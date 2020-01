Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

NOTICIA URGENTE

“Trago-vos boas novas, nasceu o salvador do mundo… Jesus Cristo”. (Escritor e Teólogo: Ricardo Alfredo)

MEMORY I

“Cabocla, eu acabo sempre procurando um sorriso teu em todos os lugares. ” (Escritor: Ricardo Alfredo)

E AGRADECIMENTO



Ricardo Alfredo

Estamos concluindo mais uma etapa de nossas vidas, mais um ano que passou. Mais um ano que foi cheio de lutas, guerras, lágrimas, tristezas, injustiças e vitórias. Vitorias que são pingos ou pequenas pedras, colecionadas pouco a pouco, minuto a minuto e dia a dia. No entanto, o melhor de Deus também foi visto, ouvido e sentido. Assim, como o seu consolo, que pairou como vento suave, diante das cores do mundo e dos homens, anunciado mais um novo dia, um novo ano, repleto de sua graça e do amor que há no Cristo ressurreto.

Durante todo o ano, semeei a boa semente nesta página, e a reguei com choro, lágrimas e dor. No entanto, eu bem sei, que o bom rei do universo, Jesus Cristo, que a tudo vê, não tardará para colher os frutos da boa semente de quem semeou.

Do fundo do meu coração, a todos, desejo que este novo ano, o bom caminho seja indicado por Deus em suas vidas e que este caminho seja cheio de paz e fé, e que possamos encontrar a quietude da alma e de dias cheios de esperança diante de Deus. E mediante este fato, possamos transpor os obstáculos da vida e ser feliz.

E ao Senhor, rogo por vós, para que neste novo ano, possamos ter a coragem de enfrentarmos as dificuldades com perseverança, humildade e esperança na fé do Cristo ressurreto, visto que os dias são longos e difíceis.

Que neste novo ano, que ora se avizinha, possamos lutar com maior vigor pelos pobres, pelos desamparados, pelos que não tem voz, nem vez, pelos idosos, pelas viúvas, pelos enfermos, pelos encarcerados injustamente, pelos que perderam seus sonhos na estrada da vida e principalmente pelas crianças que se encontram sem rumo e sem um porto seguro.

E no alvorecer de mais um novo ano, possamos nos apresentar diante do supremo comandante dos mundos, e tranquilamente, olhar com nova visão, a oportunidade de mais um novo ano.

Aqui dentro, no fundo do meu coração, eu bem sei, que os projetos e caminhos que Deus traçou, não podem serem alterados, pois é Dele que provem tudo a todos, e de suas ordens, saem: paz, harmonia, alegria, saúde e esperança.

Vocês, amigos/leitores, é a expressão maior do amor Deus em Cristo, visto que, ao logo deste ano, vem acompanhado, comentado e orientado a nossa coluna. Sou grato a Deus por isso.

Quero agradecer a todos que fazem o jornal, pois ao longo do ano tem demonstra imersa bondade com esse escriba provinciano. Que quase sempre, faz uma miscelânea entre: escreve sobre religião, politica, sociedade, filosofia, sociologia, educação, direito, o reino de Deus e a humanidade.

Publicamente, quero agradecer a todos, alunos, professores, amigos, parentes, leitores, irmãos, e ao grande Deus, que nas horas mais difíceis de minha vida, me tomou pela mão a mim disse: “não tenha medo, não te pavores, nem te preocupe, Eu Sou o Senhor vosso Deus, e aqui estou”. Obrigado, meu Rei. A todos, um Feliz Ano Novo!

PENSAMENTO

“Em toda a minha vida, restou um consolo, Cristo Jesus”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

VEM CHEGADO O ANO NOVO…

“Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu Santo Espírito”. (Salmos 51:10-11)

MEMORY II

“Em qualquer lugar, posso sentir…Como foi lindo… amar. ” (Escritor: Ricardo Alfredo)

PORTA DOS FUNDOS, DESRESPEITO OU HUMOR?

As redes sociais estão cheias de comentários referentes a última postagem deste suposto grupo de humor, não só dos evangélicos, mais de todo o mundo cristão e não cristão, contra a atitude louca e desesperada do grupo de humor Porta dos Fundos, que de forma impensada, passou a escarnecer da fé, zombar e vilipendiar do direito de crer no salvador Jesus Cristo.

Caros amigos/leitores, tenho formação cristã, algo que é comum num país cristão. Disto isso, quero comunicar aos desavisados, que, mesmo que o estado seja laico, ele não é desprovido de fé e religião, como alguns desejam. Por esse motivo, nossos corações ficam chocados, quando alguém, publicamente, vem de forma desproporcional, e no período que comemoramos seu aniversário, vilipendiar do bom nome de Jesus Cristo. Ninguém é forçado a reconhecer Jesus como Deus, salvador ou filho de Deus. Porém, meus amigos/leitores, não somos mais crianças, que com um pirulito engana. Por trás destas ofensas, estão interesses ocultos de manter uma sociedade aprisionada a conceitos dúbios e que são mortais. Dentre esses conceitos, está: você pode tudo, e tudo é permitido, gerando uma geração sem amor aos pais, doentes da alma, egoístas, malvados, cruéis, desumanos e sem afeto.

No entanto, num país de características cristãs, a lei protege a prática de cultos e seus objetos, como determinar o Código Penal no seu artigo 208: – Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso: Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa.

A Constituição Federal de 1988, doutrina: Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

VI – e inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

Essas leis, são seguranças jurídicas e garante a todos os grupos religiosos, a preservação de sua fé diante da sociedade. E elas, atuam contra o desrespeito, o escárnio e as atitudes transloucada que possam ferir o sentimento da liberdade de crença. E essas garantias, e a maior prova que estamos num Estado Democrático de Direito. O qual, alguns meios de comunicação (ainda continuam pensando que são senhor da verdade), querer mudar, forçosamente os conceitos cristãos que paria sobre a nossa sociedade, para impor suas doutrinas destruidoras e malignas no seio da sociedade. E dentre esses grupos está, o usado e desconexo, “porta dos fundos”, que usando, de forma indevida, fere a liberdade de expressão, e assim, atacam, e golpeiam a liberdade de um povo. Criam situações vexatórias e geram discriminação, o que já é costumeiro deste grupo, pois passa o tempo todo zombando da fé alheia.

Esse grupo, guiado por outros interesses de outros grupos, se portão como dono da verdade, atingido a quem eles querem, com suas piadas de mau gosto. Ao invés de serem ingênuos, vão ler Ariano Suassuna, que sem magoar, denigrir, constranger ou mesmo criar polemica, apresentou em sua peça teatral, titulada de “O alto da compadecia’, um Jesus negro, onde tinha um mentiroso nato para sobreviver, religiosos que só pensava em dinheiro, cangaceiros furiosos e antissociais, uma mulher idosa como a santa Mãe de Jesus, criando um mundo de inclusão e mostrando a bondade com símbolo maior da raça humana. Isso sim, é liberdade de expressão e cultura, do qual nosso povo precisa beber dessa água, e não de tolices, bobagens desafiadoras do direito de crer e pratica uma fé.

De forma alguma Jesus estar preocupados com vocês, porta dos fundos, é possível que o sentimento Dele, seja de amor a sua ignorância e o seu completo desconhecimento de Deus. E a parte boa de tudo isso, que o apóstolo Paulo nos ensina que: “Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais” (Efésios 6.12). É essa influência maligna e destrutiva que deve ter se apossado de pessoas com profundo mau gosto, em humilhar, dispersar e escarnecer da fé alheia e da pessoa humana. Verdadeiros humoristas não ousariam em ter atitudes tão cruéis e trocadilho de gosto duvidoso. Porém, não esqueçam, “as portas do inferno não prevalecerão contra casa de Deus” (Mateus 16.18)

Certamente, surpresos estão meus amigos/leitores sobre minhas observações de bases bíblicas, eu que sou um teólogo moderado, todavia não abra mão, nem por um minuto, da minha fé e da minha consciência cristã. Ao ver sendo atacada as bases doutrinas da santa palavra que é: a divindade de Cristo, Sua santidade e nascimento virginal, a santidade de sua mãe Maria e seu Pai José, família de Deus. O amor exposto pelo próprio Deus, que é atacadas por pessoas que se sentem acima do bem e do mal e pensam que podem fazerem mal a tudo e a todos. E zombam de Deus e dos homens em nome de um falso direito. Querendo impor e criar uma sociedade sem princípios, regras e leis que a rega. E com piadas e trocadilhos desumanos, tentam tirar o direito das pessoas de serem melhores e mais humanas.

O livre pensamento e o direito a expressão, não dar direito a ninguém em constrangem, humilhar, zombar e ridicularizar a quem quer que seja, e isso tem se tornado costumeiro, através dos meios de comunicação. A falta de respeito com os nossos idosos e suas crenças, com os nossos jovens e sua fé, com as nossas crianças e sua caminhada na palavra de Deus, tem sido fruto de ataques constantes pelas hostes malignas, que querem a anarquia e um nação sem princípios, leis e regras e principalmente sem o temor de Deus.

E de tal modo, que é imposto aos jovens de minha nação e a sociedade organizada, que tudo é normal. Provocando uma distorção da verdade, o que levou a sociedade ao profundo caos, por terem abandonado os princípios, as regras e as leis, da boa convivência e do humanismo verdadeiro. Por isso temos, crianças armadas e assaltado, jovens sem rumos jogados nas drogas, mulheres e homens, pais de famílias desesperando, por verem seus filhos que cresceram ouvido e vendo a doutrinação do tudo, e é tudo permitido e tudo deve ser feito. E o resultado temos todos os dias, por darmos ouvidos a esses espíritos perturbados e perturbadores da boa consciência, os resultados são mortes e mais mortes, por drogas, assaltas e miséria.

Muitos pensam que servir a Deus é ser ingênuo, fraco, sem compromisso social e sem altivez. E que o povo de Deus são pessoas sem nenhum conhecimento e despreparados. Mero engano, somos formados em diversas áreas, muitos com especializações, mestrados e doutorados. Pensam que somos leigo, e por isso podem dizerem o que querem e fazerem o que querem, somente um pobre coitado pensaria assim. Os quais são homens desalmados e sem Deus, são como folhas jogadas ao vento, fazendo o que o inimigo de Deus deseja, e ainda pensam que livres e estão contribuindo com a evolução da modernidade humana.

A forma como vocês, debocham, desprezam, humilham e desrespeitam a nossa fé, deve ser repudiada por qualquer homem e mulher de bem, pois ferem os princípios de uma sociedade sadia e humana. E não podemos jamais, ficar em silêncio ou indiferente ao um ataque tão brutal aos nossos valores de paz, amor e fé. E deste episódio devemos tirar a seguinte lição: é urgente! A igreja precisa tomar uma posição como representante de Cristo na terra, e nossos sacerdotes precisam mudar de conceitos e vigiar, pois já é possível sentir a marcha maligna contra a igreja de Jesus.

Portanto, devemos estar atentos e vigilantes, para que seja mantida a garantia da liberdade de cultos e da escolha religiosa, e assim possamos usufruir da liberdade, que só a democracia dar. Pois eles começam com uma piada, um deboche e ficam rindo nas ruas e nas praças, e mais tarde, querem nos perseguir, constranger e humilhar, proibindo nossa liberdade de servir a Deus e escolher nossa religião.

AD EM CEARÁ-MIRIM SE PREPARA PARA O SEU ANIVERSÁRIO DE 100 ANOS.

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ceará-Mirim realizará no dia, (28) e dezembro o aniversário de 100 anos da igreja.

O culto de gratidão pelo aniversário da igreja terá participação do Pastor Martim Alves da Silva, presidente da IEADERN.

No louvor terá participação do Cantor Nani Azevedo do Rio de Janeiro.

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ceará-Mirim é presidido pelo Pastor Abdenego Xavier dos Santos.

MEMORY III

“O amor, as vezes fere”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

VEM CHEGADO O ANO NOVO…

“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro”. (Jeremias 29:11)

COMO SURGE O AMOR…

Deixe de lado tudo, e escute e sinta, o que vou contar. Vejam só, de repente, surgiu, como raio de luz, o amor. Que nasceu, como nasce s luz do sol.… inesperadamente. Para me compreender neste momento, é preciso já ter amado, como eu amei.

Eu caminhava só, e de repente você chegou… sorriso de menina, jeito de mulher. Suave como a brisa e forte como vento. Aconteceu… renasceu, e quanto planos fiz para ser feliz.

Quando o teu olhar cruzou como o meu olhar… você resolveu ficar. E meu coração, resolveu aceitar.

Assim como nasce a flor, o dia, e o sol, sem explicações, somente no silêncio do viver. Amei de corpo inteiro, e fiz deste amor minha vida, minha verdade e a minha lei. E dele, um breve momento dentro da eternidade.

Sempre me pergunto, como mensura o amor pela saudade que ficou. E assim restou apenas as lembranças de um sorriso que se foi. E eu quis contar a história de amor, só para recordar. (Escritor: Ricardo Alfredo)

A PALAVRA DO PRESIDENTE AMOL – (Academia Mossorense de Letras)

O presidente da Academia Mossoroense de Letras, Dr. Helder Heronildes da Silva, deseja aos acadêmicos e a toda sociedade mossoroense um Feliz Ano Novo, repleto de paz, amor e fraternidade na pessoa do menino Jesus.

DAS MAIS LINDAS CANÇÕES POPULAR BRASILEIRA

O fim – Altemar Dutra – PARA CABOCLA

Por onde tu andares,

Na certa encontrarás,

Em tudo uma lembrança,

Do que ficou pra traz,

De um amor, que era lindo,

E a vida fez morrer,

E agora só nos resta,

Lembrar, nada mais,

As estrelas que eram nossas,

Até nem brilham mais,

Das rosas, só espinhos,

Ferindo ainda mais,

E a cada momento,

Sentimos solidão,

E os nossos corações,

A sofrer, a chorar.

Chorando agora estamos,

De tudo a nos lembrar,

O quanto nos amamos,

Como foi lindo amar,

Para nós a esperança,

Parece que morreu,

E do amor só restou,

Para nós,

O adeus…

A PALAVRA DO PRESIDENTE ACJUS – (Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró)

O Dr. Wellington Barreto, presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, deseja a todos, Um Feliz Ano Novo, Cheio de realizações e paz.

DIRIGENTES DA ASSEMBLEIA DE DEUS PEDEM AFASTAMENTO DE CONGREGAÇÕES

Pelo menos 15 dirigentes de congregações da Assembleia de Deus em Mossoró pediram para deixar a liderança do trabalho, no exercício de 2020. (Grifo nosso: começou a campanha eleitoral dentro das igrejas. Essa é uma reação daqueles que estão insatisfeitos com a decisão da direção em apoiar dois candidatos abertamente).

O presidente assembleiano em Mossoró e região, pastor Francisco Cícero Miranda, fez o anúncio das decisões tomadas pelos obreiros, durante o culto de ensino da palavra de Deus, na noite da última sexta-feira, 20 de dezembro, no Templo Sede da AD (localizado na Avenida Dix-neuf Rosado).

Os motivos dos pedidos de afastamento, segundo o pastor Francisco Miranda, tem a ver com questões de saúde, distância das congregações e situações de risco em virtude da violência.

Quando o pastor Francisco Cícero Miranda fizer a divulgação da lista dos dirigentes de congregações para o próximo ano, novos nomes vão figurar na relação.

O pastor Francisco Miranda agradeceu aos dirigentes pela valorosa colaboração com o trabalho de proclamação do evangelho, realizado durantes vários anos. (http://www.cleitonalbino.com/)

CELEBRAÇÃO A.D.

Grande culto festivo sobre a liderança do pastor Martim.

MEMORY IV

“O coração cansado e triste, grita, silenciosamente teu nome…Cabocla”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

A PALAVRA DO PRESIDENTE AMARP –

CRIA COMITÊ NACIONAL DA LIBERDADE DE RELIGIÃO OU CRENÇA

O Diário Oficial da União publicou no último dia 18, do ano corrente, a Portaria nº 3.075, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que criou o Comitê Nacional da Liberdade de Religião ou Crença, que tem como finalidade a articulação do ministério com outros órgãos e entidades para o reconhecimento do direito à liberdade religiosa.

Este comitê tem como meta trabalhar na promoção do respeito às diferentes crenças e convicções, e a preservação do padrão constitucional brasileiro de laicidade, bem como para subsidiá-lo na formulação e proposição de diretrizes de ação e na implementação de planos, programas e projetos relacionados ao respeito às diferentes crenças e convicções, à liberdade de culto e à laicidade do Estado.

A portaria estabelece que serão convidados a participar das reuniões do colegiado, com direito a voz, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, a Advocacia Geral da União; dentre outros; e além, na condição de pessoas convidadas, lideranças com atuação na promoção e defesa da liberdade de religião ou crença, bem como especialistas e acadêmicos com notório saber, integrantes de instituições públicas ou privadas, cuja atuação profissional seja relacionada ao tema objeto do comitê. (Fonte: gospel)

LIÇÕES DA VIDA I

Sou um pesquisador, com alto grau de formação, escritor, teólogo, formado na área cientifica, com diversas formações acadêmica, professor universitário, professor do estado e do munícipio, e com Ainda não consigo compreender, como alguém de boa consciência, pode usar, formas tão cruéis, para perseguir a fé ao um homem, que para sociedade é um fator histórico, Cristo, antes e depois – livros de história – A.C. ou D.C.) e para nós e o resto do mundo é o Deus vivo entre nós.

Seu aniversário, data comemorada entre os cristãos, é relevante e especial, então por que atacar? Quem só usou de palavras de generosidade, de amor, de benignidade, de humildade e de respeito.

O encontramos na história humana, como aquele que consola: os doentes, os paralíticos, as famílias que choram a morte de entre querido. Ele sempre abraçou os desamparados e perseguidos, salvou quem estava à beira da morte, trouxe alegria ao triste, esperança a quem não tinha razão de viver.

Ele nunca condenou, quem nele não acreditasse. Pelo contrário, o encontramos chorando e gemendo pelas sementes que não foram capazes de brota. E mesmo assim, num século coberto pelo conhecimento e pelas diversas forma de intelectualidade, ainda surge um ou outro, que acha bonito desclassificar Cristo e sua família santa, atingindo a boa conduta de quem o ama.

Em nome da bondade, do bom convívio humano, da inteligência, sejamos mais humanos e capazes de se colocar no lugar do outro, como Cristo o fazia sempre. Talvez assim, passaremos a viver em paz com outro, nosso irmão, que na caminhada tomou caminho diferente do nosso. Por outro lado, é urgente, que aqueles que não acreditado no Cristo, tenha pelo menos respeito os que de coração o segue e o ama.

Leia suas palavras e veja o quanto Ele o amar. Mesmo que você nele não acredite. Vejamos:

“Eu sou a fonte da água viva …” (Jo 7:37 e 38)

“Eu sou o pão da vida; o que vem a mim jamais terá fome; e o que crê em mim jamais terá sede. ” (Jo 6:35)

“Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. ” (Jo 8:12)

“Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo. ” (Jo 10:9)

“Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua a vida pelas ovelhas. ” (Jo 10:11)

“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. ” (Jo 11:25)

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. ” (Jo 14:6)

“Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. ” (Jo 15:5).

Essas são palavras de vida eternas. De quem com generosidade ensina, e com mansidão fala de esperança. Essas são palavras de quem veio dos céus para nós dizer, há esperança para vos, pois está preparado um reino que nunca acaba. (Escritor: Ricardo Alfredo)

PENSAMENTO I

“Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, em fim, de tudo que faz a vida florescer. Mas duvide de tudo que a compromete. Duvide do controle que a miséria, ansiedade, egoísmo, intolerância e irritabilidade exercem sobre você. Use a dúvida como ferramenta para fazer uma higiene no delicado palco da sua mente com o mesmo empenho com que você faz higiene bucal”. (Escritor: Augusto Cury)

VEM CHEGADO O ANO NOVO…

“Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e, se em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá”. (Filipenses 3:12-15)

VEM CHEGADO O ANO NOVO…

“Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam”. (Isaías 40:31)

PENSAMENTO II

“No fundo de um buraco ou de um poço, acontece descobrir-se as estrelas”. (Aristóteles)

PENSAMENTO III

Ano Novo não significa deixar todos os acontecimentos passados para traz. Ano Novo significa juntar todo o aprendizado do ano que se passou para construir um ano e uma vida melhor.

MEMORY V

“Ouça a voz do vento! Que suave, vem trazendo a minha voz, chamando a cabocla”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

A VIDA É FEITA DE COISA BOAS E SORRISOS

Padre Sátiro, Ricardo Alfredo e Laíre Rosado, um momento para não esquecer jamais. As grandes histórias engaçadas dos amigos, Laíre e padre Sátiro, irresistível não achar graça.

Enquanto todos saiam apressadamente da sessão magna da ACJUS, eu ouvia, dos dois grande irmãos e amigos, as histórias engraçadas que eles passaram. E um velho amigo fotografo, capturou o momento, ofertando a foto. Aos dois grandes homens dessa sociedade Mossoroense e rio-grandense, desejo um Feliz Ano Novo.

VEM CHEGADO O ANO NOVO…

“Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência; não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal”. (Salmos 37:7)

PENSAMENTO VI

Novos Destinos -Trace um novo destino neste ano novo. Só assim poderá deixar o passado para trás e começar uma nova história de vida.

DAS MAIS LINDAS CANÇÕES CRISTÃS

Confia No Senhor (intérprete: Creuza De Oliveira)

I

Vem do alto lá do trono do Supremo,

ricas próprias as bênçãos lá do céu,

que se espalha sobre todo globo terra

onde habita os Santos que vão receber.

(Refrão)

Confia no Senhor e ora de joelho e a face no chão

constante o seu tema seja buscar a Deus em oração

desperta na madrugada e clama, pelo óleo da unção de Deus

que breve tu veras descer vitória que vem lá do céu.

II

Se tu clamas e espera a muito tempo

pelas benção lá do trono do Senhor

tu jejuas e deixa mais cair teus prantos

que na taça o Anjo leva ao Deus de amor.

(Refrão)

Confia no Senhor e ora, de joelho e a face no chão

constante o seu tema seja, buscar a Deus em oração

desperta na madrugada e clama, pelo óleo da unção de Deus,

que breve tu veras descer, vitória que vem lá do céu.

III

Paciente, espera em Deus e nele confia

como Abraão, David e Jó nele esperou

pelos prantos viu Ana a Deus lhe deu um filho

ouvido Elias e também ouve o teu clamor

(Refrão)

Confia no Senhor e ora de joelho e a face no chão

constante o seu tema seja buscar a Deus em oração

desperta na madrugada e clama, pelo óleo da unção de Deus

que breve tu veras descer vitória que vem lá do céu

MEMORY VII

“Há sempre um vazio, longe da Cabocla. ” (Escritor: Ricardo Alfredo)

VEM CHEGADO O ANO NOVO…

“Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade; mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez”. (Eclesiastes 3:11)

PENSAMENTO V

Decisões Próprias

Um ano nunca é igual ao outro, coisas boas estão por vir. Mas cabe a nós mesmos decidirmos se o ano será bom ou não.

POEMAS – CLÁSSICOS DAS POESIAS

De repente num momento fugaz,

os fogos de artifício anunciam

que o ano novo está presente

e o ano velho ficou para trás.

De repente, num instante fugaz,

as taças se cruzam

e o champanhe borbulhante anuncia que o ano velho se foi e o ano novo chegou.

De repente, os olhos se cruzam,

as mãos se entrelaçam

e os seres humanos,

num abraço caloroso,

num só pensamento,

exprimem um só desejo

e uma só aspiração:

PAZ e AMOR.

De repente, não importa a nação;

não importa a língua,

não importa a cor,

não importa a origem,

porque sendo humanos e descendentes de um só Pai,

lembramo-nos apenas de um só verbo: AMOR.

De repente, sem mágoa, sem rancor, sem ódio,

cantamos uma só canção,

um só hino:

o da LIBERDADE.

De repente, esquecemos e lembramos do futuro venturoso,

e de como é bom VIVER. (Desconhecido)

VEM CHEGADO O ANO NOVO…

“Pois é melhor sofrer fazendo o bem – se for vontade de Deus – do que sofrer por praticar o mal”. (1 Pedro 3, 17)

A HISTÓRIA VIVA

Seria muita ousadia! Descrever em poucas linhas a história viva deste sacerdote. Digo sacerdote, pois em minha visão de teólogo, sacerdote, é aquele que sempre vai a Deus pedido por outras pessoas. Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, é esse sacerdote, uma mistura de amor, compreensão, serviço a casa de Deus e sabedoria.

É fato, nunca buscou os holofotes, todavia, os holofotes o procuraram. Em sua missão de fazer o bem, ensinar e pregar Cristo aos homens, como salvador. O fez, o que o tornou admirável todos, pela sua humildade e simplicidade.

Ao seu redor, sempre há uma palavra de esperança e caridade. Até parece que sente, quando estamos no sentido sozinho e sem rumo. Então surge, o padre amigo, que com um sorriso, voz arrastada e os olhos cansados, nos fala da esperança, do amor e da virtude, chamada de dom da vida.

Com poucas palavras nos fala de suas pesquisas e perguntas, as quais se assemelham as nossas dúvidas, e ele sempre nos mostra o lado humano, do buscar e do querer conhecer e saber.

Este bom irmão, fez de sua vida, uma luta contra a injustiça, a fome, a rejeição, a falta de escolas e a marginalização dos pobres.

A sua vida, cada dia nos faz lembrar, do nosso mestre Jesus Cristo, e do apóstolo Paulo. Ao qual, parece de forma inconsciente, seguir à risca, a máxima de Paulo, que diz: “sedes meus imitadores como eu sou de Cristo”.

Feliz Ano Novo bom irmão e amigo.

REFLEXÃO – Uma Análise da Boa Semente

I – parte

O Salmo 21 foi escrito pelo Rei Davi, e é um pedido de benção sobre o próprio rei, diante de muitas circunstâncias adversas e de muitos inimigos ocultos em seu reinado.

O rei Davi faz um retrospecto de sua vida e chega a algumas conclusões extraordinárias que são: 1- deus dar forças a quem o ama; 2 –recebe o desejo de seu coração como recompensa; 3- recebe a coroa de ouro, justiça de deus; 4- recebe vida longa; 5- deus o cobre de glorias; 6- recebe a alegria da presença de deus em sua vida; 7- não é abalado; 8- seus inimigos caíram por terra; 9- deus proteger dos inimigos; 10- a geração dos perseguem o servo de Deus será destruída; 11- mesmo diante de plano dos malvado Deus o livrará; 12- deus faz os inimigos de seu servo fugirem; 13- reconhecimento e exaltação de deus.

Salmo 21 – a alegria duradora em Deus

1- O rei se alegra na tua força, ó Senhor! Como é grande a sua exultação

pelas vitórias que lhe dás!

2- Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido

dos seus lábios.

3- Tu o recebeste dando-lhe ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro.

4- Ele te pediu vida, e tu lhe deste! Vida longa e duradoura.

5- Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória; de esplendor e majestade o cobriste.

6- Fizeste dele uma grande bênção para sempre e lhe deste a alegria da tua presença.

7- O rei confia no Senhor: por causa da fidelidade do Altíssimo ele não será abalado.

8- Tua mão alcançará todos os teus inimigos; tua mão direita atingirá todos os que te odeiam.

9- No dia em que te manifestares farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará, um fogo os consumirá.

10- Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens.

11- Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão;

12- Pois tu os porás em fuga quando apontares para eles o teu arco.

13- Sê exaltado, Senhor, na tua força! Cantaremos e louvaremos o teu poder.

II – Parte

Análise Teológica do Salmo 21.

Esboço:

(1) afirmação de glória a Deus pelo rei (v. 1,2);

(2) diagnóstico da bênção de Deus sobre o rei e sobre seu reinado (v. 3-7);

(3) perspectiva do extermínio de todos os inimigos do servo do Senhor (v. 8-12);

(4) restaurado o compromisso do povo em louvar e adorar a Deus (v. 13).

1- Os versículos 1 e 2, o salmista analisa, e percebe que tudo provem de Deus. E que o próprio Deus, dar vitorias e as tiras, como forma de provar os corações e dar oportunidade para o homem conhecer a si mesmo.

Na última parte do versículo 2, ele expressa, que Deus não rejeita o desejo coração, quando o mesmo é um bem para todos. E acrescenta que o arrependimento sincero traz salvação e exemplo para humanidade.

2- Os versículos 3 a 7, o salmista reconhece que tudo que tem e é, evidência a misericórdia de Deus. Até a sua própria vida é fruto da grande misericórdia de Deus, pois todos os dias os homens se levantam como leões para destruí-lo e terna bondade de Deus, os repelem. Do versículo 5 e 6, explica aos homens o porquê ser uma benção diante deles, e o motivo de sua eterna confiança no Senhor, razão de sua vida.

3- Os versículos de 8 a 12, inicia falando que, os seus (de Davi) inimigos também eram os inimigos de Deus, pois eles falavam contra o altíssimo. E com suas línguas odeiam ao Senhor de forma injusta e ignorante, prova do seu total desconhecimento de Deus. Ao mesmo tempo, ele profetiza a ruina dos ímpios, que serão queimados na fornalha de Deus.

4- No versículo 13, a alegria de Davi, e enorme por ter visto, através do espírito de Deus a vitória dos santos. E convida todos os servos de deus para o adorar.

.