Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

“Quando Deus ordena, é melhor deixar tudo e sair”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

Como o Mal Gera o Mal

Um eremita caminhava por um lugar deserto quando chegou a uma gruta enorme cuja entrada não era facilmente visível. Decidiu descansar e entrou. Logo notou o brilhante reflexo da luz sobre um monte de ouro.

Assim que se deu conta do que tinha visto, o eremita começou a correr, fugindo o mais depressa que pode.

Acontece que havia três ladrões que passavam muito tempo naquele ponto do deserto com a intenção de roubar viajantes. Logo o homem piedoso passou por eles. Os ladrões se surpreenderam, alarmaram-se até, vendo o homem correndo sem que ninguém o perseguisse. Saíram de seu esconderijo e detiveram-no, perguntando-lhe o que estava acontecendo.

– Estou fugindo do diabo, irmãos – disse. – Ele está me perseguindo.

Os bandidos não conseguiram ver ninguém perseguindo o devoto.

– Mostra-nos quem está atrás de ti – disseram.

– Eu o farei – falou o eremita, com medo deles.

Levou-os em direção à gruta, rogando-lhes que não se aproximassem dela. A essa altura, naturalmente, os ladrões estavam muito curiosos com a advertência e insistiram em ver o motivo de tanto alarme.

– Aqui está a morte que me perseguia – disse o ermitão.

Os malfeitores, é claro, ficaram encantados. Evidentemente consideraram o eremita meio louco e o deixaram ir, enquanto se felicitavam por sua boa sorte.

Em seguida começaram a discutir sobre o que deveriam fazer com sua presa, pois tinham receio de deixar o tesouro novamente só. Decidiram por fim que um deles apanharia um pouco do ouro, iria à cidade, onde trocaria por comida e outras coisas necessárias, e depois procederiam à divisão.

Um dos ladrões se apresentou voluntariamente para realizar a missão. Pensou consigo mesmo:

” Quando chegar à cidade poderei comer tudo o que quiser. Depois envenenarei o resto da comida. Assim os outros dois morrerão, e o tesouro será só meu “.

Na sua ausência, porém, os outros dois também tinham estado pensando.

Tinham decidido que, mal o espertalhão regressasse, o matariam. Depois comeriam sua comida e dividiriam o tesouro em duas partes, em vez de três.

No momento em que o pilantra chegou à gruta com as provisões, os outros dois caíram sobre ele e, a punhaladas, o mataram. A seguir comeram toda a comida, e morreram por causa do veneno que seu companheiro havia posto nela.

Dessa maneira, como o eremita predissera, o ouro realmente tinha significado a morte para os que tinham deixado se influenciar por ele, e o tesouro permaneceu onde estava, na gruta, por muito tempo. (Extraído de “histórias da Tradição Sufi Edições Dervish 1993)

Tudo é temporário

Tudo passa, tanto os bons quanto os maus momentos. Assim, nunca podemos desanimar, pois um tempo melhor sempre surge. A paciência deve ser exercida quando uma situação parece não ter saída, pois de alguma forma a situação se resolve. O que não é o mesmo que ficar de braços cruzados. Isso é, na verdade, aprender que tudo tem um fim.

para você cabocla

Um momento especial de renovação para sua alma e seu espírito, porque Deus, na sua infinita sabedoria, deu à natureza a capacidade de desabrochar a cada nova estação e a nós capacidade de recomeçar a cada ano.

Desejo a você, um ano cheio de amor e de alegrias.

Afinal fazer aniversário é ter a chance de fazer novos amigos, ajudar mais pessoas, aprender e ensinar novas lições, vivenciar outras dores e suportar velhos problemas.

Sorrir novos motivos e chorar outros, porque amar o próximo é dar mais amparo, rezar mais preces e agradecer mais vezes.

Fazer Aniversário é amadurecer um pouco mais e olhar a vida como uma dádiva de Deus.

É ser grato, reconhecido, forte, destemido.

É ser rima, é ser verso, é ver Deus no universo;

Parabéns, cabocla nesse dia tão grandioso.

Mágoas de Caboclo (Nelson Gonçalves) – para você cabocla

Cabocla, seu olhar está me dizendo

Que você está me querendo

Que você gosta de mim

Cabocla, não lhe dou meu coração

Hoje você me quer muito

Amanhã não quer mais não

Não creio mais em amor nem amizade

Vivo só para a saudade

Que o passado me deixou

A vida para mim não vale nada

Desde o dia em que a malvada

O coração me estraçalhou

Às vezes pela estrada enluarada

Lembro de uma toada

Que ela para mim cantava

Quando eu era feliz e não pensava

Que a desgraça em minha porta

Passo a passo me rondava

Depois que ela partiu eu fiquei triste

Nada mais para mim existe

Fiquei no mundo a penar

E quando eu penso nela

Oh grande Deus!

Eu sinto dos olhos meus

Triste lágrima rolar

“Não duvido, Jesus, que em te há prazer, se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

“As pequenas vitorias são construídas com fé, paciência, lagrimas, dores e muito trabalho”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

POLÍTICA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS

Falar em política no Brasil é algo muito difícil, já que, para todos os lados que observamos tem sinais de corrupção, tráfico de influência, domínio eleitoral pela imposição da pobreza e da necessidade, abandono dos jovens, abandono dos idosos, sublocação da força de trabalho, sucateamento da educação básica e humilhação na saúde.

Parece estranho, mais a palavra política está ligada diretamente a tudo que acontece num país, desde as políticas públicas até as políticas jurídicas estão ligadas pelo elo política que se vincula ao estado e sua forma de administrar.

Na releitura do termo política, encontramos a ideia de que ela é a capacidade do ser humano em elaborar métodos de organização do modo de vida comum no seio social, ou seja, criar o bem comum.

Contudo, para qualquer observador atento, a política neste país, nos estados e munícipios, é meramente a ambição pelo poder para beneficiar a si e aos seus, como é anunciado todos os dias em rádios, jornais e TV’s. E o povo, é meramente um detalhe de voto, no dia da eleição.

No entanto, a política é geradora, ou deveria ser, das políticas públicas, que é o bem comum. E essas, são ações ou métodos para minimizar os conflitos sociais. E deste modo, as ações de governo, os programas de governo, ou mesmo, as decisões de governo nas três esferas, municipal, estadual ou federal, deveriam ter como objetivo principal provocar melhorias na vida dos cidadãos, visto que, é ele, o cidadão, que mantem o país, os estados e os municípios com seus impostos. Todavia, o retorno social é mínimo para o alto investimento do cidadão no estado.

As políticas públicas devem ser concretizadas em todas as áreas governamentais, como: educação, habitação, saneamento, saúde, transporte etc. Além disso, essas mesmas políticas podem serem direcionadas para atender um grupo específico, (no caso saúde ou educação), ou para atender a população em geral.

De forma conceitual, as Políticas públicas devem gerar ações e programas, que devem serem desenvolvidas pelos governos, municipal, estadual e da união. E essas políticas tem por finalidade a garantia de direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis.

Essas políticas são em si, medidas e programas que os governos devem aprimorar para o bem-estar do povo, e assim criarem laços sociais para o bem comum, e para paz social. E dentro das políticas públicas, essas devem visar a erradicação do analfabetismo, o lazer, a educação de qualidade, a saúde e a assistência aos que estão risco eminente.

E é através de um amplo planejamento que as políticas públicas podem e devem serem criadas e executadas com participação direta dos três poderes formadores do estado direito que são: Legislativo, Executivo e Judiciário.

Esses três ´poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), exercem suas funções autonomamente, porém, com o mesmo objetivo. Entretanto, cada poder tem determinado pela lei os seus limites de atuação que são: Poder Legislativo ou o Executivo propor políticas públicas, o poder Legislativo cria as leis referentes a uma determinada política pública e o Executivo é o responsável pelo planejamento de ação e pela aplicação da medida. Já o Judiciário faz o controle da lei criada e confirma se ela é adequada para cumprir o objetivo.

Caro amigo leitor, com certeza deve estar passando em sua cabeça, a seguinte pergunta, e o que você tem a ver com isso? A resposta é bem clara, tudo. Pois as políticas públicas criam o formato de pais, do qual você está inserido.

Estas políticas atingem sua vida de forma direta e indireta. Por exemplo: as políticas públicas de redistribuição de renda, as políticas da saúde pública, da segurança, do transporte coletivo, da educação e do lazer.

Portanto, é necessário que cada um observe, analise e escolha bem seus representantes públicos, para que mais tarde não venha a sofre as consequências de uma administração desastrosa e prejudicial ao bem comum.

Foto do professor e amigo Milton Marques, ao lado está o grande amigo Dr. Wellington Barreto, no complexo cultural de Upanema.

Junto a Jesus (Letra) – Compositor: Feliciano Amaral

Junto a Jesus a minha estrada esplende

meu cálice se extravasa de prazer

e no jardim no coração recende

a linda flor do amor que ele foi trazer

Se perto está, se tenho junto a mim

os meu anseios todo satisfaz

Se perto está me inunda o coração de paz

Num paraíso estou se perto está Jesus

Num paraíso estou se perto está Jesus

Junto a Jesus o fardo faz-se leve

e meu dever deleita e me seduz

As nuvens negras seu amor dissipa

por entre as trevas ando como em meio a luz

Se perto está, se tenho junto a mim

os meu anseios todo satisfaz

Se perto está me inunda o coração de paz

Num paraíso estou se perto está Jesus

Num paraíso estou se perto está Jesus

“Eu pensei… que generosidade e a bondade eram deveres de todos, porém, eu vi, zombarem da generosidade e da bondade e os bons serem expostos como tolos e vendidos na arena do mundo”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

Meu irmão e amigo Helder Heronildes da Silva, em grande festa realizada em sua homenagem na OAB pelo atencioso e grande humanista Welington Barreto. Helder é uma das pessoas que Deus Criou única, pois ele é generoso, amigo, humilde e bom. Merece ser reconhecido. Com diz Welington Barreto, ele é aplaudido aqui e na Califórnia. Parabéns, meu irmão e amigo.

1- CIENTISTAS FALAM DA SOBRE A POSSÍVEL DATAS DO APOCALIPSE

De acordo com as previsões dos cientistas, a humanidade pode estar correndo um grave perigo por causa de uma suposta coalizão da Terra com um asteroide que possivelmente a deixará extinta.

Contudo, há muitas opiniões particulares em relação à data certa para o fim do mundo. Entretanto, foi possível chegar a um consenso que no caso esse acontecimento parece ter previsão para ocorrer neste século. A Sputnik revela três previsões científicas relacionadas ao evento catastrófico.

O asteroide que está gerando maior preocupação para os cientistas é o que foi denominado Apophis, que em 13 de abril de 2029 ficará próximo da Terra, em torno de uma distância de 38 mil quilômetros. Há pouca possibilidade de o asteroide invadir a uma zona perigosa de cerca de 600 metros, onde o campo gravitacional da Terra trará mudanças em sua trajetória de percurso. Caso isso ocorrer, o Apophis entrará em colisão com o planeta em 2036.

De acordo com os cientistas da Universidade Técnica Estatal Bauman de Moscou, na zona de perigo, no caso de haver o impacto do Apophis com o nosso planeta no ano de 2036, estão o Extremo Oriente russo, os países da América Central e África Ocidental.

Heinz von Foerster, um cientista americano, há mais de 50 anos fez uma divulgação com seus colegas de um artigo que revelava o momento exato do Dia do Juízo Final – 13 de novembro de 2026. Nesse dia, as pessoas da Terra deixarão de aumentar exponencialmente e propenderá ao infinito.

Para a realização dos cálculos, Foerster utilizou dois critérios que indicam o destino de quaisquer formas de vida: fertilidade e esperança de vida. Em 1975, Sebastianvon Hoerner, um astrofísico alemão, considerou outros parâmetros, que tinham ligação com a atividade humana e determinou que o apocalipse acontecerá entre os anos de 2020 a 2050, quando o povo da Terra crescerá a um limite que não vai ser capaz de se alimentar.

Os cientistas americanos atualmente revelaram que o apocalipse poderá ocorrer não previamente a 2300 e 2400 em razão do aquecimento global motivado pelas ações humanas. (Fonte: mais gospel)

2- CIENTISTAS DESCOBREM ÁGUA NA ATMOSFERA DE NOVO PLANETA. ELE TEM O DIÂMETRO OITO VEZES MAIOR QUE O DA TERRA.

Encontrar vida em outro planeta é o sonho de qualquer cientista, mas até hoje ninguém encontrou qualquer vestígio de vida. No entanto, nesta semana uma notícia abalou o mundo científico.

O telescópio espacial Hubble, conseguiu capturar imagens de água em forma de vapor, na atmosfera de um planeta fora de nosso sistema solar, também conhecida com “zona habitável”.

Essa área possui características que são necessárias para haver vida. Nesta quarta-feira dia 11, foi publicado pelo Nature Astronomy, uma pesquisa que foi considerada o marco da história da Astronomia.

“Encontrar água em um planeta potencialmente habitável é incrivelmente animador. Isso nos traz a uma questão fundamental: a Terra é única?” disse o principal autor do trabalho Angelos Tsiaras.

Nessa pesquisa, o planeta K2-18b, possui sua massa oito vezes maior que a da Terra, e está a 110 anos-luz de distância, o que equivale a 9.461.000.000.000 quilômetrosda Terra, ele habita a estrela anã K2-18, e possui a atmosfera diferente da nossa, com alto teor radiativo.

O planeta K2-18b foi visto pela última vez em 2015, e recebeu o apelido de “super-Terra”, no entanto, mesmo ele sendo oito vezes maior que nosso lar, ele não é maior que Júpiter ou Saturno. Os cientistas descobriram que havia água em sua atmosfera com base em um algoritmo para processar as informações captadas pelo telescópio Hubble, e segundo ele os elementos hidrogênio e hélio, também estavam presentes na atmosfera.

O telescópio espacial TESS, foi lançado em 2018 e foi àaposta que os cientistas fizeram para encontrar planetas habitáveis próximos do nosso sistema solar. E desde seu lançamento o telescópio já descobriu diversos planetas.

“Com tantas novas super-Terras previstas para serem encontradas nas próximas décadas, é provável que essa seja a primeira descoberta de muitos planetas potencialmente habitáveis” declarou o co-autor do estudo Ingo Waldmann.

Além disso, em 2021 o telescópio retornara para a Terra e será substituído pelo James Webb, que será 100 vezes mais sensível que Hubble. (Fonte: mais gospel)

“o grau de desumanidade é tão grande, que fazem o mal, pensando que é o bem”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

“Não é a idade que traz sabedoria. É sim, a humildade”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

Essa era nossa turma de igreja. Hoje todos distantes e casados. Foram velhos tempos e belos dias.

“Há pessoas que não poderiam ter poder em suas mãos, pois elas, logo se entalam”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

A talentosa Franci Dantas tem assento na Amarp na cadeira 01, cujo patrono é Luiz Varella Lauretino.

“Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia, e que morra como quem soube viver direito”. (Chico Xavier)

Oração de Davi (Feliciano Amaral)

Senhor, atende a minha oração

Necessitado e sofrendo estou

Guarda minha’lma da tentação,

Salva o teu servo, pois santo sou

Misericórdia quero de ti

Pois todo dia vivo clamar

Dá-me alegria diante de ti

Tu que estás sempre pronto a perdoar

Na minha angústia te buscarei

Pois entre os deuses és o meu Deus

Em teu caminho prosseguirei

Nos verdadeiros ensinos teus

Hei de louvar-te Senhor, Deus meu!

Teu nome santo exaltarei

Concede forças ao filho teu,

E para sempre descansarei

Senhor atende esta oração, amém!

“Cristo foi um dos grandes poetas do mundo – tanto que já passaram 20 séculos por cima de suas palavras e elas são vivas e reviçadas todos os dias”. (Manoel de Barros)

1- “Vós sois o sal da terra”, disse Jesus aos discípulos. Ele estava se referindo também a todos os cristãos, numa das frases mais conhecidas das Sagradas Escrituras, que é citada em pelo menos três evangelhos. “Se o sal perde o sabor, para que servirá?”, pergunta um dos discípulos. O sal não é um alimento. Não podemos sobreviver muito tempo com apenas sal. Sozinho, o sal significa muito pouco. Entretanto, na medida em que o sal se relaciona com os outros alimentos, sua presença afeta tudo. Não podemos vê- lo, mas sabemos que esta ali, porque sua força se faz sentir. Uma pitada a mais pode estragar um prato. A falta de sal faz com que uma excelente comida perca o gosto e a personalidade. Nós somos o sal da terra quando nos misturamos com as outras pessoas.

“NÃO PODEMOS VÊ- LO, MAS SABEMOS QUE ESTÁ ALI, PORQUE SUA FORÇA SE FAZ SENTIR” (Paulo Coelho)

2- Aprendi com o Mestre dos Mestres que a arte de pensar é o tesouro dos sábios. Aprendi um pouco mais a pensar antes de reagir, a expor – e não impor – minhas ideias e a entender que cada pessoa é um ser único no palco da existência.

Aprendi com o Mestre da Sensibilidade a navegar nas águas da emoção, a não ter medo da dor, a procurar um profundo significado para a vida e a perceber que nas coisas mais simples e anônimas se escondem os segredos da felicidade.

Aprendi com o Mestre da Vida que viver é uma experiência única, belíssima, mas brevíssima. E, por saber que a vida passa tão rápido, sinto necessidade de compreender minhas limitações e aproveitar cada lágrima, sorriso, sucesso e fracasso como uma oportunidade preciosa de crescer.

Aprendi com o Mestre do Amor que a vida sem amor é um livro sem letras, uma primavera sem flores, uma pintura sem cores. Aprendi que o amor acalma a emoção, tranquiliza o pensamento, incendeia a motivação, rompe obstáculos intransponíveis e faz da vida uma agradável aventura, sem tédio, angústia ou solidão. Por tudo isso Jesus Cristo se tornou, para mim, um Mestre Inesquecível. (Augusto Cury)

3- As duas personalidades que eu mais desejaria recriar em um filme seriam Napoleão e Jesus Cristo… Não representaria Napoleão como um general poderoso, mas como um ser fraco, taciturno, quase melancólico, e sempre importunado pelos membros de sua família. Quanto ao Cristo, gostaria também de modificá-lo no espírito das massas. Acho que a personagem mais forte, mais dinâmica e mais importante que já existiu, acabou por ser terrivelmente deformada pela tradição. Mostrá-lo-ia, então, acolhido em delírio por homens, mulheres e crianças. As pessoas iriam ao seu encontro para sentir seu magnetismo. Não mais seria um homem piedoso, triste e distanciado; um solitário que acabou por ser o maior incompreendido de todos os tempos. (Charles Chaplin)

“Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus; tu és a minha confiança desde a minha mocidade.” (Sl 71:5)

4º Concurso de Contos, Crônicas e Poesias

“João Batista Cascudo Rodrigues” – 2019 – Inscrições até 25 de outubro de 2019

Os trabalhos serão entregues diretamente ou enviados pelos correios para Academia Mossoroense de Letras – AMOL, na Sala 01, da Biblioteca Ney Pontes Duarte, Praça da Redenção Jornalista Dorian Jorge Freire, nº 17 – CEP 59.600 – 780, Centro – Mossoró/RN.

Academia Mossoroense de Letras – Praça da Redenção, nº 17 – Centro – Mossoró/RN – 59600-065 Fundada em 25 de setembro de 1988, a Academia Mossoroense de Letras – AMOL, em homenagem ao seu sócio fundador (in memoriam) “João Batista Cascudo Rodrigues”, torna público o Edital nº 01/2019, referente ao 4º Concurso de Contos, Crônicas e Poesias “João Batista Cascudo Rodrigues”, constante do seguinte

REGULAMENTO:

Os candidatos podem concorrer com 01 (hum) texto de conto e/ou 01 (hum) texto de crônicas e/ou de poesia. Os textos deverão ser originais, isto é, nunca terem sido anteriormente publicados em jornal, revista ou livro, ou mesmo veiculados pela Internet ou quaisquer outros meios de comunicação. Os trabalhos deverão ser inscritos em português, com tema livre, digitados em papel A4, em uma só face do papel, enviados em 04 (quatro) Só poderão concorrer autores norte-rio-grandenses, que residam em território do Rio Grande do Norte. Os contos e crônicas terão limite máximo de 15 (quinze) páginas e as poesias em no máximo 4 (quatro) páginas, em letra 12, fonte Arial, espaço 1.5. Cada texto deverá ser identificado apenas pelo título e pseudônimo, não podendo constar, de ne- nhuma forma, algo que identifique o seu Os textos de conto, crônica e de poesia deverão estar contidos em um só envelope e com um mes- mo pseudônimo, além de uma cópia em Este envelope será acompanhado por um outro menor, lacrado, que terá na parte externa a indica- ção “4º CONCURSO DE CONTOS, CRÔNICAS E POESIAS JOÃO BATISTA CASCUDO RODRIGUES – AMOL”, título do trabalho e o pseudônimo do autor.

Os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Julgadora, composta por pessoas com amplo conhecimento, experiência e saber em literatura.

A Comissão Julgadora será composta de 5 (cinco) membros, escolhida pela Direção da Academia Mossoroense de Letras – AMOL, podendo serem membros da Academia ou

Esta Comissão Julgadora terá plena e total autonomia na apreciação e julgamento dos textos apresentados, que deverão ser regidos pelos princípios de originalidade, técnica e arte literária.

A decisão da Comissão Julgadora terá caráter irrevogável.

Serão premiados os 2 (dois) (primeiro e segundo lugares) melhores trabalhos, em cada categoria, recebendo os vencedores, os seguintes prêmios:

1º Lugar: – Conto – R$ 1.000,00 (mil reais) mais certificado;

1º Lugar: – Crônica – R$ 1.000,00,00 (mil reais) mais certificado;

1º Lugar: – Poesia – R$ 1.000,00,00 (mil reais) mais certificado;

2º Lugar: – Conto – R$ 500,00 (quinhentos re- ais) mais certificado;

2º Lugar: – Crônica – R$ 500,00 (quinhentos reais) mais certificado;

2º Lugar: – Poesia—R$ 500,00 (quinhentos reais) mais certificado.

Menções honrosas:

Além dos 2 (dois) primeiros lugares, haverá 5 (cinco) menções honrosas, que receberão os seguintes certificados.

Os trabalhos ganhadores serão publicados pela Coleção Mossoroense, em formato de coletânea.

Cada ganhador, e os que foram agraciados com menções honrosas, receberão, respectivamente, 10 (dez) e 5 (cinco)

Os concorrentes, ao se inscreverem no concurso, cedem todos os direitos autorais de veiculação e divulgação dos respectivos textos à Academia Mossoroense de Letras –

É vedada a participação dos membros da Academia Mossoroense de Letras, como

Os trabalhos serão entregues, diretamente, ou enviados pelos correios, para a Academia Mossoroense de Letras – AMOL, Biblioteca Ney Pontes Duarte, Praça da Redenção Jornalista Dorian Jorge Freire, nº 17, Centro, Mossoró/RN, CEP: 59600-780. Quando enviados, serão validados apenas os trabalhos contendo carimbo dos correios, até 31/08/2016, trinta e um de agosto de dois mil e dezes- seis.

A comunicação dos resultados do concurso será feita no final de setembro e a premiação posteriormente.

Mossoró/RN, 10 de julho de 2019.

Elder Heronildes da Silva Presidente da AMOL

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Lajes, liderado pelo Pastor Daniel Faustino realizará 14,15 e 16 de novembro o Jubileu de Álamo e aniversário dos 90 anos da Igreja.

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Serra do Mel, realizará no próximo sábado, dia (28), a 2º Escola Bíblica de Obreiros de Serra do Mel (EBOSM).

A leitura do Salmo 13 é uma profunda lamentação do rei Davi por se sentir atormentado pela ausência do espirito de Deus em sua vida. Neste salmo existe um pedido comovido e até desesperado por ajuda do transcendente, Deus. Apesar de ser um salmo pequeno é visto pelos teólogos como salmo da aflição e da certeza que Deus é o provedor da alegria da alma.

Salmos 13

1- Até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto?

2- Até quando encherei de cuidados a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim?

3- Considera e responde-me, ó Senhor, Deus meu; alumia os meus olhos para que eu não durma o sono da morte;

4- Para que o meu inimigo não diga: Prevaleci contra ele; e os meus adversários não se alegrem, em sendo eu abalado.

5- Mas eu confio na tua benignidade; o meu coração se regozija na tua salvação.

6- Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem.

Comentário do Salmo 13

Versículos 1 e 2 – Até quando, Senhor?

Estes dois veículos contém uma estranha mistura de fé e duvida, que é proposta pelo salmista diante de tanta amargura. A receita divina neste caso foi permitir que o salmista chore suas dores e tristezas e assim acalmaria seu coração.

Aparentemente o salmista está questionado Deus, todavia, o verdadeiro sentido destes dois versículos é que ele tem um coração sofrido e esperando uma resposta.

Versículos 3 e 4 – Ilumina os meus olhos

O sentimento de amargura e frustração vivido pelo salmista é como se a morte estivesse próxima dele, e dessa forma o salmista pede a Deus que ilumine seus olhos para que ele não morra. Nestes dois versículos o rei Davi é cercado pela certeza de que somente a presença divina, Deus, poderia salva-lo da morte eminente. Por outro lado, o rei vê seus inimigos se vangloriando e zombando do seu estado.

Versículos 5 e 6 – Espero na tua benignidade

Já os versículos finais deste salmo, o salmista firma seus pés na presença divina, como solução para os seus problemas. Apesar da dor e do desespero, ele reafirma o seu compromisso com Deus e delineia o seu amor fiel a ele.

O Salmista, termina o salmo descrevendo a salvação e a esperança na providencia de Deus. A sua relação intimidade com Deus permitia que ele orasse dessa forma, porquanto, somente a presença de Deus poderia preencher o vazio existencial. E assim, ele nos ensina a clamar a Deus nos dias de angústia.