Ricardo Alfredo – Reflexões Teológicas

O VERDADEIRO CRISTO DOS EVANGELHOS

Os Evangelhos nos apresenta um Cristo que agia na área social e na área espiritual. São dois aspectos que no meio religioso atual parece não existir. Todavia é necessário fazermos uma análise do Cristo que atuava nas estruturas sócias das políticas públicas e o Cristo que manifesta o poder espiritual salvador dos homens.

É fundamental que não esqueçamos que Ele propõe que a Igreja atual, dê continuidade àquilo o que ele principiou, que é o trabalho social e espiritual, buscando levar os homens a compreensão do amor divino anunciado pelo evangelista João.

Do ponto de vista teológico, o conceito de salvação anunciado por Cristo é mais abrangente do que supõe a vã filosofia humana e o socialismo moderno. Pois a sua mensagem não tratava da simples libertação do pecado, mas implicava em salvar as pessoas da exploração, escravidão moral e doutrinaria que ainda é dominada pelo poder eclesiástico e as políticas humanas.

A mensagem anunciada pelo Cristo, não buscava criar um exército para lutar contra os opressores, os romanos, pelo contrário, Ele ensinava as pessoas a viverem os valores do reino de Deus, pois havia chegado aos homens. E essa ação deixou confuso os grandes pensadores da religião em sua época, porquanto a pergunta era de ordem humana, como vencer sem guerrear? Ou como conquistar um reino sem ser herdeiro?

Nas entre linhas da mensagem de Cristo é possível notar a sua preocupação com a vida de miséria que a maioria do povo tinha. As quais eram: Sem acesso à educação, saúde, lazer, alimentação de qualidade. E desta forma a sua mensagem atingia frontalmente as políticas públicas implantadas na sua época, tanto pelo império romanos corrupto, como pelos corruptos religiosos que dominavam o templo. (Muita semelhança com os nossos dias).

Essa mensagem é viva, e em nossa geração parece atual. Pois, tanto o poder pública como os líderes religiosos agem da mesma forma esquecendo-se que estão sob o julgamento de Deus e que são responsáveis pela educação, saúde, alimentação das pessoas que sofrem flagelos. Também não escaparão de Deus.

É incrível como a mensagem anunciada pela igreja atual é descompassada da mensagem de Cristo. Enquanto as admoestações são apenas verticais, ou seja, doutrinam — quando doutrinam — o ser humano deve ser ensinado a cresce somente no conhecimento doutrinário. Mas, grande parte dos participantes das igrejas necessitam instruir-se a como desenvolver um relacionamento com o próximo, pois este é a imagem de Deus na terra.

A mensagem de Jesus Cristo, não falava só do reino do céu no céu. Mas o reino do céu implantado na terra como uma colônia. Sua mensagem visionária do Reino, deixava espaço para propiciamos a todos o reino de Deus na vida física. Não foi à toa que ele ensinou o pai nosso, que diz: “seja feita a tua vontade assim na terra como no céu”.

Todos aqueles que são leitores dos evangelhos, precisam lembrar que o foco espiritual de Cristo, também estava voltado para a visão social, ou seja, justiça e compaixão, assim como, os profetas já tinham ordenado no passado. De diversas formas, os supostos pensadores da fé, já tentaram separar a mensagem salvadora da realidade social, ou seja, criar dois tipos de Deus, um do antigo testamento e outro do novo testamento. O que é impossível, pois Deus é o mesmo e sempre defendeu a causa dos que sofrem. E assim jamais deveríamos colocar uma parede entre a igreja e o a vida social, pois a igreja foi escolhida por Deus como instrumento do reino que foi implantado.

Por outro lado, não existe uma sociedade perfeita, assim como uma igreja perfeita. Todavia a igreja tem como função apresentar de forma antecipatória o modelo de sociedade que está destinada a humanidade no reino de Deus.

Sabendo que este reino irrompe neste mundo indicando a direção e o modelo de social para humanidade com paramentos de misericórdia e justiça. Entretanto, a própria igreja (instituição humana) parece estar fora da realidade histórica do reino celestial. E assim, ela se torna facilmente vítima dos dogmas sócias e da consciência de classe, levando-a a ser neutra nas questões sociais.

A mensagem de Cristo envolvia o crescimento espiritual com foco na maturidade emocional. Ou seja, quanto aos dízimos e ofertas dados nas igrejas, devemos ter maturidade para compreendemos a sua real necessidade de aplicação que deve ser em pessoas e não bens. Todavia, o que temos visto é que grande parte da liderança atual, desfruta do melhor que há nos templos, sem importar-se com os que sofrem.

Infelizmente, alguns ditos pastores, padres ou lideres de uma religião enriquecer-se com dinheiro da mesma, desconsidera a conexão existente entre poder e riqueza. E passam a manipular as arrecadações, dízimos e ofertas, em proveito próprio ou dos seus.

Em toda a história da igreja, os avivamentos espirituais sempre foram precedidos de confrontação de forma intensa e cheia de audácia das questões sociais, da distribuição das riquezas, da forma correta de separação entre os poderes e da doutrina salvação, do casamento e da vida.

E é proveniente destes avivamentos que temos diversos movimentos como: movimento de reforma cristã, movimento beneditino, movimento franciscano, movimento cisterciense, movimento reformador, movimento metodista, moderno movimento missionário, ou em quaisquer outros grupos. E deste movimentos resultam um avivamento cultural, que sempre são seguidos de experiências devocionais na vida social e ética.

A vinda do Cristo a terra é coberta de significados, pois é através dele que a ruptura entre o homem e Deus foi saneada. Assim com está vinda provocou, a guerra contra a ganância, a exploração, a opressão, a injustiça, a violência e à escravidão. Dando início a nova ideia do reino de Deus implantado no meio dos homens.

Entretanto, a igreja, instituição humana, optou pela discrepância da separação de classes sociais, criando uma verdadeira divisão salarial entre os líderes religiosos e seus funcionários, mesmo que ambos sejam sustentados por ela 9ª igreja), e agindo assim está permitindo a exclusão social. E está exclusão social está caracterizada quando os membros, que não detentores de cargo, não tem acesso aos bens básicos, como: a saúde, a educação, a alimentação, a moradia, a terra, o lazer etc. sendo uma verdadeira exclusão da dignidade humana, criando uma enorme massa de descartáveis, os sem-nada”. A esse tipo de atitude Deus abomina.

A idolatria presentemente é a idolatria do poder do ter. e assim, os líderes religiosos e os políticos se assemelham, pois despendem mais energia manejando formas para conquistar uma posição do que servindo ao bem público. São verdadeiros executivos no mundo dos negócios importam-se mais em conservar-se no topo do que em produzir um produto útil e ético para sociedade. Dentre os tais estão docentes universitários procuram a sofisticação mais do que a verdade; e líderes religiosos preocupam-se mais com a sua imagem e a demonstração de poder e riqueza, do que com Evangelho. E, em meio a essa sociedade enlouquecida pelo poder, muitos cristãos perguntam-se como é viver com integridade?

Se faz necessário afirmar que Cristo jamais foi contra a riqueza, todavia é bom sabemos que ele condena de forma dura o enriquecimento ilícito ou provindo do abuso da fé, que quase sempre vem com uma roupagem de religiosa.

A ideia da eternidade e sua conquista é apresenta no evangelho de Marcos que diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe” (Mc 10.19).

Não perceber a necessidade do próximo é engana-se, e tonar sua consciência dura e árida. O que infelizmente é comum e rotineiro no seio da instituição igreja. Pois em nossos dias a instituição humana denominada de igreja enquadra-se no livro de apocalipse que narra: …” E ainda dizes: ‘Estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada’. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu!”

Todavia Cristo lhe aconselha: “Portanto, ofereço-te este conselho: Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças; roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez; e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente”. …

A missão de Jesus, demonstra o amor do pai. Que é inserir na sociedade aqueles que estão a margem. Prova disto é que ele visitava as aldeias e entendia as necessidades daquelas pessoas. Quando a instituição igreja abandona as pessoas a própria sorte, cometer injustiça social, ou melhor, na linguagem teológica, pecado social.

Portanto meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o Justo, é dever direito da igreja de Cristo Jesus lutar contra as injustiças sociais, e resgatar aqueles que estão em estado de perigo social e espiritual. tendo em vista que a instalação do reino de Deus destruirá, a dor, a fome, o massacre social e a ganância humana.

ESCLARECIMENTO CRISTÃO

Ah! Os homens seus desejos de ser reconhecido pelo povo. Temos evangelista, que se diz pastor que não tem domínio próprio, usar os irmãos em seu benefício, levar a igreja a caminho difíceis e são contenciosos, arrogantes e sem amor. É uma pena, porem as igrejas estão lotadas desse tipo de pessoa.

São os mesmo que ensinam errados ao povo, pois querem altos cargos, em razão disto, muitos evangelistas preferem (ou são chamados), pelas mais diversas razões, pelo título de “pastor”. Conheço alguns que em seus cartões, em cartazes de eventos e em outras ferramentas de identificação, divulgação ou publicidade, usam a designação de “pastor” em vez de “evangelista”.

Achando pouco, alguns ainda querem destaque, e assim muitos querem ser reconhecidos pelo cargo que ocupa na hierarquia da igreja como: auxiliar local, auxiliar oficial, diácono, presbítero, evangelista e pastor (e agora, em algumas convenções estaduais, “bispo” e “apóstolo”).

É uma pena, Jesus filho de Deus, o salvador nos dar outra lição, a da humildade. Diz a bíblia: “De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz.

Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome; Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. (Filipenses 2:5-11)

RECOMENDANDO

No site: (http://www.portalfiel.com.br/videos/663-licao-9-licoes-biblicas-adultos-2o-trim2016-cpad.html); encontrei uma das mais belas explicações referente as lições da revista de escola dominical da CPAD. Tratasse do Resumo da Lição 9 com o tema A Nova Vida em Cristo.

Os Comentarista das Revistas Lições Bíblicas Mestre Adultos da CPAD, são feitos pelo Pastor José Gonçalves.

Já a algum tempo não tinha encontrado alguém com tamanha habilidade de ensinar. Recomendamos.

DR. JOSE WELLINGTON LANÇA O SEU MAIS NOVO LIVRO

ESPETÁCULO DE PALESTRA

O grande escritor Arino Suassuna dar um show de simplicidade e intelectualidade. Recomendo.

Site: (https://www.youtube.com/watch?v=D4N4q4Mit2E)

DAS MAIS BELAS CANÇÕES CRISTÃ

Espirito Enche a Minha Vida (Corinhos Evangélicos)

Espírito enche a minha vida

Encha-me do teu poder

Pois de ti eu quero ser

Espírito encha o meu ser

As minhas mãos eu quero levantar

E em louvor de adorar

Meu coração eu quero derramar

Diante do teu altar.

Espírito enche a minha vida

Encha-me do teu poder

Pois de ti eu quero ser

Espírito encha o meu ser

As minhas mãos eu quero levantar

E em louvor de adorar

Meu coração eu quero derramar

Diante do teu altar.

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Apresentadora da Jovem Pan é xingada ao criticar isenção de impostos de igrejas.

2- Cerca de 80% dos cristãos do Iraque morreram ou fugiram do país.

3- A pedido do MPE, Justiça determina retirada da placa ‘Leme é do Senhor Jesus’ “Eu sou a última coisa entre vocês e o apocalipse”, dispara Hillary Clinton.

4- Igreja Universal processa bispo que veiculou vídeos com acusações a Marcelo Crivella.

5- Igreja Universal indenizará vítima de estupro em R$ 300 mi.l

6- Casal cristão pode perder guarda da filha por não permitir que ela mude de sexo. (Fonte: folhagospel)

SEGREDO DO SUCESSO

OS QUATRO PEDIDOS DE JABEZ A DEUS

1- Que me abençoes

2- Alargues as fronteiras

3- Seja comigo

4- Me preserves do mal

“Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos; sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Oh! Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição! E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido” (1ª Cr 4.9-10).

Em todas as sagadas letras (Bíblia), somente um versículo fala de Jabez e sua oração.

ANÁLISE TEOLÓGICA

I. O SIGNIFICADO DO NOME

Jabes no hebraico Ya‘bets procedente de uma raiz não utilizada e significando “afligir”, “pesar”, “com dores dei a luz”; “aquele que causa dor”.

II. POR QUE ESTE NOME

Diz Bíblia que a mãe padeceu muito para conceber o menino. É bem provável que tenha nascido antes do tempo, possivelmente o seu nascimento foi contrário da natureza física. E assim sua mãe lhe deu este nome.

III. JABEZ UM NOME NEGATIVO

1. Jabes tinha um nome carregado de negativismo e pessimismo.

2. Um menino que nasceu sobre o estigma da dor do sofrimento.

3. Um menino que nasceu fadado ao fracasso, destinado ao insucesso.

4. Jabez era um jovem que não tinha esperança, um jovem discriminado, um jovem que não tinha mais saída e perspectiva de vida.

6. Jabes poderia se conformar com todos os tipos de sofrimentos.

7. Jabes poderia dizer: Eu não vou ser ninguém na tribo de Judá. Em nossos dias há muita gente que está assim como Jabes; sua vida é de fracassos, derrotas, tristeza e dores.

8. Jabez tinha outros irmãos. A Bíblia diz que ele era o mais ilustre do que todos os seus irmãos (v. 4).

IV. A ATITUDE QUE JABEZ

Jabez a dor e a solidão tinha lugar no coração dele. Ele tinha tudo para ser um fracassado um derrotado, a própria mãe colocou um nome negativo “com dores dei a luz”.

Mas um dia aquele menino cresceu e já era jovem. Mas ele não se conformou com aquela situação de dor pelo nome que carregava.

Para Jabez não tinha mais saída. Mas o que fez Jabez:

1. Invocou o Deus de Israel.

Invocar no hb. ‘qara’, que significa: [chamar, clamar, recitar, ler, gritar, proclamar].

Quando o homem se volta para Deus e invoca [chama] pelo Seu nome, situações turbulentas da nossa vida começa a mudar.

A resposta do Criador

E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido” (1ª Cr 4.9-10).

PENSAMENTOEntão, na presença de toda a comunidade, Davi bendisse a Yahweh, declarando: “Ó SENHOR, Deus de nosso pai Israel, bendito és tu, de eternidade em eternidade. Ó SENHOR, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó SENHOR, o reino é teu, e tu governas soberano sobre tudo e todos! 1A riqueza e a honra vêm de ti; tu dominas sobre todas as coisas. Em tuas mãos residem toda a força e o poder; na tua destra a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. … (1 Crônicas 29: 10, 11 e 12)

REFLEXÃO

Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. (Salmo 90:12)

PERSONALIDADE



A sociedade mossoroense tem uma dívida de gratidão com Francisco Alvibá Gomes Ferreira que é Ten. Cel. da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Que é Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Especialização em Estudos de Criminalidade e Segurança Pública pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A frente da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito e tem mostrado uma grande dedicação e um forte trabalho. Parabéns bom amigo.

ENTREVISTADO DO PROGRAMA ACADEMIA EM FOCO

Nesta sexta-feira 28 de outubro de 2016, teremos reprise em virtude do dia do servidor público.

.

MOMENTO DE REFLEXÃO

(A teologia viva)

DEVOCIONAL:

Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. (João 3:17)

REFLEXÃO:

A finalidade de Deus não é a condenação das pessoas. O inimigo de Deus e da humanidade começou este boato há muito tempo atrás, anunciando que Deus era duro e mal e que seu maior desejo era condenar e punir. Mas não acredite nisso. Ele não e um magistrado impertinente humilhando e punindo todos que adentram na sua corte, seja inocente ou culpado. Ele não e um mexeriqueiro divulgando boatos sobre nossos fracassos nos bairros do céu. Não, este Deus é diferente, seu desejo é abençoar, é dar salvação. Ele quer franquear a misericórdia e a graça, as quais é a base do seu trono. Ele quer que sejamos filhos dele e herdeiros do seu reino.

Ele também e santo (separado), justo (em misericórdia e bondade) e temeroso (Pois faz justiça ao órfão, a viúva e ao necessitado). Então, quando estas características de Deus se tocam, apresentam a humanidade a solução: Jesus! Não é à toa que o Evangelista João declarou que Deus enviou Jesus para salvar os povos de todas as nações e raças e culturas do pecado e da morte – sim, mesmo nos!

ORAÇÃO:

Eu Te louvo, o Deus, por seu desejo de me salvar. Eu agradeço pelo Senhor exigir santidade de mim para me salvar do caos que o pecado causa na minha vida. Obrigado por me chamar a justiça, para que minha vida seja uma bênção aos outros e não um fardo. Eu Te agradeço por me desafiar a ter Seu caráter para que outros possam ver Sua Gloria nos meus atos. Então, por favor, use-me, Pai. Eu sei que tenho falhas, mas eu quero ser uma das suas ferramentas, deixando os perdidos saber da sua misericórdia e graça em Jesus. No nome de Jesus eu oro. Amem.