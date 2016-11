Ricardo Alfredo – Reflexões Teológicas

QUEM ENTRARÁ NO ETERNO LAR DE LUZ?

1 SENHOR, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte?

2 Aquele que anda sinceramente, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração.

3 Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo;

4 A cujos olhos o réprobo é desprezado; mas honra os que temem ao Senhor; aquele que jura com dano seu, e contudo não muda.

5 Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. (Salmos 15)

A teologia nos traz uma ideia importante sobre a presença de Deus na vida humana. Pois é através desta presença, que vencemos o sistema do mundo e o pecado, entretanto, estes nos separa de Deus.

Num mundo tão distante da realidade celeste. O qual é dominando pela matéria e o materialismo, é inevitável perguntar: Quem entrará no eterno lar de luz? Quem, em nosso dias está de verdade, contemplando a cruz de Cristo?

Basta caminha em meio ao povo, que facilmente é visto pregadores de ilusão, anunciadores que nunca viveram o evangelho na sua plenitude. Todavia são aqueles que vivem retirado da fé o seu sustento e sua riqueza.

Diante de um mundo tão incrédulo, coberto de densas trevas, há uma resposta que traz a paz. Então é inevitável pergunta; Senhor, quem achará o salvador Jesus? Já que as religiões, as quais deveriam ser a estrada que levam a ti, esqueceram do primeiro mandamento, o amor. Todavia as instituições (igrejas), tornaram-se apenas um mercado no qual todos são vendidos ou descartados.

Senhor, muitos dizes ter graça e poder do além. Todavia na essência negam a eficaz do teu amor que nos ensina que primeiro devemos amar o próximo, e servi-lo pois é a tua semelhança. Estes senhor são aqueles mesmo religiosos que dizem fazer no seu viver o bem.

Porém, o teu Espírito nos anuncia, que estes nunca sentiram a tua salvação, nem o calor da tua voz e por isso jamais transporá as portas de Sião.

Então caro amigo leitor, talvez sua pergunta é como desfrutar da presença de Deus e com ele ter comunhão? Eis o que diz as sagradas letras:

A – andando em retidão tanto nas coisas do mundo com as coisas espirituais;

B – Como não permitir a distância de Deus.

a) Reconhecer que somos pecadores. “Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmo, e não há verdade em nós.” (1Jo 1:8);

b) Analisar diariamente os nossos atos;

c) Admitir nossos pecados. “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça.” (1Jo 1:9); “O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia.” (Pv 28:13);

d) Desistir de pecar;

e) Esforçar-nos constantemente em Cristo para nos apresentar aprovados diante de Deus (2Tm 2:15);

f) Permanecer em Deus. “Todo aquele que permanece nele não vive pecando.” (1Jo 3:6); Permanecemos em Deus, guardando os seus mandamentos. (1Jo 3:24).

C – Eis o perfil do homem que habitara no lar de luz:

a) anda em sinceridade (v.2);

b) pratica a justiça (v.2);

c) do coração fala a verdade (v.2);

d) não difama com a língua (v.3);

e) não faz mal ao seu próximo (v.3);

f) nem contra ele aceita nenhuma afronta (v.3);

g) honra os que temem ao Senhor (v.4);

h) mesmo que jure com dano seu, não muda (v.4);

i) não empresta o seu dinheiro com usura (v.5);

j) não aceita suborno contra o inocente (v.5).

Portanto, meus queridos e amados irmãos em Cristo jesus, as indicações e ensinamentos bíblicos é cristalino para aqueles, que de coração desejam entrar no lar de luz.

.

.

MOMENTO DE REFLEXÃO

(A teologia viva)

DEVOCIONAL:

Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. (Mateus 12:29).

REFLEXÃO:

A graça de Deus, através de Jesus Cristo foi derramada sobre a terra de forma que Cristo nasceu para nos trazer a esperança celeste.

Explicação teológica da passagem do evangelho de Mateus, diz: Jesus entrou na casa do Homem Forte. Ele o amarrou. E, o que ele trouxe da casa do Homem Forte? Um tesouro enterrado, claro! E aquele tesouro é nós!

ORAÇÃO:

Obrigado, Senhor Jesus, por me resgatar do domínio da escuridão

e me levar ao seu Reino vitorioso de Luz! Amem.