Reumatologista destaca principais doenças em idosos e indica prevenção

Uma das grandes preocupações da medicina é o de alertar a população que se deve procurar um especialista nos primeiros sintomas e evitar a automedicação. O grande perigo, e que se busca evitar, é que o paciente procure o médico quando os sintomas e a doença já tenham se desenvolvido, com o tratamento ficando então bem mais complicado. No caso dos idosos então, o alerta é ainda maior.

O reumatologista Adolpho Medeiros, citou algumas das principais doenças que se depara no consultório quando faz o atendimento com idosos.

“Os idosos são a principal parcela dos atendimentos nos consultórios de reumatologia. Devido ao transcorrer da idade ocorre o processo de senilidade, que é o desgaste acentuado quando se é doente das estruturas como o todo. Da mesma forma como a pele, o cabelo e os olhos, as articulações também tem um desgaste e se perde com o tempo a cartilagem, desenvolvendo uma doença crônica articular que se chama osteoartrite. Do mesmo jeito que se tem uma perca da qualidade óssea e muscular se passa a ter fragilidade nessas áreas que é chamada de osteopenia e sarcopenia. Essas são as principais doenças no idoso na área de reumatologia”, disse.

Dr. Adolpho ressaltou também que algumas doenças articulares podem ser prevenidas. “As doenças reumatológicas como osteopenia e sarcopenia podem ter os diagnósticos em suas formas precoces, onde não aconteceu ainda um desgaste importante das estruturas. O exame ideal para esse diagnóstico é a densitometria. O diagnóstico precoce dessas doenças faz com que não evolua para formas graves ou para formas que causem sequelas e incapacidades funcionais. Como outro exemplo temos aqueles idosos que tem dores eventuais no joelho, nas mãos e na coluna quando fazem algum esforço. Isso na verdade são formais iniciais de osteoartrite. Iniciado o tratamento de reablitação e medicamentoso, o tratamento tem uma eficácia muito maior”

A densitometria óssea é capaz de captar a redução da massa óssea com muita precisão e precocemente. O aparelho utilizado na densitometria averigua a densidade mineral dos ossos e, a partir disso, aponta anormalidades.