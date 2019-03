Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO I

“Mulher, sinônimo de amor.” (Escritor: Ricardo Alfredo).

DIA 08 DE MARÇO DIA DA MULHER, O REI SALAMÃO ENSINAR AS DIFERENÇAS ENTRE A MULHER SÁBIA E A NÉSCIA.

A mulher sábia edifica a sua casa. A insensata derruba a casa com as próprias mãos. Força e dignidade são os vestidos da mulher sábia. Já a néscia orna-se a moda das prostitutas; é astuta de coração. A mulher sábia abre a sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está na sua língua. A mulher tola é abrasadora; é insensata e suas palavras são sedutoras, não conhece o pudor. A mulher sábia, mesmo ainda escuro, se levanta e dá mantimento a sua casa. Já a néscia é turbulenta e obstinada; não param em casa os seus pés. Ou está nas ruas ou nas praças espreitando por todos os cantos.

A mulher sábia, segundo o sábio bíblico, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as mãos. Já a insensata senta-se à porta de sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, chamando aos que seguem direito o seu caminho. A mulher sábia procede virtuosamente. A néscia, vergonhosamente. O coração do marido da mulher sábia confia nela enquanto o da néscia enfurece-se de ciúmes. (As definições são do sábio escritor bíblico e rei de Israel, Salomão).

PEDIDO DE IMPEACHMEANDNT DE LEWOWSKI

Ministro Ricardo Lewandowski foi formalmente acusado de quebra de decoro e abuso de autoridade e assim um grupo de advogados protocolaram no Senado esse pedido de impeachment contra o ministro Ricardo Lewandowski. Hoje ele atua no Supremo Tribunal Federal. O grupo que é formado de advogados que assinaram a ação é pertencem ao movimento Nas Ruas e do Movimento Brasil Livre (MBL).

Esta ação protocolada está relacionada ao fato ocorrido no dia 04 dezembro de 2018, que ao ser solicitado explicações durante um voo comercial solicitou a prisão do advogado Cristiano Caiado de Acioli por ter dito que o “STF é uma vergonha”. (grifo nosso: Todos podem de forma ordeira, serem criticados por suas tomadas de decisões, pois ninguém é dono da verdade absoluta, todavia deve se guardada as devidas proporções ao fazê-lo).

Um grupo de advogados que acusa o ministro Ricardo Lewandowski de quebra de decoro e abuso de autoridade é formado por vários especialistas no direito brasileiro e internacional. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deverá decidir se o processo dará seguimento ou não. (Fonte: gospelprime.com.br)

MINISTRO DO STF, CRIMINALIZAÇÃO, HOMOFOBIA E RELIGIÃO

Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF)

O ministro Luís Roberto Barroso do STF (Supremo Tribunal Federal), vem anunciado que não é a criminalização da homofobia que irá abalar as religiões.

Em seu debate no STF passou a Citar as teorias científicas como: A origem das espécies e a seleção natural, de Charles Darwin. As leis de Newton, assim como a teoria da relatividade. O ministro assegurou que o “sentimento de religiosidade não pereceu” com a chegada da revolução científica e do iluminismo.

A banca evangélica vem mostrado grande preocupação como a criminalização da homofobia. A banca já mantendo conversas com o presidente do supremo. (Folhagospel.com)

ACONTECEU…

1- Anjo e demônio se unem para procurar o Anticristo e evitar o apocalipse em nova série;

2- Símbolos do Carnaval, ex-Tiazinha e ex-Feiticeira agora são evangélicas e não curtem a folia;

3- Lesionado, Vinicius Jr. (jogador de futebol), publica versículo e pede por recuperação;

4- Fernanda Brum lava os pés de Ludmila Ferber: “Heroína da fé”;

5- “Pastores precisam plantar igrejas lideradas pelo Espírito Santo e não por suas preferências pessoais”;

6- Construção de sinagoga no Monte do Templo pode ser primeiro passo para o Terceiro Templo;

7- Nasceu mulher, mas agora quer ser reconhecida como “alienígena, sem gênero”;

8- Preto no Branco canta em trio elétrico de Claudia Leitte;

9- Autoridades chinesas prendem crianças, grávidas e idosos durante culto. (Fonte: gospelprime)

PASTOR SILAS MALAFAIA BOTA A BATERIA DA ESCOLA DE SAMBA PARA TOCAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS VITÓRIA EM CRISTO.

No fim do culto no domingo de carnaval, o pastor Silas Malafaia apresentou uma inovação em sua igreja que espantou a muitos fiéis da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. A bateria da escola de samba. O pastor explicou a igreja que é uma nova estratégia de evangelizar no período de carnaval.

Com o nome de Reação, o bloco vai sair às ruas para evangelizar. Ao receber algumas criticas sobre essa nova estratégia, o pastor reagiu nas redes sociais e disse: “fariseu, religioso e está sentado com a bunda no sofá sem fazer nada”. (Fonte: Portal do Amaral)

PENSAMENTOII

Alma de Bondade

“O amor é a grandeza que veste a alma de bondade”! (Elton Benicio)

“CAFÉS SUSPENSOS”

Entramos num pequeno café na Bélgica com um amigo meu e fizemos o nosso pedido. Enquanto estamos a aproximar-nos da nossa mesa duas pessoas chegam e vão para o balcão:

– “Cinco cafés, por favor. Dois deles para nós e três suspensos.”

Eles pagaram a sua conta, pegaram em dois e saíram.

Perguntei ao meu amigo:

– “O que são esses cafés suspensos?”

O meu amigo respondeu-me:

– “Espera e vais ver.”

Algumas pessoas mais entraram. Duas meninas pediram um café cada, pagaram e foram embora. A ordem seguinte foi para sete cafés e foi feita por três advogados – três para eles e quatro “suspensos”. Enquanto eu ainda me pergunto qual é o significado dos “suspensos” eles saem. De repente, um homem vestido com roupas gastas que parece um mendigo chega na porta e pede cordialmente:

– “Você tem um café suspenso?”

Resumindo, as pessoas pagam com antecedência um café que servirá para quem não pode pagar uma bebida quente. Esta tradição começou em Nápoles, mas espalhou-se por todo o mundo e em alguns lugares é possível encomendar não só cafés “suspensos” mas também um sanduíche ou refeição inteira.

Partilhem no sentido de divulgar esta linda ideia.

UMA IMAGEM FALA MAIS QUE MIL PALAVRAS

RÁPIDAS DA SEMANA – política

1- Presidente comenta: A hipocrisia da extrema imprensa Aplaudiram homem nu tocado por criança, mas fazem cara de nojo por tuíte presidencial

2- Marina Silva critica Bolsonaro por divulgar vídeo sobre Carnaval: “falta de compostura”

3- Miguel Reale diz que divulgação de vídeo pode justificar impeachment de Bolsonaro Bolsonaro para o carro para receber oração em frente ao Palácio da Alvorada

4- Malafaia rebate críticos do evangelismo no Carnaval: “hipócritas, linguarudos e fariseus” – Pastor apresentou bateria de sua igreja que evangelizou no Carnaval

5- Marco Feliciano denuncia “intolerância religiosa promovida com dinheiro público”;

6- Bancada evangélica diz que desfile da Gaviões da Fiel “não é arte, é crime”;

7- Deputado do PT quer processar Bolsonaro por vídeo crítico ao Carnaval;

8- Bolsonaro publica vídeo onde “expõe” o Carnaval. (Fonte: gospelprime).

ENCONTRO REGIONAL

Um dos mais renomados teólogos e filosofo de nosso tempo, o Rev. Augustus Nicodemos, estará durante o período de 18 a 21 de abril, juntamente com outros palestrantes trazendo uma nova visão teológica. Organização da igreja presbiteriana. Como conhecedora dos tramites da casa, com certeza fará que o parlamento funcione bem melhor. Parabéns.

POEMA

CLÁSSICOS DAS POESIAS

POEMA 1

Bom camponês e operaro / a vida ta de amargá / o nosso estado precaro / não há quem possa agüentá / nesse espaço dos vinte ano / que a gente entrou pelo cano / a confusão é compreta / mode a coisa miorá / nós vamo bradar e gritar / pelas inleição direta. Camponês, meu bom irmão / e operaro da cidade / Vamo unir as nossas mão / e gritá por liberdade / levando na mesma pista / os estudante, os artista / e meus colega poeta / vamo todos reunido / fazer o maió alarido / pelas inleição direta […] Cadê a democracia / que o pudê tanto irradia / nas terra nacioná? / Tudo isso é demagogia / quem já viu democracia / sem direito de votá? (Poeta: Patativa do Assaré: o poeta da justiça social)

POEMA 2

O mundo só vai prestar

Para nele se viver

No dia em que a gente ver

Um gato maltês casar

Com uma alegre andorinha

Saindo os dois a voar

O noivo e sua noivinha

Dom Gato e Dona Andorinha. (Poeta: Jorge Amado)

POEMA 3

MULHER – natureza divina

Fruto da criação divina

Mulher, sempre menina

Carrega ternura e amor

Como uma delicada flor

A firmeza acalma as almas

O riso dissolve os traumas

A Meiguice e determinação

Fascinam qualquer coração.

Engano pensar que é frágil

Sua alma é forte, hábil, ágil

Supera, ultrapassa barreiras

Nas ocupações, nas carreiras. (Poetiza: Ceição Maciel)

PENSAMENTO III

“Mil dias não bastam para aprender o bem; mas para aprender o mal, uma hora é demais”. (Confúcio)

ANIVERSÁRIO DE PASTORADO

Aniversário do 7º ano de pastorado do Pr. Francisco Cícero Miranda na IEADEM será dia 20 de março.

PENSAMENTO IV

“O homem bom traz coisas boas do bem que carrega em seu coração, e o homem mal revela coisas malignas da maldade que carrega em seu coração. E, ao abrir seu coração, a boca fala.” (JESUS DE NAZARÉ).

IDADE NOVA

O amigo e irmão Filemom Rodrigues Pimenta neste mês mudou de idade. Parabéns.

VEM AI…

PENSAMENTO V

“Aprova aos bons, tolera os maus e ama a todos.” (SANTO AGOSTINHO)

DAS MAIS BELAS CANÇÕES CRISTÃS

O Exilado – (Harpa Cristã)

Da linda pátria estou bem longe;

Cansado estou;

Eu tenho de Jesus saudade,

Oh, quando é que eu vou?

Passarinhos, belas flores,

Querem m’encantar;

São vãos terrestres esplendores,

Mas contemplo o meu lar.

Jesus me deu a Sua promessa;

Me vem buscar;

Meu coração está com pressa,

Eu quero já voar.

Meus pecados foram muitos,

Mui culpado sou;

Porém, Seu sangue põe-me limpo;

Eu para pátria vou.

Qual filho de seu lar saudoso,

Eu quero ir;

Qual passarinho para o ninho,

Pra os braços Seus fugir;

É fiel – Sua vinda é certa,

Quando… Eu não sei.

Mas Ele manda estar alerta;

Do exílio voltarei.

Sua vinda aguardo eu cantando;

Meu lar no céu;

Seus passos hei de ouvir soando

Além do escuro véu.

Passarinhos, belas flores,

Querem m’encantar;

São vãos terrestres esplendores,

Mas contemplo o meu lar.

ENCONTRO DO COLÉGIO DOS PRESIDENTES DAS ACADEMIAS JURÍDICAS DO BRASIL

Com certeza estaremos bem representados pelo ilustre presidente Wellington Barreto.

WORKSHOP

RECONDUZIDO A PRESIDÊNCIA DA ACJUS

Diante de um trabalho intenso e de qualidade apresentado pelo Dr. Wellington Barreto, os membros da ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, por unanimidade reconduziu o Dr. Wellington Barreto a presidência da entidade. Parabéns bom irmão e amigo.

JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

1ª FEIRA DE LIVROS

O grande pensador, o Dr. Benedito Vasconcelos Mendes apresenta outra ideia extraordinária que é a feira do livro dos autores cearense, com certeza será um grande encontro entre os principais autores de região.

CONVITE

XV Jornada Cultural do Museu do Sertão

Será realizada no dia 16 de março de 2019 (sábado), no Espaço Cultural do Museu do Sertão, em Mossoró-RN, de 8 às 13 horas, a XV Jornada Cultural do Museu do Sertão, cuja programação é a que segue.

PROGRAMAÇÃO

* 8:00 horas – Hino Nacional e Hino do Museu do Sertão, interpretados pela Juíza de Direito, Doutora Welma Menezes.

* 8:20 horas – Canção para o Museu do Sertão, interpretada pela cantora e Acadêmica da AFLAM, Goretti Alves.

* 8:40 horas – Apresentação da dança do Xaxado, pelos alunos da Escola Rotary, sob a direção da Professora Jailma Soares.

* 9:00 horas – Abertura da XV Jornada Cultural do Museu do Sertão, pelo Professor Benedito Vasconcelos Mendes.

* 9:20 horas – Abertura e Apresentação da Primeira Feira de Livros de Escritores Cearenses, pelo escritor e ex-governador do Ceará, Gonzaga Mota.

* 9:40 horas – Palestra da Presidente da Academia Sobralense de Estudos e Letras-ASEL, escritora Chrislene Carvalho Cavalcante sobre a História da ASEL.

* 10:00 horas – Palestra do Cientista, José Albersio A. Lima, sobre as Atividades da Academia Cearense de Ciências-ACECI e Lançamento do Segundo Fascículo, do Volume 2, da Revista Científica da ACECI.

* 10:20 horas – Apresentação pela Presidente da Academia Mossoroense de Artistas Plásticos-AMARP, escritora Franci Dantas, da Segunda Exposição de Artes Plásticas de Mossoró.

* 10:40 horas – Homenagem ao empresário e escritor sobralense, residente em Brasília, Antônio Carlos Aguiar e outras personalidades.

* 11:00 horas – Fala da Presidente do Lions Clube Sobral Caiçara, Francina Silva Angelim e da Presidente do Lions Clube Mossoró Abolição, Joana D’Arc Coelho, sobre o Interclube entre estes dois clubes de Lions.

* 11:20 horas – Visita aos Pavilhões do Museu do Sertão, guiado pelo Professor Benedito Vasconcelos Mendes e pela Diretora Pedagógica do Museu do Sertão, Professora Susana Goretti Lima Leite.

REFLEXÃO

SALMOS 51

O reconhecimento de sua dor (Rei Davi)

No Salmo 51, o Salmista Davi apresenta sua dor e faz uma das mais belas admissões que tinha pecado contra Deus. Este salmo o foi composto no período em que o rei teve um envolvimento com Bate-Seba, casada com Urias e que Davi tinha planejado sua morte.

Davi tinha uma relação de amor e servidão ao Senhor dos Exércitos, e desta relação havia uma proteção especial. Todavia, como ser humano o rei era frágil ao pecado e terminou cedendo aos apelos da beleza, o que levou Davi a ficar longe de Deus.

A queda do Rei Davi, o levou a uma profunda depressão, seguida de uma aflição incalculável. Entretanto, ele não desistiu e passou a buscar a Deus de forma humilde, ao dizer: “Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor; por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões”.

Um fator importante na vida de Davi foi que ele não apenas buscava por benefício próprio, mais que ansiava voltar a andar com Deus. Assim como, Ele desejava servir ao Senhor e servir aos outros homens.

Este salmo tem uma divisão didática para efeito de estudo teológico, ou seja, pode ser dividido em três partes que são:

Esboço de Salmos 51:

Salmos 51.1 – 4: A confissão de Davi

Salmos 51.5 – 10: Cria um coração puro

Salmos 51.11 – 19: Devolve-me a alegria

Salmos 51.1 – 4: O reconhecimento do pecado

1 Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor; por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões.

2 Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado.

3 Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue.

4 Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me.

Salmos 51.5 – 10: A busca por um coração de servo, coração puro na presença de Deus.

5 Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe.

6 Sei que desejas a verdade no íntimo; e no coração me ensinas a sabedoria.

7 Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e mais branco do que a neve serei.

8 Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão.

9 Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades.

10 Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável.

Salmos 51.11 – 19: O desejo de sentir a alegria da presença de Deus novamente.

11 Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito.

12 Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer.

13 Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti.

14 Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação! E a minha língua aclamará a tua justiça.

15 Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor.

16 Não te deleitas em sacrifícios nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria.

17 Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado; um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás.

18 Por tua boa vontade faze Sião prosperar; ergue os muros de Jerusalém.

19 Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos; e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar.