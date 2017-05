Representantes do Sindserpum serão recebidos por comissão de secretários para discutirem reivindicações

Será realizada nesta quarta-feira (03) mais um encontro entre representantes da Prefeitura Municipal de Mossoró e a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindiserpum).

A audiência acontecerá na Secretaria de Administração a partir das 10h. A Prefeitura de Mossoró definiu uma comissão formada por secretários municipais para debater assuntos de interesse da categoria.

Entre as pautas estão as discussões sobre as receitas para pagamento do restante das demais faixas de salários referentes ao mês de dezembro de 2016. Além disso, outros pontos de reivindicação apresentados pelo sindicato em assembleia serão debatidos.

Desde que assumiu o Executivo Municipal, a prefeita Rosalba Ciarlini tem mantido constante diálogo com o Sindiserpum.

Além do compromisso firmado de pagar o funcionalismo em dia, a nova gestão efetuou pagamentos dos valores em atraso relativos aos meses de novembro e dezembro, alcançando cerca de 64% dos servidores. No último encontro com a categoria, ficou definida a audiência para maio.