Renê Guida – São Miguel

MEMORIAL MONSENHOR JOSÉ AIRES

Foram muitas conquistas para tão pouco tempo de existência do nosso Memorial que mesmo gerando frutos ainda tem que galgar muitas etapas para garantir que o Memorial Monsenhor José Aires situado em um casarão antigo na rua Manoel Jose de Carvalho, 101, continue aberto e pulsante, uma das mais importantes vitais, até para o seu funcionamento precisamos recuperar o teto urgentemente enquanto a chuva não vem. A nossa maior fonte de recuperação está na colaboração de nossos amigos e parceiros, acreditamos que ao contar nossa história iremos aproximar mais investidores dessa ideia. Ajude a manter a viva a história da religiosidade e do nosso emblemático Padre Aires.

CONVITE AO TURISTA

Durante a minha fala na semana de administração da FACEP fiz um convite ao turismo cultural do nosso lugar, de povo gentil e hospitaleiro. Onde é possível conhecer as comunidades de afrodescendentes dos sítios Comum, Vieira e Bonito, as quais ainda conservam traços hereditários no físico, hábitos e costumes, além da arte feita do barro, a qual é difundida nas feiras livres com destaque para agricultura, a produção de mel, rapadura, alfenim e batidas, todos oriundos da cana de açúcar, fazem ainda o vigor dos engenhos artesanais dos sítios São Gonçalo e Riacho Fundo. Outra produção agrícola bastante louvável são as casas de farinha onde são produzidas a farinha de mandioca e a goma, da ultima se produz a tapioca, comida muito saborosa, servida com coco, queijo e carne de sol.

EM ALTA

# Mostrando nossos potenciais durante o encontro Acadêmico dos Alunos de Administração da Faculdade Evolução, falei de um ponto que enaltece o lugar, é a Romaria Mensal ao Cruzeiro de Frei Damião de Bozano.

# Os pontos que chamam atenção pela beleza e singularidade natural são: os mirantes Serra de São José, ponto mais alto e frio; os balneários e clubes dos açudes do Jacó e bonito, poço do dentão com águas cristalinas de verão ao outro.

# A belíssima lagoa de são Miguel, restaurada em 2009, quando recebeu uma infraestrutura com passarelas de madeira em todo seu entorno e uma plataforma lindíssima de proteção a cacimba do padre.

# Essa cidade é minha amada São Miguel que na sua simplicidade, torna-se imponente no alto da Serra do Camará cujo os ventos sibilam suavemente uma canção de ninar, como a dizer aos que sobem a serra “Sejam bem vindos, podem chegar”.