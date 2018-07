Renegados goleia Teimosos e conquista o título da Liga Mossoró

O Renegados é o primeiro campeão da Liga Mossoró de Futebol Amador. O time do Sumaré goleou o Teimosos por 5 a 1, na tarde deste sábado (30), no Campo O Luizão, no conjunto Nova Vida, e ficou com o título.

O nome do jogo foi o atacante Robertinho, autor de dois e que infernizou a defesa do Teimosos. O ex-jogador do Baraúnas foi escolhido o craque da partida pela equipe esportiva da FM 98, que transmitiu a final da Liga Mossoró.

A campanha do Renegados foi quase perfeita. O time do técnico Emanuel Pereira sofreu apenas uma derrota nos 14 jogos que disputou e encerrou a competição com 11 jogos de invencibilidade. A força da equipe foi mostrada já nas semifinais com a goleada, por 4 a 1, sobre o Adibe, e confirmada com os 5 a 1 na final.