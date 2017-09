Reumatologista orienta sobre hérnia de disco

Lesão que ocorre com mais frequência na região lombar, a hérnia de disco é uma doença que provoca dores nas costas, além de irradiação para as coxas, pernas e pés. O paciente precisa de avaliação do especialista, além de inicialmente tratamento clínico e fisioterápico.

“O paciente deve procurar um especialista para avaliação do tratamento inicial. O repouso não deve ser absoluto e a manutenção da musculatura que sustenta a coluna é fundamental na recuperação dos pacientes e na prevenção de novas lesões”, explicou o reumatologista, Adolpho Medeiros.

O tratamento desta doença é prolongado, mas desde que se faça corretamente com a reabilitação, o paciente pode retornar as suas atividades diárias. “Quem sofre deste problema pode ter uma vida normal como a maioria das pessoas. É importante controlar o peso, que pode tornar o paciente assintomático (que não apresenta sintomas) na questão da hérnia. Para boa saúde da coluna é preciso também fazer atividade física regular com orientação. Evitar o cigarro também é uma boa maneira”, destacou, Adolpho.

Se o paciente já teve algum episódio de dor na coluna e os sintomas persistem por mais de três meses, é provável que outros apareçam. A hérnia de disco tem alta incidência entre adultos e jovens, mas isso não quer dizer que crianças e idosos estejam livres.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 5,4 milhões de brasileiros sofrem desta enfermidade. “Se os sintomas persistirem com o tratamento clínico adequado e fisioterápico por mais de três meses, pode se avaliar a questão de fazer a cirurgia”, finalizou, Adolpho.