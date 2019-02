Restaurantes Populares realizam ações sobre saúde e alimentação

Buscando conscientizar os usuários sobre a importância de uma alimentação saudável, duas unidades do programa Restaurante Popular realizaram ações educativas, nesta sexta-feira (22), na Zona Norte de Natal e no município de João Câmara.

A unidade localizada na Zona Norte de Natal, na Av. Pompeia, organizou ações educativas que mostravam a diferença entre alimentos naturais e processados, seu benefícios e malefícios para saúde. Além disso, foram dadas orientações sobre como ter uma alimentação saudável e balanceada. A ação foi realizada durante todo o horário de funcionamento do restaurante.

Já em João Câmara, foram promovidas ações voltadas para o uso do sal de cozinha, pressão alta, obesidade e alimentação saudável. A ação também contou com medição de peso, aferição da pressão arterial, distribuição de sal de ervas.

“Essas ações são importantes para reforçar o papel social dos Restaurantes Populares, informando a população sobre como é importante manter uma alimentação saudável, regrada e natural. Além disso, reforça a preocupação do programa em oferecer uma refeição que é elaborada e acompanhada por nutricionistas”, explicou a nutricionista da Sethas-RN, Valeska Gressiane.

O programa Restaurante Popular oferece a população uma refeição saudável e balanceada, pelo valor simbólico de apenas R$ 1 real. São 56 unidades em 34 municípios potiguares. Por dia são servidas cerca de 36 mil refeições, de segunda a sexta-feira. Além do Restaurante Popular, fazem parte da política de segurança alimentar do Governo do RN, o Café Cidadão, Sopa Cidadã e Leite Potiguar.

Assecom/Sethas