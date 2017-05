Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

O APARENTE TRIUNFO DO MAL

Caros leitores, meus amigos, fies companheiros de missão, homens e mulheres de bem, eu vós conclamo a dizer que já é chegado o momento de darmos um basta nessa loucura desenfreada que é desumanização proclama em alto e bom som pelos que tem medo de amar.

Na estrada da vida, sempre voltado para frente, reconhecendo que o passado é o maior indicador do futuro, hoje tenho ao refletir sobre o passado, digo-vos, que estamos vivendo dias escuros e cruéis. A religião que é o maior controle social que há, perdeu sua função de apazigua e harmonia a sociedade. Ela esqueceu da sua missão e ficou embaraçada na estrada do materialismo e do humanismo desumano.

Os triunfos humanos, tem escorrido pelo ralo da corrupção, da ganancia, do ódio e do desamor. O império do Eu tem dominado as mentes e os corações que não tem fundamentos na generosidade e na bondade.

Vivemos na época do avanço tecnológico. Porém, nos tonarmos loucos, sem rumo e sem porto de chegada. A escala da maldade tem atingindo a alma humana, que cegamente vagueia pela campinas desertas e desertificadas.

A virtude, que dominava os desejos insanos, foi esquecida. Caminhamos para a extinção. Não extinção da raça humana, mais para do extinção do sentimento de ser humano.

Humano… isso é o que nos diferencia do outros seres, a humanidade que significa bondade, generosidade e capacidade de perdoar, mas nos extraviamos no egoísmo e na ganancia.

Esta geração honra a injustiça, e se rir da honra. Geração perversa e cruel, que ver o pobre faminto, e não tem nenhum sentimento. A viúva que grita por socorro, porem tampa os ouvidos.

São estas nulidades que se assentam nas mesas imperiais e comem e bebem o sangue e carne do pobre. E se agigantam com poderes para oprimir quem sofre nos hospitais, nas cadeias, nas favelas e no campo. Homens, mulheres e crianças oprimidos num gemido constante de dor. Dor da alma.

Atento estar o ouvido de Deus, o criador de tudo que se ver ou não se percebe, certamente em seu tempo dará a recompensa da obra de cada um.

Naquele dia comparecemos a sua presença, não para justificamos nos pecados, pois os tais nem serão lembrados, mas darmos de conta de cada oportunidade de fazer o bem e não fizemos.

Diante do criador, a pergunta não será como vivi, mas como amei. Essa é a pergunta final da humidade… e por ela seremos julgados. Quão triste será para os que se apresentarem de mãos vazias diante do Rei Universal.

Portanto, naquele dia (glorioso dia) veremos o triunfo da honestidade, do amor ao próximo e da fé. Onde descansaremos em campinas verdejantes e rios de águas cristalinas.

_______________________________________________________________________________________

PENSAMENTO

“A medida do amor é amar sem medida”. (Santo Agostinho)

A COREIA DO NORTE PREPARA-SE PARA GUERRA COM MÍSSEIS NUCLEARES

As tensões entre Coreia do Norte e Estados Unidos aumentaram consideravelmente nas últimas horas, e o ditador do país asiático, Kim Jong-un, sugeriu aos jornalistas estrangeiros que vivem por lá que “se preparem para um grande evento”.

Um grande número de jornalistas está na capital Pyongyang para cobrir as comemorações do 105º aniversário de nascimento do fundador da dinastia que comanda o país, Kim Il Sung, no próximo sábado, 15 de abril. O evento, chamado “Dia do Sol”, é a maior data festiva na Coreia do Norte. (fonte: notícias.gospelmais.com.br)

________________________________________

Ciência & Saúde:

A mídia apresenta filmes e reportagens de violência e contribui para o aumento da agressividade, é o que confirma estudo e pesquisas.

De acordo com pesquisadores de sete países, a cultura é impactada pela média e o comportamento alterado pelo exibição visual ou mesmo oral da violência. De forma que influencia o jovem a ser mais violento.

Esta pesquisa foi coordenada pelo professor doutor por Craig Anderson, professor de psicologia da Universidade do Estado de Iowa, nos Estados Unidos e contou com 2.154 adolescentes e adultos jovens daquele país e dos seguintes: Austrália, China, Croácia, Alemanha, Japão e Romênia. A idade média era de 21 anos e 38% dos participantes eram do sexo masculino.

A pesquisa consistia como primeiro passo os jovens listarem os programas de TV, filmes e videogames preferidos e avaliar o nível de violência em cada um deles. Entrevistas também foram feitas para medir agressividade e empatia em cada um.

Os resultados, publicados na revista Personality and Social Psychology Bulletin, indicam que o consumo de violência por meio da mídia aumentou o risco de um jovem ter comportamento mais agressivo, pensamentos agressivos e nível de empatia mais baixo, em todos os países estudados. (Fonte: UOL)

______________________________________________________________________________________________________________

IGREJA BATISTA ÁGAPE

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Brasil e Alemanha lançam selo conjunto pelos 500 anos da Reforma Protestante;

2- Igreja Episcopal Anglicana do Brasil se posiciona sobre reforma da previdência e trabalhista;

3- “Jesus não morreu como mártir, mas como salvador”, diz Billy Graham

4- Após retirada do termo ‘identidade de gênero’, MEC se reúne com ativistas LGBTI;

5- Igreja copta cancela celebrações de páscoa, em luto após ataques terroristas;

6- Pastor Everaldo pegou R$ 6 milhões para campanha de 2014, dizem ex-executivos;

7- Pastor Severo Câmara, pai de Silas, Jonatas e Samuel Câmara, faleceu em Manaus;

8- Filme ‘A Cabana’ é acusado de heresia por parte dos evangélicos;

9- Globo vai usar novela “A Força do Querer” para popularizar ideologia de gênero. (Fonte: folha gospel)

AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

Em noite memorável a AMOL faz seu primeiro seminário de 2017. Tendo como palestrante o grande conferencista o Dr. Onofre.

No auditório várias autoridade locais e regionais, assim como a maciça presença dos intelectuais de Mossoró e Região. Bem como alunos das universidades de Mossoró-RN. Parabéns a AMOL e ao imortal diretor de Eventos desta academia.

___________________________________________________________________________________________________________

Este seminário terá dois conhecidos Teólogos o Pb. José Valdo, meu amigo e irmão e o pastor Berg. Parabéns a diretoria da igreja na pessoa do pastor Miranda.

ESCRITORES DA ASCRIM

Escritores mossoroense em noite de posse de novos membros. Foi noite de posse e belos discursos. Parabéns ao presidente da ASCRIM.

DAS BELAS CANÇÕES CRISTÃ

No Silêncio (Rose Nascimento)

Teu coração já fraco e cansado de duras emoções

Tem chegado só notícias de derrotas e desilusões

Parece até que Deus te esqueceu

Não enxerga mais a luz no fim do túnel

Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor

Não é sinal que Ele te deixou

No silêncio, Deus trabalha por você

No silêncio, neutraliza o inimigo pra não te tocar

No silêncio, Deus está te contemplando

No silêncio, Ele está te guiando não vai te deixar

No silêncio, Ele prova tua fé

No silêncio, saiba que contigo é

No silêncio, Ele vai agir

No silêncio, Ele vai te sustentar

No silêncio, o teu pranto vai cessar

No silêncio, tem que adorar

Pro teu milagre chegar

______________________________________________________________________________________________________________

A FÉ E A RAZÃO

Jô jamais viu o motivo da sua aflição. Ele viu Deus e isso o satisfez. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

_______________________________________________________________________________________________________________

AD MOSSORÓ PROMOVE

MOMENTO COM A FAMÍLIA

O pastor Elumar Pereira tem dado aulas profundas e inteligentes sobre família. Eu o conheço desde da minha terna infância, sempre foi um homem bom e justo e tudo que ele falar é o que ele vive. Poucos são aqueles que tem a firmeza da fé do pastor Elumar Pereira.

Foto: blog do Paulo Martins

Na minha infância e adolescência na igreja, todos os rapazes e moças tinham e ainda tem o pastor Elumar e a sua esposa a irmã socorro como modelo e hoje em nossos dias de adultos ainda temos esse casal como modelo de respeito e amor. Parabéns meus queridos irmãos.

REFLEXÃO

A teologia viva

Ouvindo e obedecendo

“E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?” (Mc 4:41)

Em tempos difíceis temos que seguir a ordem do mestre. Sabendo que Obedecer é sinônimo de se submeter ao desejo de outra pessoa, ou seja, de acatar e aceitar as ordens determinantes. Obedecer também significa estar subordinado a uma força superior. Sabendo que esta força é tão poderosa que até o vento faz silencio em sua presença e o mar calar se aquieta.

A nossa ciência já diagnosticou as grandes forças da natureza, e os relatos nos informa que mesmo elas facilmente obedecem à voz e a ordem de Cristo.

Borbulha em meus pensamentos a seguinte questão, “em nossos dias, alguma pessoa obedeceria da mesma forma que obedeceu Abrão ao chamado de Deus”? Ele não só obedeceu como partiu da sua terra sem saber onde chegaria. Tinha ele uma promessa, herdaria uma boa terra. E assim diz a Bíblia que seguir sem questionar… (Gn 12)

Nesta geração, há muitas religiões. Todavia, muitos já não acham tempo para ouvir o Senhor e seguir suas ordens. Estão tão cheios de afazeres que não conseguem separar um momento diário para a família, para si mesmo e nem para a ouvir a voz suave de Cristo consolando o coração. A bíblia nos ensina que Deus quer falar conosco todos os dias, porém, nos ouvidos estão surdos e nos corações endurecidos pela maldade secular. E assim o homem caminha pela estrada da vida sem dar ouvidos a voz da razão que indica que há um Deus criador.

Sempre que lemos a bíblia é notório que Deus quer se comunicar com as pessoas. É necessário que paremos por alguns instante e o obedeçamos. Mas para o obedecer devemos ler a sua Palavra e ouvir o seu Espírito Santo. Não importa qual seja a ordem que ele dê, façamos.

No mundo teológico chegamos ao tempo da graça do Senhor Jesus e creio que Deus não voltará a pedir que qualquer pai sacrifique o seu filho. Jamais faria isso, eis que Jesus se ofereceu em sacrifício por nós. E o que Deus tem nos mandado fazer, fazemos? Eis algumas perguntas Simples: Estamos a nos buscando e obedecendo a voz soberana de Deus e a sua vontade, atendendo-os aos seu chamado e a suas ordens

Ao obedecer Jesus, o façamos com alegria para que tenhamos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nEle (Efésios 3:12)

E que o Espírito Santos de Deus fale, poderosamente, em cada coração.

ENCONTRADO AS RUÍNAS DO PALÁCIO DE SENAQUERIBE

Debaixo de um monte de terra que cobre as ruínas da antiga cidade bíblica de Nínive, e por debaixo do que se crê ter sido o túmulo do profeta bíblico Jonas, os arqueólogos deram com um palácio nunca antes descoberto, construído no século 7º a.C. para o rei assírio Senaqueribe, mencionado na Bíblia por ter tentado em vão conquistar a cidade de Jerusalém. Através do profeta Isaías o Senhor Deus havia dito ao rei judeu Ezequias que o rei da Assíria não entraria em Jerusalém: “Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: Não entrará nesta cidade (Jerusalém), nem lançará nela flecha alguma…pelo caminho por onde vier, por ele voltará; porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque Eu ampararei a esta cidade, para a livrar, por amor de Mim e por amor do Meu servo David” (2 Reis 18 e 19).Pesquisas arqueológicas levaram a escavações no Iraque e assim foi feita uma descoberta inesperada de um novo sítio arqueológico, que tinha sido destruído pelos membros do Daesh e que de acordo com a tradição seria o túmulo do profeta judeu Jonas (Yunus, segundo o Alcorão.

Após o seu regresso ao palácio, Senaqueribe foi assassinado por dois dos seus filhos Adrameleque e Sarezer, os quais acabaram por fugir, deixando o reino para um outro filho, Esar-Hadom (2 Reis 19:36, 37).

PARTIU PARA ETERNIDADE

Mossoró chorou a morte do seu ilustre filho adotivo, o meu amigo e irmão Milton marques.

“As pessoas que amamos não morre. Apenas parte antes do combinado”. (Teólogo Ricardo Alfredo)