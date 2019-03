Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO I

“A mulher tola, destrói tudo em sua volta. Mas, a sabia constrói das ruinas, um palácio de mármore”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

SALMO 121 – ELEVO OS MEUS OLHOS PARA O MONTE

ELEVO OS OLHOS PARA OS MONTES… (Referência às montanhas da Palestina, cujo cume era utilizado pelos pagãos para edificação de altares idólatras); (È uma busca pela segurança tendo esperança que será recebido diante do trono).

DE ONDE ME VIRÁ O SOCORRO? (Procurando uma porta, uma solução, uma saída diante de tanto dor).

O MEU SOCORRO VEM DO SENHOR… (Quando tudo parece perdido, a alma cansada e triste, encontra refugio no Senhor criador de todas as coisas).

QUE FEZ O CÉU E A TERRA. (Compreensão de tudo está no seu comando e sobre sua ordem).

NÃO DEIXARÁ VACILAR O TEU PÉ. (O seu amor é protetor e guarda de todo mal).

AQUELE QUE TE GUARDA NÃO DORMITARÁ (pro amor a Cristo, Deus, Guarda a cada segundo aqueles que ele ama).

CERTAMENTE NÃO DORMITARÁ (confiança que jamais será desamparado pro Deus).

NEM DORMIRÁ O GUARDA DE ISRAEL (prova de que Ele é Deus, o único Deus verdadeiro).

O SENHOR É QUEM TE GUARDA (confiança de que Deus lhe protegerá no dia da angustia, e trará conforto).

O SENHOR É A TUA SOMBRA A TUA DIREITA (A companha permanente Deus é a segurança necessária para a caminha da vida).

O SOL NÃO TE MOLESTARÁ DE DIA (a desolação e calor da provação não destruirá a alma de quem nele espera).

NEM A LUA DE NOITE (diante do mar, sobre influência da lua, não se afogará).

O SENHOR TE GUARDARÁ DE TODO O MAL (O mal, não encontrara para sempre guarita para destruir que espera no Senhor).

ELE GUARDARÁ A TUA ALMA (A salvação da alma)

O SENHOR GUARDARÁ A TUA ENTRADA E A TUA SAÍDA (Proteção em cada instante).

DESDE AGORA E PARA SEMPRE. (Até a eternidade, onde ficará sobre sua proteção para sempre).

ACONTECEU…

1- Mecias de Jesus é suspeito de votar duas vezes para favorecer Calheiros;

2- Sonda Beresheet, de Israel, é lançada para explorar a Lua;

3- Mara Maravilha volta a fazer apresentações como cantora gospel;

4- Dezenas de missionários forçados a fugir do Haiti em meio à onda de violência;

5- “Deus está nos pedindo para proteger os valores da família”, diz ator;

6- Fascíniu’s Moda Evangélica entrega peças atuais para mulheres de todos os estilos;

7- Jihad Islâmica afirma ter mísseis contra Jerusalém e Tel Aviv;

8- Maduro deporta jornalistas que filmaram venezuelanos comendo lixo;

9- Justiça declara inconstitucional entrega de chaves da cidade a Deus. (Fonte: gospelprime)

PENSAMENTOII

“Eu vi uma mulher imprudente, destruí tudo, por não ter compaixão nem amar”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

RÁPIDAS DA SEMANA – política

1- Ciro Gomes é condenado por chamar vereador de “capitãozinho do mato”;

2- Regime comunista da Coreia do Norte admite falta de comida e pede ajuda internacional;

3- “Já passou da hora do STF parar de usurpar nossa competência”, diz Sóstenes Cavalcante;

4- “Profecia” contra Maduro durante evento beneficente viraliza na Venezuela – Daniel Habif declarou que as orações dos venezuelanos “são como granadas” contra o mal;

5- Jornal Nacional divulga fake news e é obrigado a se retratar – Noticiário pede desculpas após atribuir ao general Augusto Heleno ataque à Venezuela postado em perfil falso nas redes sociais;

6- Metade dos evangélicos dos EUA acredita que Trump foi eleito pela vontade de Deus;

7- França pode abolir “pai” e “mãe” de fichas escolares;

8- Mais de 50 pessoas morreram em repressão do governo no Sudão;

9- Protestantes alemães não têm fé bíblica, revela pesquisa;

10 – Justiça proíbe decreto que “entrega chave” da cidade a Deus. (Fonte: gospelprime)

PERÍODO DO CARNAVAL

Todos os anos, como já é tradição, temos um dos maiores encontros no período do carnaval. Antes recebia o nome de EMAD, em nossa época, sobre nova administração, passou a se chamar EJAD. Parabéns os organizadores, a cidade precisa de mais eventos semelhantes para os jovens.

ENCONTRO REGIONAL

Um dos mais renomados teólogos e filosofo de nosso tempo, o Rev. Augustus Nicodemos, estará durante o período de 18 a 21 de abril, juntamente com outros palestrantes trazendo uma nova visão teológica. Organização da igreja presbiteriana. Como conhecedora dos tramites da casa, com certeza fará que o parlamento funcione bem melhor. Parabéns.

POEMA

CLÁSSICOS DAS POESIAS

POEMA 1

Tem gente que está do mesmo lado que você

Mas deveria estar do lado de lá

Tem gente que machuca os outros

Tem gente que não sabe amar

Tem gente enganando a gente

Veja a nossa vida como está

Mas eu sei que um dia a gente aprende

Se você quiser alguém em quem confiar

Confie em si mesmo

Quem acredita sempre alcança! (Musico: Renato Russo)

POEMA 2

A educação pela pedra

Uma educação pela pedra: por lições;

Para aprender da pedra, frequentá-la;

Captar sua voz inenfática, impessoal

(pela de dicção ela começa as aulas).

A lição de moral, sua resistência fria

Ao que flui e a fluir, a ser maleada;

A de poética, sua carnadura concreta;

A de economia, seu adensar-se compacta:

Lições da pedra (de fora para dentro,

Cartilha muda), para quem soletrá-la.

Outra educação pela pedra: no Sertão

(de dentro para fora, e pré-didática).

No Sertão a pedra não sabe lecionar,

E se lecionasse, não ensinaria nada;

Lá não se aprende a pedra: lá a pedra,

Uma pedra de nascença, entranha a alma. (João Cabral)

SEMINÁRIO – TEOLOGIA – ESTUDO

PENSAMENTO III

“Caminhado sobre a tempestade… Só olhando para o meu lar, onde terei descanso”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

CONVITE ACJUS

PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS

LOCAL: ACADEMIA DE LETRAS JURÍDICAS DA BAHIA

12/03 – 19 horas

Reabertura dos trabalhos no ano

Painel “Teoria dos precedentes judiciais” – Dr. Eduardo Sodré

Entrega de certificados de reconhecimento

ENTRADA FRANCA

14/03- 19:00 às 21:00

Curso com Dr. Sérgio Schlang – Serviço de proteção ao crédito –cadastro negativo e positivo

Valor: R$ 30,00

20/03 – 19 hr

Posse da Nova Diretoria

Lançamento da Revista nº 23

21/03 – 14 ÀS 17 hr

Curso com Dr. Ricardo Mauricio Freire Soares- Ações Constitucionais

Valor: R$ 30,00

25/03 –18:30 às 19:30

Palestra com Dr. Pablo Stolze e Dr. Rodolfo Pamplona Filho

“O Direito de Laje e Novos Temas de Direitos Reais”

Valor: R$ 20,00

04/04– 18:00 às 21:00

Seminário 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos

Valor: R$ 20,00

05/04 – 8às 12 e 13 às 17 hr

Curso com Dr. Manoel Jorge e Silva Neto- Visão Panorâmica dos Direitos Fundamentais

Valor: R$ 50,00

23/04 – 18:30 ás 21:30

Curso com Dr. Eduardo Sodré – Mandado de segurança – aspectos processuais

Valor: R$ 30,00

13/05 – 14 às 17 hr

Curso com Dr. Fredie Didier Júnior

Valor: R$ 30,00

23/05 – 19 ÀS 20 hr

Palestra com Dr. Sérgio Habib – “A questão penal na obra de Graciliano Ramos”

ENTRADA FRANCA

As inscrições dos eventos pagos serão através do e.mail [email protected] informando o nome completo e o comprovante de depósito na conta Bradesco – Agência Graça (c/c nº 100.152-3 Agência nº 0592-4 CNPJ 134770470001-92)

PENSAMENTO IV

“Ah! Como as entrelinhas são importantes! É nelas que estão escritas as coisas que só a alma pode entender”. (Escritor: Rubem Alves)

VEM AI…

PENSAMENTO V

“Eu pisarei sobre o solo que o Senhor Eterno me deu e entrarei na terra que em sonho vi”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

DAS MAIS BELAS CANÇÕES CRISTÃS

O Poder de Jesus (Grande Amor) – Luiz de Carvalho

Se no mundo te sentes cansado

Enfardado também de viver

Se alegria não tens na tua alma

Confessa que sempre Jesus tem poder

Ele chama e socorre o aflito,

Que esperança no mundo que não tem

Ele quer te salvar meu amigo

Evitar o perigo, por que tu não crês?

Grande amor, Deus por ti revelou

Em Jesus que tuas culpas pagou

Quantas vezes foi Ele humilhado

Não sendo o culpado, pois nunca pecou

Se no mundo o cristão vai chorando

Tropeçando com o peso da cruz

Se com fé persistir caminhando

Terá pela frente um caminho de luz

Eis a grande esperança do crente

E de quantos confiam em Deus

Jesus Cristo é o amigo excelente

Que salva, perdoa conduz para o céu

ENCONTRO DO COLÉGIO DOS PRESIDENTES DAS ACADEMIAS JURÍDICAS DO BRASIL

AGENDA CARNAVAL

UPANEMA/RN 1º AVIVA DA ASSEMBLEIA DE DEUS

PORTALEGRE/RN

RETIRO DE JOVENS AD CANGUARETAMA /RN

3º AVIVA JOVEM ASSEMBLEIA DE DEUS EM ANGICOS/RN

MOSSORÓ/RN

POSSE

GUERRA DE PRECONCEITO

O ex-deputado Jean Wyllys em entrevista, comentou que os apoiadores do governo têm “vírus da burrice”. (Grifo nosso: Frase infeliz que apenas contribui para manter esse espirito de guerra tola).

Ex-deputado, que agora tem residência fixada na Europa e tem recebido convites para dar palestras em diversos países. Ainda está esperando uma bolsa para o doutorado na Alemanha.

Em Berlim o parlamentar fez uma palestra a convite do partido alemão “A Esquerda”. E teceu comentário contra as medidas do Ministério da Justiça, afirmando que o principal objetivo do governo é legalizar a opressão. “O atual ministro da Justiça quer legalizar e ampliar possibilidades de assassinatos das pessoas. Por trás está, na verdade, uma tentativa de legalizar a opressão contra a oposição política que vai haver no governo Bolsonaro”. (gospelprime.com.br)

CONVOCAÇÃO ESTATUTÁRIA

A direção da ACJUS vem por meio do presente procedimento Estatutário CONVOCAR o seu corpo acadêmico para se fazer presente amanhã dia 1º/03/19 – a partir das 19h – no auditório do Tribunal do Júri do Fórum Silveira Martins, Mossoró, RN, quando estaremos realizando a nossa Sessão Solene de Posse da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Departamentos, ato importante da nossa instituição uma vez que dará início formalmente as nossas atividades previstas para o ano acadêmico de 2019.

Por oportuno, e com o intuito de apenas lembrar, o acadêmico (a) deverá comparecer ao evento solene com sua indumentária completa e no horário regimental, bem como se possível com os seus familiares, aguardando pelo encerramento da sessão já que aproveitaremos a simbologia do TRIBUNAL DO JÚRI para tirarmos uma foto oficial que será colocada em local de destaque na nossa sede social e administrativa.

Atenciosamente,

A direção da ACJUS

TENSÃO ENTRE A RÚSSIA E OS EUA

Chefe-líder e presidente Vladimir Putin, comunicou em cadeia nacional que seu país, a Rússia tem poder militar de altíssima qualidade para enfrentar qualquer situação.

O aviso foi dado para que o presidente americano Donald Trump não cometa a tolice de instalar mísseis nucleares de alcance intermediário na Europa. (gospelprime.com.br)

A LIÇÃO DO PAPA FRANCISCO:

Para a Quaresma o Papa Francisco propõe 15 simples atos de caridade que ele mencionou como manifestações concretas de amor:

Sorrir, um cristão é sempre alegre! Agradecer (embora não “precise” fazê-lo). Lembrar ao outro o quanto você o ama. Cumprimentar com alegria as pessoas que você vê todos os dias. Ouvir a história do outro, sem julgamento, com amor. Parar para ajudar. Estar atento a quem precisa de você. Animar a alguém. Reconhecer os sucessos e qualidades do outro. Separar o que você não usa e dar a quem precisa. Ajudar a alguém para que ele possa descansar. Corrigir com amor; não calar por medo. Ter delicadezas com os que estão perto de você. Limpar o que sujou, em casa. Ajudar os outros a superar os obstáculos. Telefonar ou Visitar + Seus Pais.

O MELHOR JEJUM

Jejum de palavras negativas e dizer palavras bondosas.

Jejum de descontentamento e encher-se de gratidão.

Jejum de raiva e encher-se com mansidão e paciência.

Jejum de pessimismo e encher-se de esperança e otimismo.

Jejum de preocupações e encher-se de confiança em Deus.

Jejum de queixas e encher-se com as coisas simples da vida.

Jejum de tensões e encher-se com orações.

Jejum de amargura e tristeza e encher o coração de alegria.

Jejum de egoísmo e encher-se com compaixão pelos outros.

Jejum de falta de perdão e encher-se de reconciliação.

Jejum de palavras e encher-se de silêncio para ouvir os outros…

Esse jejum valerá a pena…

Será realizada no dia 16 de março de 2019 (sábado), no Espaço Cultural do Museu do Sertão, em Mossoró-RN, de 8 às 13 horas, a XV Jornada Cultural do Museu do Sertão, cuja programação é a que segue.

PROGRAMAÇÃO

* 8:00 horas – Hino Nacional e Hino do Museu do Sertão, interpretados pela Juíza de Direito, Doutora Welma Menezes.

* 8:20 horas – Canção para o Museu do Sertão, interpretada pela cantora e Acadêmica da AFLAM, Goretti Alves.

* 8:40 horas – Apresentação da dança do Xaxado, pelos alunos da Escola Rotary, sob a direção da Professora Jailma Soares.

* 9:00 horas – Abertura da XV Jornada Cultural do Museu do Sertão, pelo Professor Benedito Vasconcelos Mendes.

* 9:20 horas – Abertura e Apresentação da Primeira Feira de Livros de Escritores Cearenses, pelo escritor e ex-governador do Ceará, Gonzaga Mota.

* 9:40 horas – Palestra da Presidente da Academia Sobralense de Estudos e Letras-ASEL, escritora Chrislene Carvalho Cavalcante sobre a História da ASEL.

* 10:00 horas – Palestra do Cientista, José Albersio A. Lima, sobre as Atividades da Academia Cearense de Ciências-ACECI e Lançamento do Segundo Fascículo, do Volume 2, da Revista Científica da ACECI.

* 10:20 horas – Apresentação pela Presidente da Academia Mossoroense de Artistas Plásticos-AMARP, escritora Franci Dantas, da Segunda Exposição de Artes Plásticas de Mossoró.

* 10:40 horas – Homenagem ao empresário e escritor sobralense, residente em Brasília, Antônio Carlos Aguiar e outras personalidades.

* 11:00 horas – Fala da Presidente do Lions Clube Sobral Caiçara, Francina Silva Angelim e da Presidente do Lions Clube Mossoró Abolição, Joana D’Arc Coelho, sobre o Interclube entre estes dois clubes de Lions.

* 11:20 horas – Visita aos Pavilhões do Museu do Sertão, guiado pelo Professor Benedito Vasconcelos Mendes e pela Diretora Pedagógica do Museu do Sertão, Professora Susana Goretti Lima Leite.

REFLEXÃO

O salmo 10 fala da aflição do salmista e apresenta uma suplica constante diante de Deus.

Por outro lado, o salmista declara a insatisfação e descrença na justiça de Deus por parte dos pobres, que se percebem como abandonados.

Este salmo é aplicado em nossos dias na percepção de nos importamos com os oprimidos que não tem acesso à justiça, a saúde e a educação.

Portanto, a ideia central deste salmo é criar um estado de justiça, através da oração e da ação diante de Deus e dos homens.

Salmos 10 da Bíblia

Por que estás ao longe, SENHOR? Por que te escondes nos tempos de angústia?