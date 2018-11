Reitor da Ufersa assina ordens de serviços no valor de R$ 2,9 milhões

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido vai retomar obras estruturantes que estavam paralisadas desde o ano passado. Nesta segunda-feira, 26, o reitor José de Arimatea de Matos, assinou ordem de serviço para 04 obras estruturantes e mais a implantação de letreiros nos prédios localizados no Campus Sede, em Mossoró. O investimento total é de R$ 2.924,200, 00. A assinatura se deu juntamente com os representantes das empresas que vão tocar as obras.

Segundo o reitor José de Arimatea de Matos, parte desses recursos, cerca de R$ 1,5 milhão, é referente a projetos apresentados ao Ministério da Educação. “São recursos que não existiam no orçamento da Universidade e que foram assegurados por meio de Termos de Execução Descentralizados, TED’s, tendo sido priorizadas pela equipe as obras paralisadas”, afirmou. A outra parte são recursos próprios do orçamento da Universidade.

O TED é um instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização de crédito entre órgãos integrantes dos Orçamentos da União, para execução de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora. A aprovação dos recursos se dá mediante apresentação de projetos pela Universidade a Ministério da Educação.

Durante a solenidade de assinatura das ordens de serviço, o pró-reitor de planejamento da Ufersa, Álvaro Fabiano Pereira de Macedo, ratificou a importância dos construtores ficarem atentos aos prazos do cronograma das obras, bem como de emissão das notas fiscais que devem ser tirada até o dia 20 de cada mês. Outro detalhe a ser observado é cumprimento das normas de segurança do trabalho.

Entre as edificações que vão passar por melhorias estão à reforma do Prédio Pedro Fernandes, o Rosadão, que receberá adequações nas instalações de segurança e elétricas, recuperação da fachada e corredores internos. O obra tem investimento de R$ 546,800,00, e prazo de conclusão de 06 meses.

Instalação da rede de gás do Bloco de Laboratórios das Engenharias, no valor de R$ 384 mil e prazo de 03 meses para conclusão. A urbanização da Residência Universitária do Campus Angicos, que inclui pavimentação, muro, guarita e praça, no valor de R$ 417 mil e prazo de 3 meses.

Outra obra remanescente que será concluída é o Laboratório de Pós-Colheita do Milho, no valor de R$ 399,400,00 mil e prazo de 8 meses. O Expocenter também será contemplado com a construção da casa de máquinas do pavilhão principal e auditório, construção do auditório e de um anexo ao auditório, no valor de R$ 990 mil. Também foi dada ordem de serviço para a implantação de letreiros nas edificações da Ufersa Mossoró, no valor de R$ 187 mil.

