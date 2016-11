Renê Guida – São Miguel

PARABÉNS PADRE AIRES

28 de Outubro, para mim é dia de festa, de bolo, de comemoração, pois esta data foi o dia em que nasceu o nosso inesquecível Padre Aires. Se vivo fosse estaria fazendo 98 anos de muita felicidade, por isso esse dia é de agradecer a Deus por tê-lo trazido a esta vida, neste dia lindo. E assim dar a nós todos a felicidade de termos sua presença entre nós, principalmente a honra de ter sido seu afilhado. Foi o maior exemplo de vida, pessoa integra, sensata, iluminada e forte. Parabéns meu padrinho, receba nossas eternas lembranças nesta data que jamais será esquecida.

JEGUE FOLIA 2017

Atenção galera jovem de Marcelino Vieira, região e todo o Rio Grande do Norte se preparem que vem aí a 16ª edição do Jegue Folia, a maior e melhor micareta do interior do País. Este ano com uma grande atração nacional, o baiano Bell Marques, o grande animador Kiko com Chicabana e o cantor sensação Jonas Esticado. Vai faltar chão, como sempre, nas ruas da pitoresca cidade de Marcelino Vieira. A gente se encontra por lá nos dias 06, 07 e 08 de janeiro de 2017. Compre seu abadá em até 10x no cartão. Maiores informações em www.jegue.com.br | Não é Micareta. É Jegue Folia!

# EM ALTA

# Os parabéns vão para o colunista, produtor de moda e coordenador do concurso Miss Rio Grande do Norte, George Azevedo, aniversariante do dia 29/10. Receba deste colunista social felicitações pela sua bonita data.

# A nossa top que tão bem representou São Miguel e o Rio Grande do Norte nas passarelas do Brasil, Chayana Andrade, aniversariante do dia 30 de outubro. Felicidades e sucesso.

# A enfermeira Soraya Vieira é a mais nova cidadã natalense, título concedido pelo vereador do PSOL, Mauricio Gurgel, pelo qual foi homenageada na quinta feira (19) no Plenário da Camara Municipal de Natal.

# A bacana muito inspirada e de improviso falou de sua infância na cidade de Uirauna – PB, da janela de sua casa onde cada um do seus irmãos se apossava de uma janela para apreciar a beleza e encanto do lugar. Amei sua história, Soraya.

# Parece que foi ontem a Ordenação Presbiteral do Pe. Davi França no adro da Matriz de São Miguel Arcanjo… Já estamos quase para comemorar um ano do grande acontecimento que marcou a vida dele, da família e dos amigos. A Santa Missa em Ação de Graças por um ano de sua Ordenação acontecerá dia 27/11 em dois momentos: 8h na Matriz de São Miguel/RN e 19h na Matriz de José da Penha/RN.