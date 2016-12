Renato Fernandes assumirá presidência estadual do PSC

O empresário e atual secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agricultura e Turismo, Renato Fernandes, será empossado na presidência Estadual do Partido Social Cristão (PSC) na próxima quinta-feira, 08 de dezembro, às 16h, na Câmara Municipal de Natal.

A solenidade de posse contará com o presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo. Renato substituirá Adenúbio Melo. A nova composição estadual do partido será formada por 11 integrantes.

Renato Fernandes foi vereador nas cidades de Caraúbas e de Mossoró, já atuou como assessor parlamentar na Câmara dos Deputados, e foi secretário de Estado do Turismo. O empresário também já presidiu Previ-Mossoró (autarquia previdenciária) e foi diretor-presidente da Companhia Docas do RN (Codern).