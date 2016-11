Renê Guida – São Miguel

O PADRE DE JOSÉ DA PENHA/RN

Todo sacerdote é escolhido do meio para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. E com nosso conterrâneo Pe. Davi França a história não foi diferente, pois, também ele veio do meio da massa micaelense com o grande desejo de se tornar padre e assim o fez. Há quase um ano ele foi ordenado sacerdote no grau de presbítero para administrar a desafiadora Paróquia de São Francisco de Assis em José da Penha/RN. Posso relembrar de forma memorável o dia de sua ordenação em 26 de novembro de 2015 com uma assembleia diversificada de fiéis locais, das comunidades de sua Paróquia (José da Penha, Riacho de Santana e Água Nova) e de outros estados onde mesmo possui laços. Dessa forma, é que o mesmo tem a grata satisfação de celebrar o primeiro aniversário sacerdotal em dois momentos solenes que marcarão a data. As Missas de Ação de Graças estão marcadas para o dia 27/11 às 8h na Igreja Matriz de São Miguel/RN e às 19h na Igreja Matriz de José da Penha/RN. Quero dividir dessa alegria com todos os que estarão presentes neste inesquecível dia que ficará registrado em nossas memórias. Quero também manifestar o meu apreço pela grande pessoa que é o Reverendíssimo Pe. Davi França. “In conspecto tuo et serviemus tibi” (Estar na Vossa presença e Vos servir.)

JEGUE FOLIA 2017

Agendado para os dias 06, 05 e 08 de janeiro de 2017, o Jegue Folia chega a sua 16ª edição e já confirmou as bandas Bell Marques, Chicabana e Jonas Esticado para se apresentarem no trio elétrico da Primeira do Brasil. As vendas no site Jegue.com.br podem ser divididas em até 10x nos cartões de crédito, com toda a segurança do sistema Moip. O Jegue Folia existe uma PAIXÃO INCONFUDÍVEL, ALEGRIA, ANIMAÇÃO e ENERGIA entre todos os foliões e as atrações em cada edição, aumentando os números de JEGUEIROS.

# EM ALTA

# Alôoo São Miguel! Tem abadá Vip e Oficial para vender na W&C Digital. Garanta logo o seu e venha curtir a melhor edição do Jegue Folia. Esperamos por você!

# Tem uma galerinha lá de José da Penha que está badalando a telinha do YouTube com o canal ESBARROU NA TELA. Lukas e Heloíse com seus talentos estão dando um show de criatividade e talento. Confere lá!

# Nesse canal do YouTube ESBARROU NA TELA você acompanha as peripécias e aventuras desses jovens que vem fazendo grande sucesso nas redes sociais. O designer Matheus Oliveira e o editor Ary Franklin dão um show de produção!

# Felipe Grillo fará linda apresentação na abertura e encerramento da Festa de Santa Luzia em Mossoró/RN fazendo parte do grupo de cantores vão entoar o hino da padroeira.