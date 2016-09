Renê Guida – São Miguel

AVELINO PINHEIRO – 48 ANOS DE HISTORIA

Era o ano de 1968, o Brasil vivia a ditadura militar. Naquela época o prefeito de São Miguel era o jovem Etewaldo Ferreira de Aquino, São Miguel só tinha até a o quinto ano primário no Grupo Escolar Padre Cosme, o então prefeito sentiu o drama do estudante pobre, do jovem que não podia sair de São Miguel para ir estudar em outras cidades como Mossoró e Natal. Reuniu-se com Padre Aires, convocou os comerciantes, pais dos alunos e fundaram o Ginásio Avelino Pinheiro no dia 10 de setembro de 1968, situado no Alto Santa Teresa, mais tarde a Escola Cenecista torna-se escola modelo para o Rio Grande do Norte, aprovando alunos para Escola Tecnica Federal do Rio Grande do Norte – ETFRN, hoje Escola Municipal Avelino Pinheiro, adquirida com recursos do município na administração do prefeito Dario Vieira, assim nasceu o Ginásio Avelino Pinheiro.

INTERLIGADOS RN

Já está disponível no Youtube o canal “Interligados RN” do colunista e blogueiro Clístenes Carlos. Nele você vai ficar por dentro dos agitos e baladas, conferir a cobertura dos melhores eventos da região, entrevistas, noticias e muito mais. O canal é bastante diversificado e aborda diversos temas com destaque para música, culinária, entretenimento, turismo, aventura, cultura, esporte, moda, social, entretenimento, dentre outros. Inscreva-se no https://www.youtube.com/InterligadosRN

EM ALTA

# Com o tema: “Democracia e ação formativa: construindo territórios, (des)construindo sujeitos”, a XXI Semana de Humanidades do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFRN ocorre no período de 12 à 16 de setembro, a partir das 8h, na sala de eventos do CCHLA.

# A temática deste ano propõe o diálogo interdisciplinar, fomentando a interlocução das diferentes áreas que compõem o CCHLA, sobre a democracia no Brasil, suas dificuldades históricas, desafios presentes e os caminhos possíveis que se abrem em seu futuro.

# Se firmando ao longo dos anos como espaço privilegiado de congregação dos pesquisadores da área de humanidades e de divulgação de suas pesquisas a toda a comunidade acadêmica, esse evento também se constituiu, para muitos estudantes, em sua primeira oportunidade de interlocução científica.

# Todas as honras da nossa coluna vão para a aniversariante do dia 10 a professora Nubia Queiroz da Escola Municipal Elisiario Dias. A bacana comemorou data no ultimo domingo ao lado dos mais queridos. Felicidades para você, Núbia.

# Delhinha Fernandes aniversariante do dia 10, micaelense por quem tenho muita admiração. Receba deste colunista felicitações pela sua bonita data. Sucesso.