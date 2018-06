Renegados e Teimosos decidem título da Liga Mossoró neste sábado

Depois de 10 meses e 73 jogos, o campeão da Liga Mossoró 2017/2018 será conhecido neste sábado (30). Renegados e Teimosos superaram as três fases anteriores da competição iniciada em setembro de 2017 e entram no Campo O Luizão, no conjunto Nova Vida, às 16 horas, sonhando com o título.

Ao longo da competição, o Renegados fez campanha superior ao Teimosos. O time do técnico Emmanuel Pereira fez 13 jogos, com 7 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Já o Teimosos, do técnico Marlon Gomes, fez o mesmo número de partidas, mas com 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.

O forte dos dois times é o ataque. Ambos marcaram 24 gols e possuem peças ofensivas que podem decidir um jogo a qualquer momento, inclusive atacantes que já fizeram a alegria das torcidas de Baraúnas e Potiguar. A estrela do Renegados é Robertinho, ex-atacante do Leão do Oeste, enquanto que o Teimosos conta com Adeilson, ex-Time Macho. O Renegados conta também com os irmãos Rafael (meia) e Rodrigo (lateral-esquerdo), que já defenderam Potiguar e Baraúnas, e o Teimosos com o veteraníssimo goleiro Delmar, ex-MEC.

Os veteranos contam com o apoio de jovens talentos como Danielzinho e Valtinho, pelo Renegados; e Artur e Fernando, pelo Teimosos.

As duas equipes também sustentam uma boa sequência de invencibilidade. O Renegados não perde há 10 jogos e o Teimosos há 6. A única derrota do Renegados no campeonato foi no dia 25 de novembro de 2017, para o Abelhas (2 a 1), há mais de 7 meses, enquanto que a última das 4 derrotas do Teimosos ocorreu no dia 24 de fevereiro deste ano, para o Amigos de Luiz (2 a 1), há mais de 4 meses.

Os dois técnicos contam com força máxima e devem repetir as mesmas formações das semifinais.

A disputa pela primeira posição será em situação de igualdade. Em caso de empate, a definição do campeão será nos pênaltis.

A Liga Mossoró de Futebol Amador é uma realização da empresa Linerik Comunicação e Eventos em parceria com a Fundação Potiguar e conta com patrocínio da Câmara Municipal de Mossoró, Hospital Wilson Rosado, GranLider Corretora de Seguros, Depósito Ferreira Mix, Posto Planalto, Butiquim, Polly Sport, Rede de Postos 30 de Setembro, CLC Construtora e apoio da FM 98, TCM e Jornal de Fato.

FICHA TÉCNICA

Final da Liga Mossoró 2017/2018

Data: 30 de junho de 2018

Local: Campo O Luizão, Nova Vida, em Mossoró

Horário: 16 horas

Arbitragem: Antônio Rivelino e Gilson Diógenes

Renegados: Walace, Daniel, Thiago e Rodrigo; Valtinho, Rafael, Danielzinho e Asley; Robertinho. Técnico: Emmanuel Pereira.

Teimosos: Delmar, Erivelton, Bicudo e Jefferson; Auricélio, Pitala e Artur; Fernando e Adeilson. Técnico: Marlon Gomes.