Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

MEMORY I

“Feliz 2020…. Cheio de paz, amor, felicidade, alegrias e muitas vitórias”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

LIÇÃO SILENCIOSA DE DEUS

Os girassóis têm uma Natureza no mínimo curiosa. Como o próprio nome revela, eles giram de acordo com a movimentação do sol, em outras palavras, eles

“perseguem a luz”. É uma lição profunda para humanidade, o perseguir a luz, significa sempre está em busca de Deus, do Cristo que é a luz do mundo. E é Dele que emana todos os outros princípios que levam a vida eterna.

Mesmo perseguido o sol, a luz, há dias que são nublados, quase sempre chuvosos, quando o sol fica totalmente encoberto pelas nuvens, o que acontece?

Elas se voltam umas para as outras para dividirem entre si as suas energias. Nos dando a lição que ninguém vive sozinho, isolado, pois precisamos uns dos outros

O SENTIDO DA VIDA

Caro leitor/amigo, a verdade da humanidade está diante dos nossos olhos. Olhamos e não somos capazes de enxergar, visto que a própria natureza revela o sentido da vida em cada detalhe que ela apresenta. Quanto a nós (humanos, cheios do sopro divino) fomos criados para a glória de Deus.

E nesta percepção, sem fanatismo religioso ou seus semelhantes, encontramos na oração, a transcendência do humano no divino, nos interligado com Deus e seu eterno amor. O propósito da vida estar em obedecer a voz de Deus e viver na luz do Cristo, até que Ele nos convide para entrar no seu reino eterno.

Leia com o coração aberto, para que o Espírito de Deus possa fazer morada dentro de você. Vejamos os conselhos práticos das sagradas letras:

Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no Amado. (Efésios 1:4-6)

Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. (1 Coríntios 10:31)

Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. (Filipenses 3:13-14)

Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. (Efésios 2:10)

Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. (1 Pedro 2:9)

Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. (Eclesiastes 12:13)

Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: “Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar,

sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra”. (Gênesis 1:27-28)

Ele respondeu: ” ‘Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento’ e ‘Ame o seu próximo como a si mesmo'”. (Lucas 10:27)

Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. (Miquéias 6:8)

Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. (1 Tessalonicenses 5:16-18).

Portanto meus queridos leitores/amigos, diante de tantas filosofias humanas para preencher o vazio existencial, sociologias que não explica a sede de Deus, dogmas religiosos que apenas conduz o homem ao abismo de uma existência vazia, receitas para ir ao reino de Deus que apenas traz tristezas e dores. As sagradas letras vêm com simplicidade dizer ao homem: Es criação de Deus, sopro divino e amado, basta erguer os olhos e vê Deus dentro si mesmo, pois é dentro de cada um, que o reino de Deus está instalado.

PENSAMENTO

“A voz do mar fala com a alma”. (Kate Chopin)

PT CRIA “NÚCLEOS EVANGÉLICOS” PARA TENTAR ATRAIR SEGMENTO RELIGIOSO

A pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Partido dos Trabalhadores (PT) está criando “núcleos evangélicos” nos estados para tentar acessar essa fatia do eleitorado.

Segundo o Painel da Folha, o partido pretende alcançar o principal eleitorado de Jair Bolsonaro, mas sem abrir mão da visão ideológica distorcida que eles defendem.

Quando saiu da prisão em Curitiba, por meio de uma manobra do Supremo Tribunal Federal (STF), Lula afirmou que o Partido dos Trabalhadores precisava “aprender com os pastores”, que “eles falam bem e que as pessoas querem ouvir”.

Na avaliação dos petistas, apesar de toda lama de corrupção que se meteram e a defesa de ideias contrárias aos princípios cristãos, é possível abrir diálogo com as bases.

Eles acreditam que há espaço para mostrar aos evangélicos que há “valores em comum” com a sigla, mas estes supostos valores não estão claros nem mesmo para os correligionários.

Há os mais realistas, que duvidam que possam reverter o quadro atual, pois acreditam que a maioria dos evangélicos está alinhada com Bolsonaro. (Fonte: Gospel Prime)

MEMORY II

“O tempo não passa. Assim com a nuvem de fumaça…a vida é que se vai…” (Escritor: Ricardo Alfredo)

STF – DECISÃO DE FACHIN AUTORIZANDO IDEOLOGIA DE GÊNERO PODE TER EFEITO CASCATA

Numa linguagem mais simples, (sem o juridiques, costumeiro), o ministro do STF, Edson Fachin, apresentou sua decisão monocrática em impor a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação.

Em princípio, as escolas ficam autorizadas a ensinar a ideologia de gênero. Está na relação as escolas de: Blumenau, Santa Catarina, o que certamente terá um efeito cascata.

Na sua decisão, o ministro, comenta que a lei que impedia a inclusão das expressões relacionadas a ideologia, identidade e orientação de gênero no documento complementar ao Plano Municipal de Educação e diretrizes curriculares pode ser censura.

Ainda de acordo com a decisão e o ministro, “o preceito fundamental em questão é a dignidade da pessoa humana, pois o direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou a expressão de gênero”.

O ministro sinalizou que o tema ainda deve ser analisado pelo plenário do STF, o que poderá resultar na imposição da ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação.

Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 462, da Procuradoria-Geral da República, Fachin indicou que o STF deve analisar a ADI 5668, que questiona a falta de reconhecimento LGBT na Educação. (fonte: gospelprime.com.br)

MEMORY III

“Pelos menos dessa vez, não quero engana-me…dei amor, recebi angústia e dor”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

INTOLERÂNCIA E BARBARIA

Nestes últimos dias o Estado Islâmico vem espalhando nas redes sociais um vídeo com decapitação de 11 cristãos. A ação criminosa foi uma vingança pela morte do líder do EI Abu Bakr al-Baghdadi

O vídeo mostra vários terroristas que pertencem a uma facção ligada ao Estado Islâmico, identificada como Província do Estado Islâmico na África Ocidental (ISWAP – sigla em inglês), mostraram a decapitação de 11 cristãos. (Grifo Nosso: mesmo diante de um mundo que clamar pela união dos povos, temos pessoas, despreparadas, ignorantes, enlouquecidas pelas vaidades e sem amor à vida. Que lamentável, é um retrocesso como pessoa humana, criada por Deus. Não podemos esquecer jamais, somos filhos do amor.)

A ação criminosa acontecer no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, como forma de se vingar da morte do líder do EI Abu Bakr al-Baghdadi, que foi morto durante combate na Síria em outubro deste ano.

Os cristãos mortos estavam sequestrados e chegaram a pedir, por meio de um vídeo, que a Associação Cristã da Nigéria (CAN) negociasse as libertações com o grupo terrorista.

Segundo o vídeo, todas as vítimas foram “capturadas nas últimas semanas” no nordeste do estado de Borno, na Nigéria, região onde jihadistas tentam estabelecer um estado islâmico controlado pela sharia. (Fonte: gospelprime.com.br)

PENSAMENTO I

“Navegar é preciso; viver não é preciso”. (Fernando Pessoa)

FESTA

DAS MAIS LINDAS CANÇÕES POPULAR BRASILEIRA

Aquarela (Toquinho)

Numa folha qualquer Eu desenho um Sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo

Corro o lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover, com dois riscos Tenho um guarda chuva

Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino Uma linda gaivota a voar no céu

Vai voando, contornando A imensa curva norte-sul Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul

Pinto um barco a vela Branco navegando É tanto céu e mar Num beijo azul

Entre as nuvens vem surgindo Um lindo avião rosa e grená Tudo em volta colorindo Com suas luzes a piscar

Basta imaginar e ele está partindo Sereno e lindo E se a gente quiser Ele vai pousar

Numa folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida

De uma América a outra Consigo passar num segundo Giro um simples compasso E num círculo eu faço o mundo

Um menino caminha E caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar Pela gente o futuro está

E o futuro é uma astronave Que tentamos pilotar Não tem tempo nem piedade Nem tem hora de chegar

Sem pedir licença Muda nossa vida

E Depois convida A rir ou chorar

Nessa estrada não nos cabe Conhecer ou ver o que virá O fim dela ninguém sabe Bem ao certo onde vai dar

Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá

Numa folha qualquer Eu desenho um Sol amarelo Que descolorirá

E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá

Giro um simples compasso E num círculo eu faço o mundo Que descolorirá

MEMORY IV

“Dentro de mim há uma guerra, entre a razão e o amor. ” (Escritor: Ricardo Alfredo)

ANIVERSARIANTE DA ACJUS

LIÇÕES DA VIDA I

DIANTE DA TEMPESTADE INESPERADA

A vida é formada por ciclos, semelhante as ondas do mar, como um fluxo e refluxo. E neste vai e vem da caminhada da vida, que nos levam parte do viver e traz outras partes desconhecidas, unidos nos faz ser quem somos. Entretanto, a calmaria que estava combinada, se transforma em mar revolto, e a lua e as estrelas que indicavam o caminho não podem serem mais vistas, pois o céu tronou-se bronze.

E assim, temos medo por não saber, o que vem no futuro! O que pode acontecer! O que nos aguarda nesta nova jornada. Em muito se assemelha ao mesmo sentimento eu os discípulos tiveram, quando, sozinhos estavam num barquinho no meio do mar e a tempestade os assaltou. O medo, logo, transformou-se em

pavor e o pavor sentimento de morte. É assim, quando estamos sozinhos diante da tempestade que insiste em não passar. A visão do milagre, antes vista, agora era a visão do caos e da morte certa. Pois aqueles que podia estender a mão e ajudar estava longe.

Todos sem exceção, somos assim na trajetória da vida, as vezes coberto pelo medo, pela angustia, pela solidão, pelo desamparo e pelo cansaço. Em nosso trajeto, queremos parar e recomeçar.

As lembranças dos dias de paz, os milagres da vida, todos, neste momento é esquecido… nossa mente cansada e cheia de problemas não permite a voz ao lado dizendo: “não tenha medo”. Os olhos cobertos pelas lágrimas não são capazes de ver a mão estendida diante da tempestade e das ondas revoltas.

Os discípulos lutavam contra as ondas e o mar tempestuoso, gritavam pelo socorro errado. No entanto, em silêncio e calmamente, surge a figura de um homem andando por cima das águas… es o mestre, dizendo estou aqui. Ondas atendem o meu mandar… sossegai.

E continuou falando… Sou Eu mesmo que dou ordem ao mar e ondas…. E houve bonança. De mar tempestuoso e de ondas furiosas, só havia calmaria e silêncio.

Lições da vida: todos nós passamos por tempestade e dores na vida, todavia o mais importante é lembrar que Cristo nunca vai desemparar quem sofre e chora sua dor.

A confiança nele, no seu poder de amor, fará o impossível acontecer… basta você acreditar. Permita que Ele lhe carregue nos braços e com certeza chegarás a um lugar seguro.

Ele lhe diz hoje: “Coragem, sou Eu! Não tenha medo! ” (Marcos 6:50)

PENSAMENTO II

“Para se conhecer, basta ouvir a voz do coração” (Escritor: Ricardo Alfredo)

FESTA NA A.D.

ÚLTIMAS NOTICIAS

1- Rússia determina o fechamento de igrejas evangélicas acusadas de “ilegalidade”

2- China imita o nazismo e ordena queima de Bíblias e livros de outras religiões

3- Omitir “mudança de sexo” do parceiro pode resultar em anulação do casamento, diz PL

4- Justiça suspende show gospel no réveillon do Rio, mas mantém “exaltação aos Orixás”

5- Jerusalém registra recorde de turistas cristãos no Natal

6- Alunos israelenses aprenderão hebraico como língua oficial

7- Dois em cada três brasileiros não confia na imprensa

8- Culto no Camboja leva 1.700 pessoas a Cristo

9- Igreja realiza ceia de Natal para moradores de rua

10- “Hoje temos um presidente que acredita em Deus”, diz Bolsonaro

11- Igreja desaba e fiéis agradecem por ninguém se ferir: “Livramento”.

PENSAMENTO III

“A vida de um homem que tem o amor a Deus, é, de provação, de humilhação, de coragem, de segredos, de arrependimento e de fé”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

MEMORY V

“Busco entender… qual razão de estamos aqui! ” (Escritor: Ricardo Alfredo)

AGRADECIMENTO

Nem mesmo eu tinha essa seleção de fotos, quero agradecer a minha amiga/leitora pernambucana, pela gentileza de me enviar. Obrigado.

CONSELHO DIZ QUE ISRAEL DEVE SE PREPARAR PARA GUERRA PROTAGONIZADA POR IRÃ E EUA

Relatório aponta preocupação com avanço do programa nuclear iraniano, presença na Síria e ameaça do Hezbollah.

Exército do Irã. (Foto: Reprodução / Youtube)

O Instituto de Estudos de Segurança Nacional (INSS) de Israel emitiu nota para que o país se prepare para uma “potencial guerra global” protagonizada por Estados Unidos e Irã.

Segundo o relatório, as tensões envolvendo o Irã, Estados Unidos e Israel após a morte de Qasem Soleimani, na semana passada, somado a ausência de um governo estável, prejudicará a capacidade de Jerusalém de alcançar seus objetivos mais amplos de segurança nacional e assuntos externos.

O conselho teme que o país não esteja preparado para uma possível guerra, que provavelmente envolveria todos os países da região, além de outros países do mundo.

Como informou o Gospel Prime, com a ofensiva dos Estados Unidos, que resultou na morte de um dos homens mais poderosos do Irã, aumentaram os temores de uma possível guerra mundial.

Soleimani era comandante da Força Al Quds, unidade especial da Guarda Revolucionária iraniana e respondia diretamente ao aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do país.

No relatório entregue pelo diretor executivo do INSS, Amos Yadlin, os pesquisadores apontaram preocupação com uma vasta gama de desafios, incluindo o “contexto de uma crise política contínua em Israel que dificultará o desenvolvimento de estratégias atualizadas”.

Além disso, o relatório aponta que “o aumento da ousadia e determinação do Irã na arena nuclear” devem ser motivo de preocupação, assim como suas tentativas de estabelecer uma presença na Síria e em outras áreas que poderiam fornecer “novas habilidades para agir contra Israel”. (gospelprime)

PENSAMENTO VI

“Quando eu me despojo do que sou, me torno o que eu poderia ser” (Pensador: LAO TSÉ)

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, JAIR BOLSONARO DIZ QUE QUER ANDRÉ MENDONÇA COMO “MINISTRO EVANGÉLICO” DO STF

Advogado-geral da União seria o ministro “terrivelmente evangélico” prometido.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse em entrevista ao SBT que seu primeiro indicado para uma vaga de ministro do STF tem grandes chances de ser André Mendonça, atual titular da Advocacia-Geral da União e desconhecido dos evangélicos.

Na entrevista ao “Poder em Foco”, do SBT, exibido na madrugada desta segunda-feira (23), Bolsonaro afirmou que “é fato” que André Mendonça é o mais cotado para ser o ministro “terrivelmente evangélico” do Supremo.

Mendonça desbancaria o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e que era o preferido do eleitorado evangélico, tanto por ter crescido na Assembleia de Deus, como por sua atuação que lhe deu a fama de “Moro do Rio”.

Outro cotado era o juiz da 4ª Vara Federal de Niterói, no Rio de Janeiro, William Douglas, da Igreja Plena de Icaraí e preferido das chamadas “igrejas comunidades”, como também da Frente Parlamentar Evangélica.

André Mendonça, por sua vez, é da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília e é pouco conhecido pelos evangélicos, apesar do trabalho que vem realizando na AGU.

Bolsonaro também falou sobre o ex-juiz Sergio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, que mantém uma popularidade maior que a do próprio presidente.

Ao falar sobre Moro, ele nega ter feito qualquer compromisso de indicar o atual ministro de seu governo e chega a jogar a responsabilidade para o Senado, que segundo ele poderia vetar sua indicação, já que a votação é secreta.

“Você tem que indicar pessoas que possam ser aprovadas [pelo Senado]. A votação é secreta. Eu nunca tive um compromisso: ‘Vou indicar o Sergio Moro’. Eu falei durante a campanha que seria alguém do perfil dele. Pode até ser ele. Agora, ele está fazendo um excelente trabalho na Justiça. Se ele continuar fazendo um bom trabalho, as chances dele [ir para o STF] diminuem”, disse. (Fonte: gospelprime.com.br)

PENSAMENTO V

“Só a educação liberta” (Pensador: EPÍTETO)

TODO SENTIMENTO E INSPIRAÇÃO NA BELA DE SIMONE QUEM É VOCÊ

Quem será que me chega na toca da noite. Vem nos braços de um sonho que eu não desvendei. Eu conheço o teu beijo, mas não vejo teu rosto. Quem será que eu amo e ainda não encontrei… Que sorriso aberto Ou olhar tão profundo Que disfarce será que usa pro resto do mundo Onde será que você mora, em que língua me chama Em que cena da vida haverá de comigo cruzar Que saudade é essa do amor que eu não tive Porque é que te sinto se nunca te vi Será que são lembranças de um tempo esquecido Ou serão previsões de te ver por aqui Então vem Me desvenda esse amor que me faz renascer Faz do sonho algo lindo Que me faça viver E se fiz com os céus algum trato Esclarece esse fato e me faz compreender Esse beijo esse abraço na imaginação E descobre o que guardo pra ti no meu coração Mas deixe eu sonhar, deixa eu te ver Vem e me diz quem é você Mas deixa eu sonhar, deixa eu te ver Vem e me diz quem é você.

IGREJA UNIVERSAL TEM NOME “TERRIVELMENTE EVANGÉLICO” PARA O STF

Marcos Pereira, presidente do PRB. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

A Igreja Universal do Reino de Deus tem um nome para indicar ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para ocupar a vaga de ministro “terrivelmente evangélico” do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Guilherme Amado, a denominação gostaria de colocar o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (Republicanos-ES), que é advogado, para ocupar uma cadeira no Supremo.

Caso Bolsonaro mantenha a promessa de indicar um nome evangélico para a Corte, o nome de Marcos Pereira seria apresentado, mesmo tratando-se de uma indicação polêmica, já que o deputado é investigado por crimes de corrupção.

Ex-ministro da Indústria e Comércio no governo de Michel Temer, Pereira foi citado na Lava Jato por ter recebido, supostamente, valores da Odebrecht em troca de apoio e de tempo televisivo do PRB em prol da coligação “Com a força do povo”– composta por Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB).

POEMAS – CLÁSSICOS DAS POESIAS

Poeta: Patativa do Assaré

Mas neste mundo de Cristo/ Pobre não pode gozá./ Eu, quando me lembro disto/ Dá vontade de chorá./ Quando há seca no sertão/ Ao pobre farta fejão/ Farinha, mio e arrôis/ Foi isso o que aconteceu: A minha fia morreu/ Na seca de trinta e dois.

AMANHÃ

Amanhã, ilusão doce e fagueira,

Linda rosa molhada pelo orvalho:

Amanhã, findarei o meu trabalho,

Amanhã, muito cedo, irei à feira.

Desta forma, na vida passageira,

Como aquele que vive do baralho,

Um espera a melhora no agasalho

E outro, a cura feliz de uma cegueira.

Com o belo amanhã que ilude a gente,

Cada qual anda alegre e sorridente,

Como quem vai atrás de um talismã.

Com o peito repleto de esperança,

Porém, nunca nós temos a lembrança

De que a morte também chega amanhã.

LUTO

Recebi com muita tristeza o encantamento de um velho amigo. Partiu antes do combinado para eternidade. Que Deus, com sua imensa graça, conforte a família.

REFLEXÃO – Uma Análise da Boa Semente

Salmo 22 – o sofrimento profético do messias

Este salmo tem a visão profética das dores que o messias sofreria, causadas pelos homens de coração duro e de dura cerviz.

Seu firmamento textual se encontra na aflição que o messias deveria passar, porém, está mesma aflição seria a forma de libertação que Deus daria aos homens.

Inspirado pelo espirito santo o Rei Davi é capaz de prever o futuro com exatidão e assim descreve detalhadamente a experiência de sofrimento do Messias. E de forma profética ele descreve a morte cruel, assim com a ressureição vitoriosa. Este poema é dividido em duas partes que são: 1- descrição da agonia de morte iminente — alternando lamentação, confissão e petição (v. 1-21); 2- celebração extasiada da grande vitória — uma série de votos solenes de louvor ao Senhor na congregação (v. 22-31).

Salmo 22

1- Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia?

2- Meu Deus! Eu clamo de dia, mas não respondes; de noite, e não recebo alívio!

3- Tu, porém, és o Santo, és rei, és o louvor de Israel.

4- Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança; confiaram, e os livraste.

5- Clamaram a ti, e foram libertos; em ti confiaram, e não se decepcionaram.

6- Mas eu sou verme, e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo.

7- Caçoam de mim todos os que me veem; balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo:

8- “Recorra ao Senhor! Que o Senhor o liberte! Que ele o livre, já que lhe quer bem!”

9- Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre; deste-me segurança junto ao seio de minha mãe.

10- Desde que nasci fui entregue a ti; desde o ventre materno és o meu Deus.

11- Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra.

12- Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Basã.

13- Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim.

14- Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera; derreteu-se no meu íntimo.

15- Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca; deixaste-me no pó, à beira da morte.

16- Cães me rodearam! Um bando de homens maus me cercou! Perfuraram minhas mãos e meus pés.

17- Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo.

18- Dividiram as minhas roupas entre si, e lançaram sortes pelas minhas vestes.

19- Tu, porém, Senhor, não fiques distante! Ó minha força, vem logo em meu socorro!

20- Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães.

21- Salva-me da boca dos leões, e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste.

22- Proclamarei o teu nome a meus irmãos; na assembleia te louvarei.

23- Louvem-no, vocês que temem o Senhor! Glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó! Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel!

24- Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito; não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro.

25- De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia; na presença dos que te temem cumprirei os meus votos.

26- Os pobres comerão até ficarem satisfeitos; aqueles que buscam o Senhor o louvarão! Que vocês tenham vida longa!

27- Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele,

28- pois do Senhor é o reino; ele governa as nações.

29- Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão; haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai.

30- A posteridade o servirá; gerações futuras ouvirão falar do Senhor,

31- e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente.

Esboço de Salmos 21

1- Descrição da agonia de morte iminente do messias — A lamentação, confissão e petição (v. 1-21);

2- Celebração extasiada da grande vitória — uma série de votos solenes de louvor ao Senhor na congregação (v. 22-31).

Interpretação e significado do Salmo 22

22.1-3 — nestes versículos é encontrado as palavras Deus meu, Deus meu, que é uma expressão do rei Davi ao sentir a separação da comunhão com Deus em tempos de grande aflição (Sl 38.21). o cumprimento desta visão profética ocorreu na agonia na cruz (Mt 27.46; Mc 15.34).

22.4 — Em ti confiaram nossos pais. Diante do escarnio e da dor, o rei Davi traz a memória a fé de seus pais no deus da justiça e da misericórdia. E assim, como Deus foi fiel em tempos passados seria, com certeza fiel ao seu servo. (v. 21, está a resposta leal de Deus).

22.5-8 — A aflição de Davi, mostra que o ser humano é muito pequeno diante de Deus. — Um ser. Quando Davi se achava no fundo do poço, seus inimigos ridicularizaram sua fé no Senhor. São palavras que descrevem também o que sentiu o Salvador ao suportar os insultos de Seus atormentadores (Mt 27.27-31, 39-44).

22.9-19 — O Rei fala da força que provem de Deus para vencer as dores e as aflições.

22.20-27 — O sacrifico será reconhecido por todos e todos louvaram ao Senhor.

22.28-31 — o governo de Deus sobre as nações e justiça de Deus diante de todos.