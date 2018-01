Renovação de matrículas nas escolas municipais começa nesta segunda-feira

A Rede Municipal de Ensino inicia nesta segunda-feira, 08, o processo de renovação de matrículas. Os pais ou responsáveis dos alunos têm até o dia 12 para renovarem o cadastro nas escolas.

O prazo é específico para a renovação dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (do 1º ao 9º Ano), além dos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

“É importante que todos os alunos matriculados na Rede Municipal na etapa do Ensino Fundamental renovem suas matrículas até o dia 12 para que as secretarias de cada escola possam fazer o levantamento das vagas que estarão disponíveis para atender os alunos novatos que desejam ingressar nas escolas municipais”, explicou a secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer, Magali Delfino.

No ato da renovação os pais ou responsáveis dos alunos precisam se certificar da documentação necessária e observar se estão devendo algum tipo de documento. As secretarias das escolas precisam estar com toda a documentação dos pais ou responsáveis e dos alunos para que tenha condições de registrar a vida escolar dos alunos.

“É possível que um pai ou outro esteja devendo uma foto, uma cópia de documento, mas é importante que essas pendências sejam quitadas para evitar que os alunos tenham a vida escolar comprometida pela falta de documentação. Para quem recebe bolsa família a falta de um documento pode comprometer o recebimento do benefício”, enfatizou Sonali Bezerra, secretária geral da Escola Municipal Professora Niná Ribeiro de Macedo Rebouças.