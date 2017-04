Reforma trabalhista divide votos dos deputados federais do RN

A votação do texto base da Reforma Trabalhista, encaminhada na noite desta quarta-feira, 26, dividiu os votos dos deputados federais do Rio Grande do Norte. Com sete deputados federais ativos, o Rio Grande do Norte registrou quatro votos favoráveis a proposta e três contrários.

Se levarmos em consideração que o relator do projeto era potiguar, e seu voto já era previsto, a bancada do Rio Grande do Norte contou com três votos favoráveis e três contras.

Além do voto do relator do projeto, o deputado federal Rogério Marinho, votaram favoráveis a proposta da reforma trabalhista os deputados Beto Rosado (PP), Fábio Faria (PSD) e Felipe Maia (DEM).

Antônio Jácome (PTN), Rafael Motta (PSB) e Zenaide Maia (PR), votaram contrários ao texto base da reforma apresentado pelo relator Rogério Marinho.

A votação poderá servir como base para a reforma da previdência social, que tem gerado uma forte pressão nas bases, principalmente a partir de uma articulação encabeçada pela igreja católica.

