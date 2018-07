Relatório do Detran aponta crescimento de 4,6% da frota do RN em 2017

Um estudo realizado pelo setor de Estatística do Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) aponta que a frota de veículos do Estado cresceu 4,6% durante o ano de 2017. Os dados mostram que a variação de crescimento foi ainda maior nos municípios do interior, registrando uma ampliação de 5,4% e na capital de 3,1%.

Em números absolutos, entraram em circulação na frota estadual 43.372 novos automóveis. Desse total, 25.874 veículos foram destinados aos municípios do interior, enquanto 17.498 ficaram na capital potiguar. O Rio Grande do Norte finalizou o ano de 2017 com a marca de 1.235.046 veículos cadastrados em atividade de circulação.

O relatório analisa também a idade da frota estadual em atividade. Os números indicam que 78% dos automóveis foram fabricados entre os anos de 2001 a 2017; 19,7% entre as datas de 1981 e 2000; e 2,2% no período de 1927 a 1980. Os veículos com até 10 anos de fabricação correspondem a 65,1%, o que para os técnicos do setor de Estatística do Detran, aponta para uma frota relativamente nova.

Um dado importante catalogado no documento estatístico foi índice de motorização, que leva em consideração a conexão da quantidade populacional do Estado e o número de veículos em circulação.

Nessa situação, o Rio Grande do Norte saiu em 2011 de uma relação de 251 veículos para a cada mil habitantes para o de 352 automóveis por milhar de habitantes, registrado no ano de 2017. Um crescimento de 40% em seis anos.

Para o diretor-geral do Detran, Eduardo Machado, o relatório vem subsidiar o planejamento de ações que devem ser empregadas no Rio Grande do Norte, principalmente as relacionadas a políticas públicas de tráfego visando a consolidação de um trânsito seguro e com mobilidade. “O Detran exerce um papel importante na segurança viária e os números servem para reforçarmos as ações de educação e fiscalização de trânsito, como também atuar com mais eficiência no tocante a sinalização viária de modo a garantir a segurança de todos que participam do trânsito”, comentou.

Atualmente o Rio Grande do Norte conta com uma frota de 1.263.240 veículos, estando Natal em primeiro lugar com 400.910 (31,74%) e logo em seguida Mossoró com 158.945 (12,58%).