Relatório aponta Finlândia como país mais feliz do mundo; Brasil é o 32°

Um relatório sobre Felicidade Mundial divulgado nesta quarta-feira e cuja elaboração foi apoiada pela ONU aponta a Finlândia como o país mais feliz do mundo, enquanto o Brasil ocupa a 32ª colocação em um ranking de 156 nações no qual o Sudão do Sul aparece em último.

O relatório foi divulgado por ocasião da celebração do Dia Internacional da Felicidade e avalia a qualidade de vida das pessoas em um total de 156 países mediante uma “variedade de medidas de bem-estar subjetivas”, aponta o documento que é publicado há sete anos.

Agência EFE