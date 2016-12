Ricardo Alfredo – Reflexões Teológicas

BUSCA DESFREADA PELA RIQUEZA

O diagnóstico é simples da nossa geração, o evangelho de nosso dias é estranho e totalmente fundamentado em doutrinas puramente humana e com um único objetivo o enriquecimento dos seus líderes.

Para justificar a teologia da prosperidade ou a teologia da fé, que não podemos esquecer sempre denunciada pelos jornais, revistas e a própria TV, onde diversos líderes estão na Belinda.

Infelizmente, diversos mestres e líderes perderam-se na caminha da fé, pois esqueceram que eles deveriam ser exemplo de vida modesta e equilibrada para a igreja e para o mundo.

A teoria bíblica é clara, o líder da fé deve viver uma vida simples e essa simplicidade deve ser em todas as áreas de sua vida. E o maior exemplo de vida simples é o mestre Cristo Jesus. Todos os profetas viveram uma vida simples.

A vocação sacerdotal não é emprego, é chamado. Os sacerdotes, os profetas eram homens que tinham dedicação em tempo integral, porém, em sua biografia não é encontrado riquezas e poder, a não ser o poder advindo dos céus.

Em nosso tempo, os que se dizem chamados são verdadeiros empresários da fé. Possuidores de um de vida estilo empresarial e essa ideia de que servir a Cristo torna o homem rico e abastado tem tomado conta da igreja. E esse pensamento vem ridicularizado a simplicidade da vida cristã.

O reflexo deste pensamento é que tem levado muitos líderes a desejarem uma vida de busca pela vida material exacerbadamente. E isso tem provado a corrupção no altar onde pastores e líderes religiosos são dono de salário exorbitante.

Conta a bíblia que certo escriba almejava acompanhar a Jesus e foi avisado por Ele que: ― “As raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos; mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça” (Mt 8.20). Na época de Cristo Jesus, os escribas ou doutores da lei eram homens de grande importância. E assim andavam de nariz empinado e arrogância.

Os doutores da lei atuavam no Sinédrio, eram os juristas e intérpretes da Lei Mosaica para os assuntos: governamentais, administrativos e jurídicos. No mundo religioso, eles atuavam como intérpretes das Escrituras Sagradas auxiliando o povo a compreender e aplicar na vida prática os ensinos da lei para dia-a-dia.

Além de sua atuação em todas as áreas de administração e fé, ainda eram os professores que ensinavam o povo a ler e escrever. Apesar de não fizerem parte da alta sociedade, tinham diversos privilégios e eram considerados superiores da maioria do povo.

É justamente por esse motivo que Cristo dar uma resposta dura ao escriba é, portanto, um esclarecimento de que a liderança espiritual proposta por Jesus e vivenciada por seus apóstolos era muito simples se comparada com o estilo de que eles viviam.

Quando a Bíblia diz: ― “[…] Digno é o trabalhador do seu salário […]” (Lc 10.7), a ideia não é confrontar o salário do pastor com a de outros operários em outros setores da sociedade. A melhor interpretação para esse texto e que soa melhor é: digno é o trabalhador do seu alimento (Mt 10:10). A ideia original do texto é aquela do suficiente para a provisão decente da vida. Viver uma vida pastoral lucrativa financeiramente é diferente do ideal de Deus para o ministério e portanto é um enriquecimento ilícito para com a ética ministerial.

Estes pastores devem ser denunciados por suas posturas, o rebanho de Deus deve ser alertado para se afastarem deles, pois não se assemelham em nada com o Jesus de Nazaré. Cuidado, pois estes, são cuidadosos no uso das palavras e enganam a muitos. O Apóstolo Paulo nos alertou através de sua segunda carta a Timóteo que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina; pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos; e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando- se às fábulas (2 TM 4:3-5).

A estes pastores enriquecidos ilicitamente o Senhor os diz pela sua palavra: “[…] Ai dos pastores de Israel que se apascentam a si mesmos! Não apascentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestis-vos da lã e degolais o cevado; mas não apascentais as ovelhas. […] Assim diz o SENHOR Deus: Eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas; porei termo no seu pastoreio, e não se apascentarão mais a si mesmos; livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto.” (Ez 34:2-3,10).

IGREJAS EVANGÉLICAS SOBRE SUSPEITA DE CRIME DE DESVIO

O Ministério Público de Contas (MPC) recomendou uma representação em que exige a restituição de quase R$ 150 mil despachado pela Prefeitura de Vila Velha, ES, para favorecer um acontecimento evangélico. O órgão ministerial declara que o evento (Proclamação do Evangelho), realizado em maio de 2015, não teve importância turística e cultural para o município, além da vedação constitucional ao fomento ao culto religioso. Foi citado o então secretário de Cultura, Anderson de Oliveira Almeida, o Andinho (PV), que é vereador do município.

Para o MPC, restou comprovado que o evento promovido pela Associação dos Pastores Evangélicos de Vila Velha (Aspevive) foi direcionado exclusivamente à comunidade que professa a religião evangélica, tendo em vista a apresentação de cantores evangélicos e a contratação de mídia de inserções em emissora de rádio que assume estar direcionada ao público evangélico.

“As constatações mencionadas acima ratificam que o responsável se valeu de um comportamento irregular, destoante da Carta Magna, com a finalidade de favorecer certas confissões religiosas em detrimento do interesse público em geral, devendo, pois, serem restituídos os valores empregados indevidamente, independentemente da forma de sua utilização”, acrescenta o órgão ministerial.

O MPC conclui que o evento possui caráter preponderantemente religioso, fato que denota ausência de interesse turístico e cultural e, via transversa, remonta à hipótese vedada pelo texto constitucional, pois caracteriza fomento à religião e a culto religioso propriamente dito. Com isso, entende que os recursos destinados pela Prefeitura de Vila Velha para patrocinar o evento representou prática de ato com grave infração à norma legal, ocasionando injustificado ao erário, da ordem de R$ 149.995,00, valor que deverá ser devolvido aos cofres públicos. (Fonte: Século Diário)

FRASE

Ensina-me, Senhor, o Teu caminho, e andarei na Tua verdade; une o meu coração ao temor do Teu nome. (Salmo 86:11)

ACADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS – (AMOL)



A nossa estrela musical a maestrina Dalva Stella em visita a Mossoró. Reunião com os seus admiradores, todos imortais da Academia Mossoroense de Letras.

Dalva Stella Deixa na cidade de Mossoró uma lição de vida e de amor pelo próximo e pela cultura. Momento importantes de sua visita e lançamento do hino oficial da AMOL.

Imortal da AMOL Lúcio Ney e D’alva Stela

D’alva Stella, Ricardo Alfredo e Socorro imortais da Amol

ENCONTRO DA TEOLOGIA

Da esquerda para direita padre Guimarães, padre Sátiro e Ricardo Alfredo na festa de posse e lançamento do livro do amigo e imortal Milton marques. Neste grupo sempre acontece as boas conversas sobre o mundo, religião e ciências, Conversas que flui com muita facilidade. Tem sido encontros agradáveis, onde o pensamento cristão é a tônica que os unem. Quero aqui deixa o meu respeito, minha admiração pelos dois companheiros de academia e que o grande Deus, lhes recompensem pela grande generosidade que tens para todos os simples, assim como eu, um eterno aprendiz.

RECONHECIMENTO



Maria Conceição Maciel Filgueira – Escritora/poetisa potiguar de Mossoró/RN. Coordenou um grande o II Seminário Internacional Encontro das Américas: Literatura, Arte e Cultura em terras Potiguares nas cidades de Natal e Mossoró. Parabéns professora.

NOTA DA FRENTE PARLAMENTAR EVANGÉLICA



BANCADAS EVANGÉLICA E CATÓLICA SE UNEM CONTRA DECISÃO DO STF SOBRE O ABORTO

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de descriminalizar o aborto de crianças com até 12 semanas gerou diferentes protestos no Congresso Nacional. Em meio a muitos debates e discursos, a Frente Parlamentar Evangélica, a Frente Parlamentar Mista Católica e a Frente Parlamentar em defesa da Vida e da Família fizeram uma manifestação pública no Salão Verde da Câmara.

Empunhando faixas, cartazes e bandeiras, gritavam palavras de ordem que manifestavam sua contrariedade com a decisão do STF – que na prática legaliza a interrupção da gravidez. Foi lida uma nota pelo deputado federal João Campos (PRB/GO), que classifica a situação como um “grave precedente” jurídico.

“Não há direito que se sobreponha ao direito à vida”, reitera o documento, que repudia “qualquer tentativa de liberação do aborto”. Os parlamentares lembram que as leis brasileiras em vigor protegem os direitos dos cidadãos “desde a concepção”.

Finaliza conclamando que todos os cristãos do Brasil façam intercessões pelo país e se unem em manifestações contrárias a liberação do aborto em solo brasileiro. O objetivo é unir as forças em prol de iniciativas que visem pôr fim a esta situação. (Fonte: FG News)

CONFIRA A LISTA DOS DEPUTADOS EVANGÉLICOS QUE VOTARAM A FAVOR DA PUNIÇÃO PARA JUÍZES E PROMOTORES (10 Medidas Contra a Corrupção)

Verifique se o deputado que você votou está entre os que deseja que tudo permanecendo como está, ou seja, sem punição aos corruptos e defraudadores do povo brasileiro. Confira a lista completa dos deputados evangélicos que votaram a “Sim” (à favor da emenda), “Não” (contra a emenda), optaram pela abstenção ou se ausentaram:

.

Todas as sextas-feiras o programa Academia em Foco é transmitido pelo canal de TV da Câmara Municipal de Mossoró com reprise durante toda a semana. Este programa está sob coordenação da AMOL – Academia Mossoroense de Letras. Sendo os apresentadores, Geraldo Maia e Ricardo. Parabéns a Amol.

SUCESSO



O meu amigo, o pesquisador e historiador Geraldo Maia lançou na feira do livro, Jararaca… tem sido um sucesso de venda. Parabéns.

AGRADECIMENTO



O presidente da SBEC, Prof. Dr. Benedito Vasconcelos Mendes em sessão solene na sua fazenda, Museu do Sertão, concedeu honra ao mérito a diferentes autoridade em diversas áreas de atuação. Eu tive a honra de receber das mãos de sua esposa a professora Suzana o diploma de honra ao mérito como escritor. Obrigado generoso amigo.

MOMENTO DE REFLEXÃO

(A teologia viva)

O amor eterno

O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. (1 Coríntios 13:4-7)