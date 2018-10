Resultados da Pesquisa FIERN/CERTUS para o SENADO

A pesquisa realizada pela FIERN/CERTUS simulou duas projeções para os resultados dos candidatos ao Senado.

No cenário do voto espontâneo, o capitão Styvenson continua liderando as intenções de votos: Cap. Styvenson 15,67%

Zenaide Maia 10%

Garibaldi Filho 8,72%

Geraldo Melo 6,31%

Não sabe 34,54%

Nenhum 18,79%

Ainda no voto espontâneo, em relação ao 2º voto para o Senado, o resultado foi o seguinte:

Geraldo Melo 6,95%

Zenaide Maia 5,60%

Garibaldi Filho 5,11%

Cap. Styvenson 4,26%

Não Sabe 46,74%

Nenhum 22,84%

No cenário em que o voto foi estimulado, as posições são mantidas, com o seguinte resultado parta o 1º voto:

Cap. Styvenson 24,11%

Zenaide Maia 16,10%

Garibaldi Filho 14,82%

Geraldo Melo 11,77%

Nenhum 16,60%

Não sabe 5,89%

Números do 2º Voto do cenário ESTIMULADO:

Geraldo Melo 12,48%

Zenaide Maia 11,06%

Garibaldi Filho 10%

Cap. Styvenson 8,51%

Nenhum 24,47%

Não Sabe 17,80%

Não respondeu 0,28%