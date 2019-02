Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO I

“Servi aos homens como se fosse a Deus”. (Apóstolo Paulo)

SERVIDOR PÚBLICO

A prestação do serviço público, quando analisado, foi encontrada uma série de problemas, ou um mal evidente que é a própria prestação do serviço. E isso resulta na má qualidade desta prestação desserviço, o que vem de encontro ao princípio da Eficiência que se encontra na constituição Federal no art. 37, assim como, na legislação infraconstitucional, artigo 22, da Lei 8.078/90 (CDC), que doutrina: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

E é exatamente deste ponto constitucional, ou seja, princípio da Eficiência, que deve ser trabalhada a ideia de eficiência em todos os setores que constituem a união, os Estados e os munícipios. Visto que, este principio deve chegar aos órgãos e repartições.

A principal ideia do serviço público é o bem comum, ou deveria ser. Entretanto, essa forma de prestação de serviço público tem sido feita de forma insatisfatória visto que é encontradas indicações politica ou não, que agem como dono da coisa pública e trata de forma inadequada quem dele precisa.

Por outro lado, é necessário conhecer a conceituação e a aplicação do serviço público, visto que poucos conhecer a realidade da prestação do serviço. E também o que é necessário para melhor atuação dos agentes públicos na prestação do serviço com eficiência e qualidade. O que é a meta a ser alcançada.

De forma clara, a conceituação para o serviço público é: O serviço Público deve ser prestado pela administração Municipal, Estadual e Federal com atuação dos seus agentes que são delegados diante de normas e controles para melhorar a atuação do Estado.

Dentre os delegados, ou seja, os agentes públicos. Existem os que não contribuem para o bem comum, o que gera desrespeito e fraca atuação do estado poder nas necessariedades primárias dos que precisam da mão invisível de atuação do estado. Já que a compreensão deve ser: “não basta distinguir entre o bem e o mal, mas acrescer a isto a ideia de que o fim é sempre o bem comum”.

Os atos da administração pública e de seus delegados devem ser sempre pautados nas seguintes bases que são: moralidade administrativa que tem como acessórios: Princípio da regularidade: Princípio da eficiência, Princípio da continuidade, Princípio da generalidade, Princípio da atualidade, Princípio da segurança, Princípio da modicidade, Princípio da cortesia. Explicação dos princípios são:

Princípio da regularidade: manutenção da qualidade do serviço.

Princípio da eficiência: quanto aos meios e resultados

Princípio da continuidade: art. 6º, § 3º, Lei 8.987 /95 (supratranscritos).

Princípio da generalidade: o serviço público deve ser prestado erga omnes .

Princípio da atualidade: de acordo com o estado da técnica, ou seja, de acordo com as técnicas mais atuais.

Princípio da segurança: o serviço público não pode colocar em risco a vida dos administrados, os administrados não podem ter sua segurança comprometida pelos serviços públicos.

Princípio da modicidade: serviço público deve se prestado da forma mais barata possível, de acordo com a tarifa mínima.

Princípio da cortesia: os serviços públicos devem ser prestados.

Além dos princípios gerais do Direito Administrativo, há os princípios específicos previstos no artigo 6º da Lei 8.987 /95 (dispositivo legal que define a prestação de serviço adequado).

Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I – motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

Portanto, a prestação do serviço público, qualquer que seja, devem ser acolhidos e aplicados dentro dos princípios que rege á administração pública. Afim de não ocorrer à mitigação em altos graus de exposição física ou moral de seus agentes e servidores. E assim, a prestação do serviço atenderá ao principio da eficiência para a coletividade e ao mesmo tempo as individuais.

CAMPANHA DE ORAÇÃO

Sempre é de boa escolha orar. É dessa forma é que a comunicação com o Deus eterno nos leva a ser mais humilde e mais capacitado.

ACONTECEU…

FOTO

São poucas as vezes que gosto de uma foto, essa que foi enviada pelo fotografo oficial da academia, gostei… Obrigado.

RÁPIDAS DA SEMANA – política

PERÍODO DO CARNAVAL

Todos os anos, como já é tradição, temos um dos maiores encontros no período do carnaval. Antes recebia o nome de EMAD, em nossa época, sobre nova administração, passou a se chamar EJAD. Parabéns os organizadores, a cidade precisa de mais eventos semelhantes para os jovens.

PERSONALIDADE

O professor Benedito, é sem duvida nenhuma, o maior divulgador da cultura Brasileira. Com uma grande quantidade de livros lançados, vem deixando admiradores em todas as partes. Parabéns.

ENCONTRO REGIONAL

Um dos mais renomados teólogos e filosofo de nosso tempo, o Rev. Augustus Nicodemos, estará durante o período de 18 a 21 de abril, juntamente com outros palestrantes trazendo uma nova visão teológica. Organização da igreja presbiteriana.

EX-DEPUTADA LARISSA ROSADO (PSDB) SERÁ CHEFE DE GABINETE NA ASSEMBLEIA DO ESTADO DO RN

A querida amiga e ex-deputada estadual Larissa Rosado (PSDB) assumiu a chefia de gabinete da assembleia legislativa do estado.

Como conhecedora dos tramites da casa, com certeza fará que o parlamento funcione bem melhor. Parabéns.

CONVITE ACJUS

SEMINÁRIO – TEOLOGIA – ESTUDO

PENSAMENTO II

“A justiça é a vingança do homem em sociedade, como a vingança é a justiça do homem em estado selvagem”. (Epicuro)

POSSE NA A.D.

O bom amigo Pastor Rilton Martins Peixoto que é supervisor do campo eclesiástico da IEADERN em Pau dos Ferros, deu posse no dia 21, ao presbítero Jailson Junior no 5° missionário rural do campo. O presbítero Jailson Junior assumirá a Assembleia de Deus no Sítio Gameleira, zona rural do município de Riacho de Santana. (Fonte: A.D. Pau dos Ferros)

GENERAL GIRÃO CRIA PONTE ENTRE OS MINISTROS E O RIO GRANDE DO NORTE

O deputado federal General Girão (PSL) acompanhou a ministra Tereza Cristina nas visitas à Agrícola Famosa na região de Mossoró – maior empresa brasileira exportadora de melão e melancia – a visita também foi feita a Fazenda Potiporã, considerada a maior produtora de camarões do país.

Em grande atuação o parlamentar vem buscando fazer um elo entre o Ministério da Agricultura e os produtores potiguares em audiências em Brasília. (Fonte: Costa Branca News)

PENSAMENTO III

O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. (João – Bíblica)

CUIDADO ESPECIAL EM NOSSO DIAS – IGREJA É CONDENADA A INDENIZAR VIZINHA POR EXCESSO DE BARULHO



Em decisão, a 35ª Câmara de Direito Privado, após ter sido notifica da solicitação do arquivamento do processo, manteve sentença que condenou uma igreja a indenizar vizinha, em R$ 2 mil, por excesso de barulho causado por instrumentos musicais.

De acordo como os autos, desde que foi inaugurada, a igreja MINIC (Ministério Nacional de Igreja em Células em Itapevi-SP), ocorreu em atuar na produção de poluição sonora acima dos níveis permitidos, gerando perturbação no sossego da vizinhança.

Foi realizada vistoria no local que constatou a poluição sonora, os fiscais da prefeitura atuaram a igreja, fundamentada nas regras da regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Apelação de nº 1001121-19.2017.8.26.0271. (Fonte: Tribunal de Justiça de São Paulo)

PENSAMENTO IV

“Não ser amado é uma simples desventura. A verdadeira desgraça é não saber amar”. (Albert Camus)

PREVIDÊNCIA

O Governo Federal lança sua proposta para aposentadoria, sendo a de idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Com um período de transição para essa nova regra será de 12 anos.

Rogério Marinho que é Secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, já vem avançando dia a dia apresentando à sociedade a proposta para a reforma da Previdência que prever o aumento das idades mínimas; sendo 62 apara mulheres e 65 para os homens após um período de 12 anos de transição.

Já tem uma data marcada para que o projeto seja divulgado na íntegra, dia 20, que é o mesmo dia que será enviado ao Congresso Nacional. Para ser aprovado, ele precisará ter 308 votos na Câmara dos Deputados, pois se trata de proposta de emenda à Constituição (PEC). (Fonte: senado)

FESTIVIDADE NA AD CEL. JOÃO PESSOA – RN

No dia 23 Fevereiro 2019 grande festividade na Igreja Assembleia de Deus na cidade de Cel. João Pessoa/RN. O Pr. Gerson Morais, e ligado ao campo da IEADERN em são Miguel, é que promove esse dia exaltação ao nome do Senhior.

ENCONTRO DO COLÉGIO DOS PRESIDENTES DAS ACADEMIAS JURÍDICAS DO BRASIL

Com certeza estaremos bem representados pelo ilustre presidente Wellington Barreto.

AGENDA CARNAVAL

UPANEMA/RN 1º AVIVA DA ASSEMBLEIA DE DEUS

PORTALEGRE/RN

RETIRO DE JOVENS AD CANGUARETAMA /RN

3º AVIVA JOVEM ASSEMBLEIA DE DEUS EM ANGICOS/RN

MOSSORÓ/RN

REFLEXÃO

Este salmo é de lamentação. Todavia, diante de sua dor, o Rei Davi pede ao Senhor que o perdoe e o aceite de volta, dando-lhe a presença do Espirito Santo. Apesar de este salmo conter uma profunda lamentação, ele também é um salmo de penitenciai, e é exatamente por este motivo que eesas características o torna único.

Este salmo tem a sua forma de um acróstico, com uma linha poética para cada letra sucessiva do alfabeto hebraico. A estrutura do salmo é a seguinte: (1) apelo introdutório de Davi para que não seja humilhado perante os seus inimigos (v. 1-3); (2) chamado a Deus para que perdoe o salmista (v. 4-7); (3) enfoque sobre o caráter de Deus (v. 8-10); (4) novo apelo de Davi a Deus para que o perdoe (v. 11-18); (5) apelo de encerramento de Davi para que não seja envergonhado perante os seus inimigos (v. 19-21); (6) prece de conclusão, por Israel (v. 22).

Salmos 25

1 A ti, SENHOR, levanto a minha alma.

2 Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim.

3 Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti; confundidos serão os que transgridem sem causa.

4 Faze-me saber os teus caminhos, Senhor; ensina-me as tuas veredas.

5 Guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação; por ti estou esperando todo o dia.

6 Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade.

7 Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões; mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor.

8 Bom e reto é o Senhor; por isso ensinará o caminho aos pecadores.

9 Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho.

10 Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos.

11 Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniqüidade, pois é grande.

12 Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher.

13 A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra.

14 O segredo do Senhor é com aqueles que o temem; e ele lhes mostrará a sua aliança.

15 Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede.

16 Olha para mim, e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito.

17 As ânsias do meu coração se têm multiplicado; tira-me dos meus apertos.

18 Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados.

19 Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel.

20 Guarda a minha alma, e livra-me; não me deixes confundido, porquanto confio em ti.

21 Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti.

22 Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias.

Leia com o coração Aberto para sentir a doce presença do Espirito santo.