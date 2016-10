Ricardo Alfredo – Reflexões Teológicas

COMO DELIMITAR NOSSA ATUAÇÃO NA POLÍTICA

Como sempre venho afirmando, que o lugar de cada cristão é no seio da política e não da politicagem. Todavia vejo alguns, desencabeçados tomando direção diferente e decisões precipitadas o que normalmente gera em nossos irmãos desconfiança na política.

Estes desencabeçados, é quem não merece a confiança nem do povo, nem do povo de Deus, e certamente o Espirito de Cristo os afastará do seio dos servos. Para que prevaleça as coisas agradáveis as promessas de Deus.

Na atuação dos servos de Cristo no seio da política é fundamental observar os princípios éticos. E desse termo ética, é que precisamos apontar alguns passos, que são:

a) O púlpito da igreja não pode ser transformado em “palanque eleitoreiro”;

b) As orientações devem ser claras, precisas e esclarecedoras, contudo, não se pode ocupar o espaço da palavra ou da adoração;

c) As convicções cristãs devem ser conhecidas por todos bem como a posição da igreja;

d) Deve haver coerência entre o discurso e a fé cristã.

Outro fator importante, é não permitir que se confunda a cruz de Cristo com ideologias partidárias. As ideias de renovação política, jamais poderão substituí, as ideias da transformação espiritual. Entretanto, é fundamental que cada cristão esteja consciente de que a degeneração da sociedade, jamais será resolvida ou consertada por uma série de leis que coíbam a má conduta. É primordial que todos saibam que somente a divulgação e a real aceitação do Evangelho de Jesus Cristo pode deter o declínio e a ruína moral de nossa sociedade.

A consciência da fé cristã e a igreja instituída, devem fazerem oposição a qualquer ideia que desrespeite a mensagem do Evangelho. Assim como, cada cristão tem o dever se movimentar para extirpar os políticos corruptos em todas as esferas. Contudo, a batalha nas urnas será constante. Se usarmos apenas a ferramenta política certamente venceremos umas batalhas e perderemos outras. Mas, se cumprirmos nosso papel de sal da terra e luz do mundo, o poder do Evangelho pode extirpar para sempre a iniquidade dos corações.

Portanto, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, Elevo a bandeira da conscientização política, eu sou adepto a mobilização Evangélica. Compreendo que o cristão tenha necessidade de apregoar sua posição coerente com o evangelho.

No entanto, advirto a todos que nossa luta não é contra a carne e o sangue (Efésios 6.12). A Igreja não pode se ater apenas em fazer oposição e proporcionar resistência à iniquidade no poder temporal, ela deve buscar o rei universal, Cristo, para saber o caminho a ser caminhado. Não pode assentar sua confiança e perspectiva em decisões políticas, embora não deva subestimá-la ou negligenciá-la. As lideranças devem promover o “voto consciente” sem descuidar-se do avivamento espiritual. A igreja jamais deve esquecer que o avivamento liderado por John Wesley (1703-1791) originou mudanças sociais na Inglaterra. Porque na realidade o mal a ser combatido é o pecado.

ORAÇÃO E AVIVAMENTO

Em tempos difíceis a melhor coisa é orar a Deus, pois cada dia que passa, o que encontramos é a injustiça e a frieza dos corações. Homens que deveriam zelar pelo bom nome de Cristo e do Evangelho, andam como lobo disfarçados de ovelhas, é o que tenho visto e ouvido.

EVANGELIZAÇÃO

Os meses de setembro e de outubro é a realização de um sonho para o mundo cristão, principalmente para a região nordeste, pois nestes meses a evangelização será intensificada. Parabéns aos que amam a boa mensagem de Cristo.

VÍDEO RECOMENDADO

É um bela canção, escute como coração.

RECONHECIMENTO

Imortal da Academia Mossoroense de Letras (AMOL), o poeta João Pessoa Cavalcante, já lançou inúmeros livros, e é um dos mais brilhante escritor de trovas de tom lírico, Assim como, de tom filosófico-religioso, é um dos mais importante poeta da nação mossoroense.

TEORIA SEM FUNDAMENTOS BÍBLICOS

A teoria do fim do mundo é um dos temas que sempre suscitam reflexões e colocam os teólogos bem intencionado em situações de constrangimento. De vez em quando, surgem esses profetas, religiosos?!, que apontam para o apocalipse com data marcada e pior, profetizam contrário a própria bíblica que indica que somente Deus sabe o fim das coisas.

Desta feita surgiu uma certa Donna, que afirma que o fim das coisas, mundo, será no ano de 2017. Ela diz que só não sabe o mês e o dia com certeza. Porem afirma que não passará do ano de 2017.

De acordo com informações do tabloide Sun, Donna interpreta as passagens bíblicas sob a influência de uma linha sincrética com o judaísmo, que afirma que que os homens dominariam o planeta Terra por seis mil anos. Em seus cálculos, Adão teria sido criado por Deus no ano 3983 antes de Cristo (a.C.), e como estamos às vésperas do ano 2017 depois de Cristo (d.C.), o fim do mundo é logo ali.

Assegurou Donna que uma coincidência estaria no fato de que no próximo ano se comemora os 70 anos da fundação de Israel e 50 anos da unificação de Jerusalém: “Todos esses números têm um significado bíblico: 50 é o número da unificação entre a Páscoa Judaica e o Pentecostes e 70 é o número da execução, segundo o livro de Daniel, capítulo 9”,

Diz a bíblica, regra de fé e segurança: “Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos! Vigiem! Vocês não sabem quando virá esse tempo” (Marcos 13:32,33).

INTOLERÂNCIA

Os cristãos na Coreia do Norte enfrentam estupros, torturas, escravidão e são mortos simplesmente por causa da sua fé, comprova um novo e contundente relatório da Christian Solidarity Worldwide (CSW).

A CSW, ONG inglesa que luta pela liberdade publicou este mês o relatório “Total Negação: Violações de Liberdade de Religião ou Crença na Coreia do Norte”, que mostra como não existe liberdade de religião ou crença no país liderado pelo ditador Kim Jong-Un. Oremos pelos irmãos que estão na correia do Norte (Publicado em GP)

O AVANÇO DA CIÊNCIA

O primeiro bebê com material genético de três pessoas diferentes é um menino. O pequeno I.H nasceu no dia 6 de abril e já tem 5 meses. O nascimento é resultado de uma técnica inovadora que incorpora o DNA de três pessoas, como informa a revista “New Scientist”. Os pais, jordanianos, receberam tratamento de uma equipe baseada nos Estados Unidos.

A controversa técnica, só permitida no Reino Unido, permite que os pais com mutações genéticas raras tenham bebês saudáveis. No caso, a mãe do bebê tem genes responsáveis pela síndrome de Leigh, uma doença fatal que afeta o sistema nervoso durante o desenvolvimento da criança e que já havia causado a morte dos seus dois primeiros filhos.

A publicação explica que genes que causam a doença ficam no DNA na mitocôndria. No caso da paciente, 25% delas tinham a carga genética problemática. Assim, os pais procuraram o New Hope Fertility Center (Centro de Fertilidade Nova Esperança), em Nova York, buscando ajuda. (Fonte: Publicado em Extra)

DAS MAIS BELAS CANÇÕES CRISTÃ

Você Nunca Está sozinho (Arautos do Rei)

Eu sei que Deus está em Seu trono de esplendor e de poder

De onde o Universo, Ele mantém

Mas toda vez que O busco

Percebo Sua Glória me envolver

Deus nunca muda

Mesmo hoje, aqui nesse lugar

Deus Se faz revelar

Por isso ouça

Você nunca está sozinho

Deus jamais o deixara

Ele tudo vê, não Se esconde ao ver você chorar

Ouve a oração que é feita pela fé

Vem ficar mais perto de você

O Deus que eu conheço tem poder

Pode a vida transformar

Agora, escute bem: pra você que tudo tem, mas vive só

Cercado pelo medo, com falta de amor

E para quem não tem saída

A quem a vida fez desanimar

Deus tem a solução

Bem agora, Deus ouve a oração

Toda sua angustia quer levar

Você nunca está sozinho

Deus jamais o deixara

Ele tudo vê, não Se esconde ao ver você chorar

Ouve a oração que é feita pela fé

Vem ficar mais perto de você

O Deus que eu conheço tem poder

Pode a vida transformar

Vinde a mim, cansados e oprimidos, Ele diz

Pois descanso, em mim, encontrareis

Veja o sacrifício que O levou até a cruz

Você nunca está sozinho

Jamais sozinho

Deus jamais o deixara

Ele tudo vê, não Se esconde ao ver você chorar

Ouve a oração que é feita pela fé

Vem ficar mais perto de você

O Deus que eu conheço tem poder

Pode a vida transformar

O Deus que eu conheço tem poder

Uuuh

Pode a vida transformar

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Igreja Adventista é inaugurada dentro de presídio, no Maranhão

2- Colégio tradicional no RJ libera o uso de saia para meninos

3- Justiça retira passaporte diplomático de Valdemiro Santiago

4- Morre aos 67 anos, o pastor Edison Queiroz

5- Entidades ligadas às religiões de matriz africana repudiam apoio de pais de santo a Marcelo Crivellac

6- Arquidiocese do Rio rejeita apoio a Crivella após distribuição de panfletos de cardeal com candidato. (Fonte: folhagospel)

SEGREDO DO SUCESSO

Porque o SENHOR será a tua esperança; guardará os teus pés de serem capturados. (Provérbios 3:26)

PENSAMENTO

“Na noite mas escura, é quando nos chega a fé”. (Ricardo Alfredo)

Este mês vem passando rápido, e para não esquecer, no dia 16 de outubro terá início mais uma jornada de pregação e evangelização da boa semente, a palavra de Deus.

O pastor Wendel Miranda é o coordenador de grandioso movimento que atrai pessoas de todas as regiões do RN. Sem querer entrar no mérito, a cidade deveria agradecer a este tipo de movimento pois, é dele que muitos abandona a vida de fora dos costumes legais e passam a viver em Cristo. Parabéns a todos que fazem parte deste tão grande ato de amor ao próximo.

PERSONALIDADE

Existem pessoas que nascem para fazer o bem e atuar na sociedade com cavalheirismo e amo ao próximo. Toda a minha vida foi aluno deste grande ser humano, Lucio Ney de Sousa. Este é um dos nomes que fazer a história de Mossoró. Parabéns bom amigo.

ENTREVISTADO DO PROGRAMA ACADEMIA EM FOCO

Comunicado; Nesta semana como é feriado na sexta o programa academia em foco será uma reprise. (A direção do programa)

REFLEXÃO (o amor de Deus)

A teologia viva, nos traz conselhos para a vida. Leia com zelo e guarde bem no coração e na mente.

DEVOCIONAL

“Mas quem se gloriar, glorie-se nisto: em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado”, declara o Senhor”. (Jeremias 9:24)

REFLEXÃO:

Duas grandes verdades estão nestas linhas e que são igualmente terminantes para ser compreendidas. Em primeiro plano, Deus é bondoso, justo e reto. Em segundo plano, Ele recebe como sacrifício suave e se agrada quando vê em nós a verdadeira adoração. Outro fator importante é o reconhecimento de que a gloria pertence a Ele, pois Ele é excelso e dele surge o amor. A sua maior exigência é que sejamos semelhante a Ele assumindo o seu estilo de vida que é a bondade amorosa, a causa de justiça para todos e o caráter de santidade.

ORAÇÃO:

Meu Senhor, o seu amor me contagem, pois a sua santidade e benevolência comigo é inexplicável. Senhor desejo minha vida seja agradável ao seus olhos e que a alegria da tua presença esteja em minha vida. Querido amigo, estou ciente que meu caráter não chega à altura da sua santidade e retidão. O teu cavalheirismo que se manifesta na misericórdia e na tua graça, sempre tem mostrado a outros o quanto à misericórdia e graça que o Senhor estendeu a mim, pobre servo. Então, por favor, Pai, ajude-me a reconhecer as áreas onde mais preciso crescer para ser agradável a Ti e abençoar outros com a Sua graça. Obrigado por ter me dado o Espírito Santo para me ajudar a ser transformado. No nome de Jesus eu oro. Amém.