Reforma Política, uma exigência do eleitor

Nos grandes centros, o eleitor deixou um recado claro sobre a exigência de uma reforma eleitoral mais abrangente. As eleições de 2016 foram especiais, com os votos nulos, branco e as abstenções atingindo níveis impressionantes, mostrando ser indispensável se pensar urgentemente em uma reforma política no Congresso.

Em São Paulo, por exemplo, um em cada três paulistano não participou da escolha. Somados, os votos nulos, brancos e as abstenções, um total de 48,48%, superaram a votação do prefeito eleito no primeiro turno, João Doria.

No Rio de janeiro a situação foi a mesma, com esses votos superando qualquer um dos candidatos, num total de 42,54%.

Em Belo Horizonte, quarto maior colégio eleitoral, os números são semelhantes, com os votos em branco, nulos e abstenções somando 43,14%

Mossoró ainda não foi atingida por essa reação no momento do voto, pois a soma desses índices ficou em 22,19%, mas, em Natal, mas eleições de domingo, esses números atingiram 36,18%