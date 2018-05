Restaurante de Estação Shopping incendeia em Mossoró

Nesta sexta-feira (25), a Estação Shopping, localizada na Avenida Alberto Maranhão, no Centro de Mossoró-RN, teve um dos estabelecimentos tomado por fogo. As chamas consumiram parte de um quiosque na praça de alimentação, o Restaurante D’Anita, no primeiro andar.

O fogo começou devido a um vazamento de gás no restaurante, de onde duas pessoas foram levadas para o hospital em consequência da fumaça inalada durante o episódio.

Bombeiros foram acionados e o fogo foi controlado, e contou com ajuda de outros comerciantes que estavam no local, impedindo que as chamas alcançassem outros estabelecimentos da Estação.

Como decorrência do incêndio, houve queda de energia elétrica, porém, todos os clientes e funcionários conseguiram ser evacuados.

Confira o vídeo no momento do ocorrido: