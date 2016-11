Ricardo Alfredo – Reflexões Teológicas

ALERTA LIGADO

O apóstolo Paulo escrevendo sua epistola aos efésios dar início a sua fala de algo extraordinário. Algo que acontece no íntimo de cada um que é a ansiedade, (é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa). Assim ele afirma: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. (Filipenses: 4.6).

Conta-nos as histórias bíblicas que ocorreu um grande milagre no mar da Galileia. Uma violenta tempestade levantou-se e os discípulos do mestre estavam no barquinho quase a naufragar, E na popa do barco Jesus dormia tranquilamente.

Está história tem um significado profundo para os teólogos, pois nos ensina que Ter Jesus em nosso barco, não significa que não enfrentaremos tempestades. Diante do grande pavor os discípulos tomaram a decisão de acorda-lo e sendo ele acordo, repreendeu o mar e o vento e se vez bonança.

Libertados de uma grande tempestade, tradicionalmente acreditava-se que só surgia uma tempestade quando os deuses Eólo e Poseidon lutavam, (deuses gregos). Os discípulos no barco “estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?.” (Mc 4:41). Tinham acabado de ver um Jesus perfeitamente humano, quando “estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro” (Mc 4:38), e perfeitamente divino, quando “se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: ‘Aquiete-se! Acalme-se!’ O vento se aquietou e fez-se completa bonança” (Mc 4:39). Qual é o enigma que envolve esse homem, e qual é o nosso problema em acreditar? Assim como a maioria dos religiosos de nossos dias, ocupam-se com Jesus, mas nunca o conheceram.

Como ter certeza da salvação! Se você não conhece quem é Cristo Jesus e não acreditar no que Ele fez, não pode ter certeza da salvação eterna, e sendo eterna acredito que não pode ser perdida. O interessante é que aqueles que gostam da aparência e saem anunciado um evangelho de vantagem pelas praças e ruas, as vezes gritado, precisa urgentemente fazer a sua lição de casa…para que se alguém perguntar quanto a sua certeza da salvação, sua expressão seja de alegria e não de surpresa. Outro fato importante é que sua resposta não seja como a do fariseu, que afirmou: Que não é “como os outros homens: ladrões, corruptos, adúlteros”? Que jejua “duas vezes por semana” e dá “o dízimo de tudo” quanto ganha? O fariseu que se gabava de seus feitos saiu perdido da presença de Deus. O publicano, que “nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: ‘Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador’”, saiu justificado (Lc 18:9-14).

A nova versão, nos dias atuais daquele fariseu, está bem representada por religiões e fiéis que buscam a justificação pela sua própria justiça, e assim os fiéis caminham pelas ruas e praças de nariz empinado, acreditado que são mais justos e santos do que outros, pois eles seguem sua mesma lista de regras e pensam que isso os conduz a salvação. Outra coisa estranha é o fato doutrinário de que ensinam as mulheres, a acreditarem que seu cabelo, roupa ou ausência de cosméticos a torne mais perfeita que a pecadora que “trouxe um frasco de alabastro com perfume, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. ” (Lc 7:37-38).

Não é o bom comportamento que liberta alguém das prisões eternas, como ensina as doutrinas atuais. Pelo contrário, a salvação é através da graça de Cristo, não sendo ela uma recompensa advinda das religiões e de seus dogmas, como: modo de vestir ou constância na igreja. Essas coisas são humanas e provem do homem, porem a salvação vem de Deus e somente os que se percebem como pecadores e incapazes de serem salvos poderão entender o poder da graça salvadora de Cristo. Exceto que compreenda a sua real situação como pecado e carente de salvação e que tudo que você possui ou é não serve para Deus, jamais entenderá o valor de salvação e da obra de Cristo.

DIREITO

Dignidade humana

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. ” (Constituição Federal de 1988, artigo 205)

RECONHECIMENTO (In memoriam)

RAIMUNDO SOARES DE BRITO

RAIMUNDO SOARES DE BRITO – ou simplesmente Raibrito, para os íntimos – nasceu em Caraúbas, a 23 de abril de 1920. Foi comerciante em Caraúbas, Fortaleza, Natal e Mossoró. Trabalhou como agente de estatística em Caraúbas, onde também ocupou o cargo de juiz distrital. Foi agente postal telegráfico em Jucurutu e Caraúbas e gerente postal e telegráfico em Mossoró e Assu, quando se aposentou por tempo de serviço.

Um dos grandes escritores do RN, com cerca de 50 títulos, quase todos publicados pela Coleção Mossoroense. Era ocupante da cadeira de número 4, da Academia Mossoroense de Letras (AMOL), da qual foi presidente.

Recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Regional do Rio Grande do Norte e, em 1997, agraciado com o diploma “Amigo da Cultura”. Raibrito, um autodidata, foi presidente da Academia Mossoroense de Letras (AMOL), e é sócio fundador da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço (SBEC), sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN) e sócio efetivo do Instituto Cultural do Oeste Potiguar (ICOP). Grande colecionado de selos, o qual nos ensinou a amar e colecionar selos, principalmente brasileiro.

Partiu para eternidade, onde se encantou e nos deixou saudade. Raibrito é gente que fazia um mundo melhor.

A PROGRAMAÇÃO:

DIA 19/11/16 – 9h – Visitação as obras de adequação da sede da ACJUS (Rua Cleodon Almeida, nº 100, com entrada na terceira Rua após a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Bairro Abolição II, Mossoró-RN).

Dia 24/11/16 – 17h – Santa Missa em Ação de Graças ao Aniversário da ACJUS que será celebrada na Catedral de Santa Luzia pelo Vigário Geral – FLÁVIO FORTE DE MELO.

Também mais um momento para refletirmos sobre o que somos e o que queremos ser num futuro bem próximo. Refletirmos sobre nossas vidas e pensarmos mais no próximo, mais em nossas famílias e Rogarmos a DEUS, JESUS e NOSSA SENHORA para que o ano que se aproxima seja muito melhor e repleto de PAZ E SAÚDE para todos nós e para a humanidade, sobre tudo, para os mais excluídos socialmente.

DIA 25/11/16 – 10h30 – Sessão Solene na Câmara Municipal em homenagem a ACJUS, quando o Poder Legislativo irá homenagear algumas personalidades do meio cultural e também entregar a Lei de Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal da ACJUS.

DIA 25/11/16 – 19h – Auditório da OAB – Mossoró-RN.

Sessão Magna de Aniversário com a entrega de homenagem a algumas autoridades do meio jurídico e social.

JOSÉ WELLINGTON BARRETO

Pela Diretoria da ACJUS

ACADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS – (AMOL)

AMOL ANUNCIA: Dia 02 de dezembro é a posse do Dr. Milton Marques na AMOl Toda a festa será na TCM, onde ocorrerá lançamento de 3 livros, escritos pela empossado. Parabéns bom irmão e amigo.

CIÊNCIA & SAÚDE

PROMESSAS DO GOVERNO CONTRA A ZIKA VÍRUS NÃO AVANÇAM

Após doze meses da decretação de situação de emergência nacional por causa do Zika vírus que provoca a microcefalia e outros males, o Ministério da Saúde exibe uma extensa lista de promessas anunciadas e não cumpridas para proteção da população contra o zika. É lamentável. Pois população mais carente é que sofre maiores danos. (Fonte: Estadão via UOL)

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Cardeais conservadores desafiam Papa sobre temas ligados à família

2- Pesquisa revela que ir à igreja diminui índice de mortalidade

3- Zeladora de templo religioso por 27 anos, sem usar EPIs, receberá indenização

4- Comissão aprova PEC que isenta do IPTU templos que ocupam imóveis alugados

5- Ateu questiona lei estadual no Rio que põe religião acima da Constituição

6- Crescem denúncias de crimes ligados a raça e religião nos EUA

7- Mais de 75% dos cristãos não sobrevivem à perseguição religiosa na Coreia do Norte

8- Ex-detenta processa prisão dos EUA por proibir culto satânico. (Fonte: folhagospel)

AGRADECIMENTO

Em sessão solene na OAB Mossoró recebi a medalha de mérito professor Sólon Moura, ao meu lado estão Regir Carter que é diretor da TV câmara Mossoró e a vereadora Izabel Monte Negro. Ela substituído a vereadora Cícera Nogueira. OBRIGADO PELO RECONHECIMENTO.

ACADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS – (AMOL) II

Dr. Elder Heronildes da Silva, presidente da AMOL anuncia calendário para as festividades da AMOL neste final de ano. Aguarde…

O SEGREDO DO SUCESSO NA VIDA

Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: “Montarei o meu acampamento em tal lugar”.

Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: “Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá”.

Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções.

Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou lhes: “Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel?”

Respondeu um dos conselheiros: “Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto”.

Ordenou o rei: “Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo”. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade.

O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: “Ah, meu senhor! O que fa¬re¬mos?”

O profeta respondeu: “Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles”.

E Eliseu orou: “Senhor, abre os olhos dele para que veja”. Então o ¬Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu.

Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: “Fere estes homens de cegueira”. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido.

Eliseu lhes disse: “Este não é o caminho nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando”. E os guiou até a cidade de Samaria.

Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: “Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver”. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria.

Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: “Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los?”

Ele respondeu: “Não! O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu se¬nhor”.

Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. (II Rs 6:8-23).

As instruções: Segredo do sucesso está em:

a) ouvir o que Deus diz;

b) ver o que Deus mostra;

c) falar o que Deus ensina;

d) fazer o que Deus manda.

ENCONTRO INTERNACIONAL

30 de novembro a 7 de dezembro de 2016 em Natal e Mossoró

Todas as sextas-feiras o programa Academia em Foco é transmitido pelo canal de TV da Câmara Municipal de Mossoró com reprise durante toda a semana. Este programa está sob coordenação da AMOL – Academia Mossoroense de Letras. Sendo os apresentadores, Geraldo Maia e Ricardo. Parabéns a Amol.

MOMENTO DE REFLEXÃO

(A teologia viva)

DEVOCIONAL:

Orai sem cessar”. (1 Tessalonicenses 5.17)

REFLEXÃO:

Um dos mais profundos conhecedores da bíblia e pregador Charles Spurgeon dizia: “Eu preferiria ensinar um homem a orar do que dez homens a pregar.” A palavra “sem cessar” estiveram a sua tradução para do termos grego “adialeiptos”, que quer dizer constantemente, incessantemente.

É imperativo aperfeiçoarmos o nosso senso de dependência a Deus; e essa dependência passe a fazer parte da nossa composição, assim como dos nossos pensamentos. Sem Ele não podemos nada e somos nada… Dele dependemos até o ar que respiramos.

Essa ação de devoção gerada pela oração incessante, cria uma forte consciência de dependência de DEUS, que conduz o ser a torna-se dependente do Espirito Santo em suas ações.

Pouquíssimas são as coisas que não podem ser realizadas pela oração; de fato, poucas são as coisas que não podem ser precedidas pela oração; e nenhuma coisa existe que não possa ser beneficiada pela oração. Comecemos a usar este meio de graça e veremos a manifestação do poder de Deus em nossas vidas.

Portanto, oremos!

ORAÇÃO:

Senhor Deus, Javé, tu es a minha força de viver. E por ser meu ponto de apoio em minhas horas inglórias, como também nos momentos gloriosos. Venho agradecer o teu amor e misericórdia.