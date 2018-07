Revólver, colete e munições da Escola de Governo do RN são roubados

Um revólver, um colete balístico e munições usados na vigilância da Escola de Governo do Rio Grande do Norte foram furtados. De acordo com a polícia, o vigilante informou que, quando chegou para trabalhar na quinta-feira, 19, não encontrou os equipamentos. A sala onde estava o material não apresentava sinais de arrombamento.

Um boletim de ocorrência foi registrado ainda na quinta-feira e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

A Escola de Governo funciona dentro do Centro Administrativo do Estado, no mesmo prédio onde está instalado o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e a Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed).