e adorando. Ele diz; esqueça o ritualismo. Abra o seu coração, a sua mente e descubra o quanto é profundo o amor de Deus.

Ora, o apóstolo Paulo sabia que as questões meramente humanas, facilmente tornava-se rotina, ou mesmo uma obrigação Na caminhada da vida. E assim ficamos insensível e vazios, meros ritualistas.

Em grande amargura, nos conta a história bíblica que o povo jejuou durante vários dias (Is. 58:3b). E com o passar do tempo não houve resposta espera da parte e o povo se queixava. Eis que certo dia o senhor falou: “Eis que, no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho.” (vs.3b).

Esse é o espelho da nossa geração, fazemos as coisas para Deus, buscando o nosso próprio interesse. Como se fosse os céus um balcão de troca. Tenho uma notícia triste, não vai adiantar nada fazer algo para Deus esperando recompensa com ensina os homens, de nada adianta servi-lo estando o seu coração longe da sua exigência… o amor incondicional.

Alguns doutrinas e pregadores fizeram de Deus um galardoador obrigado a dar presente em troca de amor, ou quem sabe um gênio da lâmpada. Lamento, ele busca o humilde de coração e os que adoram em espirito.

Então, ao invés de fazemos as coisas para representar Deus na terra, pensando em recebemos coisas, deveríamos faze-las por gratidão e amor.

Diz o apostolo Paulo: “E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.” Cl.3:17.

Portanto, o amor é a fonte que leva a Deus, ame… ame… viva… viva, a vida é um dom de Deus.