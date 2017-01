Representantes da Azul vistoriam Aeroporto Dix-Sept Rosado nesta quarta-feira

Representantes da Azul Linhas Aéreas realizaram vistoria no Aeroporto Dix-Sept Rosado, em Mossoró, na manhã desta quarta-feira, 04 de janeiro. Na visita, foram listadas melhorias que o aeroporto deverá realizar para que possa operar voos comerciais da companhia.

“A equipe da Azul nos encaminhará lista de melhorias necessárias apontadas durante a vistoria e deve voltar daqui a dois meses para nova avaliação”, conta o diretor de segurança do Aeroporto Dix-Sept Rosado, Diomar Freire.

A expectativa é que empresa comece a operar voos na cidade ainda no primeiro semestre deste ano.

Também participaram da vistoria no aeroporto o diretor geral do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-RN), Jorge Ernesto, e o diretor de Transportes do DER, Cláudio Medeiros, que discutiram com os representantes da Azul sobre a implantação de voos regulares na cidade.

Além da visita ao aeroporto, o Gerente da empresa Azul também esteve na Prefeitura Municipal de Mossoró, onde se reuniu com a prefeita, Rosalba Ciarlini, e com os secretários Lahyre Rosado e Carlos Eduardo Ciarlini.