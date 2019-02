Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO I

“O verdadeiro amor não tem final feliz, porque o amor verdadeiro nunca acaba”. (Miley Cyrus)

SÓ PARA CONHECE O REI DO UNIVERSO

“Eu sou o Senhor teu Deus … Se fores forçado a entrar nas chamas, elas não podem te queimar, se fores forçado a entrar nas profundezas dos mares, eles não te afogaram… Eu sou o que te guarda”. (Promessa do Rei Jesus Cristo)

A MANIFESTAÇÃO DO AMOR DE DEUS ATRAVÉS DA GRAÇA

O termo “graça” tem uma tradução especifica no Novo Testamento, que vem da palavra grega charis, o qual significa “favor imerecido, bênção ou bondade sem exigir retorno”. A graça de um uma profundidade incalculável e de um cavalheirismo sem medida. Assim é a graça de Deus.

Ela, a Graça de Deus, é uma escolha do próprio criador em nos abençoar ao oposto de aplicar as leis divinas ou mesmo nos amaldiçoar como processo da dosimetria do nosso pecado. É a sua benevolência a quem não merece.

O apóstolo Paulo traz a luz do conhecimento a manifestação da graça de Deus aos homens de forma racional e cientifica. De modo que ninguém, em nenhuma área do conhecimento ninguém pode se sentir expulso ou mesmo abandonado pela graça de Deus.

Afirma o apóstolo Paulo: “Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus; não de obras, para que ninguém se glorie” (Efésios 2:8-9).

O coração humano analisa e pergunta: como é possível receber a graça sem nenhum sacrífico? Ou como serei justificado pelas minhas ações? Sendo a graça gratuita, não fazendo exigências. Como é possível? Como não há pedidos para receber a graça? Porque não há exigências? E assim, o coração fica coberto de dúvidas, visto que ele pertence a um sistema que exige algo em troca. As estas perguntas respondem a Bíblia ao afirmar: “Quando, pois, o SENHOR, teu Deus, os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: Por causa da minha justiça é que o SENHOR me trouxe a esta terra para possuí-la…” (Deuteronômio 9:4)

De forma analítica e teológica podemos definir a graça como: um suave cheiro; um renovo; uma melodia suave que aquieta a alma e o espírito. É ela a graça de Deus que é capaz de levantar o desamparado e elevar do monturo o desgraçado. Caminhávamos todos sem rumo, sem porto para chegar, perdidos, então veio à graça de Deus através de Cristo Jesus, e nos achamos, elas, a graça, trouxe de volt o sono do Eder, nos preencheu o coração de paz.

A graça de Deus, em Cristo, nos educou no novo caminho e nos deu um coração temente. Foi ela, a graça, que abrandou o fado da ausência de Deus e o vazio existencial. A graça que veio com Cristo, abateu o medo e separação e fomos capazes de olhar para o azul do céu e sentir a presença do Espirito Santo.

A graça arrancou as armadilhas, tapou as covas que a vida tinha cavado, quão preciosa é a graça! Que amor é esse que vem através da graça, sem pedir, sem mandar ou exigir nada. Oh! Quão preciosas é graça. “… não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou”. (Tito 3:5)

Foi ela, a graça de Deus, que nos trouxe até aqui e nos levará para casa, de onde nunca deveríamos ter saído, para sofrer as duras dores de um viver.

A graça é o escudo de todos aqueles que esperam no Senhor, enquanto a vida existir. Quando a voz do mestre dizer livre ser, e o coração cansado falhar, então passaremos o rio azul e nos encontraremos com Ele, o bom cavalheiro que nos ofereceu a sua graça, sem pedir nada em troca.

Não há outro caminho a não ser a da graça, como afirma o apóstolo Paulo ao dizer: “Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo; caíram da graça”. (Gálatas 5:4)

Portanto, meus queridos irmãos e amigos, nunca foi e nem será necessário dar nada em troca da graça. Não é necessários sacrifícios, dogmas, obras, exterioridades, métodos, fortunas, pobreza, inteligência, ciência; somente é necessário receber a graça de Deus através de Cristo, que nos fará voltar para casa, onde o sol que brilha é o próprio Deus, nos dando descaso para a alma tão cansada deste vale de dor e de pranto.

ACONTECEU…

1- Cantora de forró sugere leitura da Bíblia no Encontro com Fátima Bernardes;

2- Papa dedica-se a promover diálogo com muçulmanos. (Fonte: gospelprime)

PAPA FRANCISCO DISSE: “ABORTO NÃO É DIREITO HUMANO

Mais uma vez, o papa Francisco, que é o Pontífice da igreja católica se posicionou e pede que sociedade sempre seja a firme guardiã da vida.

É uma atitude corajosa e fiel aos preceitos bíblicos, mesmo sabendo que será critico mundialmente ele toma uma posição em devesa da vida.

Foi durante a reunião com os membros do Movimento pela Vida, que o papa voltou a condenar o aborto e disse a todos que essa pratica não pode ser um direito humano.

Disse o papa: “Se a vida é violada em seu surgimento, o que fica já não é a recepção grata desse dom, mas sim, um cálculo frio do que temos e do que podemos dispor”, ressaltou o pontífice. “A vida, então, é reduzida para o bem do consumo”.

FILMES RECOMENDADOS

1- Noé – Em Noé, um dos mais belos filmes já lançados no mercado cinematográfico. Este filme liderou as bilheterias americanas na sua estreia com US$ 44 milhões arrecadados. Certa manhã, Noé ouviu o chamado de Deus, para construir o maior barco do mundo. Numa época que as chuvas eram apenas de pressão superficial, onde jamais se esperaria chuvas verticais. A mensagem era clara, Deus destruiria toda a vida na terra e pouparia Noé e sua família; é um belo filme para assistir.

2- Os dez mandamentos – teve um orçamento de 13 milhões de dólares para produzir o longa “Os Dez Mandamentos”. Seu lançamento foi em 1956, sobre a direção da grande cineasta Cecil B. DeMille. Recebeu sete indicações ao Oscar, inclusive a de melhor filme, e levou para casa o prêmio de efeitos especiais.

CAMPANHA DE ORAÇÃO

Sempre é de boa escolha orar. É dessa forma é que a comunicação com o Deus eterno nos leva a ser mais humilde e mais capacitado.

MAGNO MALTA CRITICA DECISÃO DO STF SOBRE VOTAÇÃO NO SENADO

O ex-senador Magno Malta deu início ao seu discurso parabenizando a Davi Alcolumbre que foi eleito e ao mesmo tempo passou a fazer cobranças em defesa das pautas do governo Bolsonaro.

Em suas considerações o ex-senador lamentou a confusão que ocorreu me torno da votação para presidente do senado.

Mesmo internado, teceu criticas ao supremo ao declarar: “O espetáculo mais ridículo feito pelo Supremo Tribunal Federal”, referente à decisão do ministro Dias Toffoli contra o voto aberto, decisão tomada por mais de 50 senadores na sessão especial de sexta.

Solicitou que o novo presidente ajude o Brasil colocando em pauta para votação as propostas que elegeram Jair Bolsonaro.

Disse Malta: “A defesa da família tradicional, a luta contra o aborto, a luta contra ideologia de gênero, a luta para fazer as reformas necessárias para o país, a agenda econômica do país e a geração de emprego”.

PENSAMENTO II

“Até Jesus (O Rei) passou pela cruz, então carregue a sua”. (Escritor: Ricardo Alfredo).

DEIXOU SAUDADE…

A Hora do Salvador (interprete: Voz da Verdade)

Quando a vida se torna difícil

Quando você não se sente alguém

Quando o desprezo invade a tua alma

Quando das marcas só restam feridas

Quando o amor não é alcançado

Quando o mundo te deixa de lado

E o coração explode na dor

É hora de ter o Salvador

O Salvador, Ele é Jesus

Que por você, morreu na cruz

Tua vergonha, e teu desprezo, Ele levou

Carregue a tua cruz juntinho Dele

E a força Dele te torna capaz

O amor que o mundo não te deu

Jesus te dá

DISNEY ANUNCIA QUE FARÁ PRIMEIRA PARADA LGBTQ

Através dos seus meios de comunicação a empresa Disney publicou que realizará um evento oficial como codinome “Magical Pride”. De modo geral é semelhante a parada LGBT realizada no Brasil. A programação oficial já foi lançada e o evento será realizada no Disneyland Paris no dia 1º de junho de 2019.

Na programação terá um desfile chamado de “Marcha Mágica da Diversidade” o qual terá a apresentação de DJs, musicas ao vivo e uma diversidade de ações.

Todas as informações se encontra no site do parque na pagina “Celebrando a diversidade no local onde os sonhos se realizam, a Magical Pride saúda calorosamente todos e cada um para vir festejar na Disneyland Paris”.

A empresa de entretenimento Disney, que tem atuação no mundo todo, vem adotando lentamente as questões LGBTQ, especialmente em seus programas de televisão e filmes. (Fonte: Guia-me)

REUNIÃO ACJUS

A Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró vem dando um show de organização. Sempre apresentado seu cronograma de programa no início do ano a todos os seus membros assim como a sociedade mossoroense e do RN.

Trabalhar com pessoas inteligentes é uma benção de Deus. Na foto estão dois grandes amigos, o professor Dr. Antônio Clovis e o professor Dr. Welington Barreto. Para a diretória da ACJUS e ao seu presidente.

CONVITE ACJUS

PENSAMENTO III

“É melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada…” (Escritor: Patativa do Assaré).

RÁPIDAS DA SEMANA – política

1- Magno Malta critica decisão do STF sobre votação no Senado;

2- Bolsonaro tem mal-estar e médicos colocam sonda nasogástrica;

3- Senado: suspeita de fraude, desistência de Calheiros e eleição de Alcolumbre;

4- (Vídeo) Câmera interna da loja comprova que Damares não agrediu vendedor. (Fonte: gospelprime)

EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA

Os Cientistas israelenses acreditam que encontraram a cura para o câncer, e afirmaram que em alguns anos o “antibiótico contra o câncer” poderá ser conhecido pelo mundo.

A equipe de médicos/cientistas Israelitas apresentou de forma cientifica um modelo inovador para o tratamento do câncer com cura em apenas algumas semanas de tratamento.

Na apresentação foi mostrado que os efeitos colaterais são o mínimo possível e custo é 100% menor que o atual.

Os pesquisadores demonstraram que a cura começa logo no primeiro dia de tratamento. Pois a solução é genética. (Fonte: folha gospel)

DAS MAIS BELAS CANÇÕES CRISTÃS

O Grande Amor de Deus – (interprete: Feliciano Amaral)

O grande amor de Deus, este tão grande amor

É bem maior do que alguém possa imaginar

Excede a tudo o que se possa conhecer

É insondável, inigualável o amor de Deus

Vejo o amor de Deus

No amanhecer de um novo dia

No ar puro que eu respiro

Ou na voz com que eu canto

Sinto o amor de Deus

Em tudo o que se movimenta

No sorriso da criança, na alegria ou no pranto

Em qualquer ocasião,

Posso sentir esse grande amor

A cada passo que eu der

Mesmo quando o fim vier

E a jornada chegue ao fim

Pois eu sei que esse grande amor

Refletido em toda a criação

Me concede a alegria de sentir que a cada dia

Esse amor cuida de mim.

XV – JORNADA CULTURAL

Mossoró – RN tem a felicidade de receber pessoas capacitadas e que se apaixonam pela cidade. Nesta lista está o professor Dr. Benedito Vasconcelos Mendes. Homem de inteligência impa capacidade de articulação e sabedoria a serviço da cultural e do bem da cidade, assim como do estado. Ao lado de sua esposa a Dr. Susana Goretti vem demonstrando como se deve atual no mundo e cultural e cientifico. Parabéns, bons amigos.

CUMPRINDO SUA MISSÃO

O bom amigo e irmão padre sátiro, bom servo do Rei eterno, vem cumprindo sua missão entre os homens e sempre deixando um caminho de amor e justiça, o qual aprendeu direto do Rei do universo. Todos temos a honra de sermos seus admiradores.

POEMA

CLÁSSICOS DAS POESIAS

Cultura Nordestina

O Nordeste brasileiro

Pela seca, castigado

Não se dobra as intempéries

Nem se sente injustiçado

Ao contrário, mantém viva

A riqueza que cultiva

Nos anais de cada estado. (Escritor: Patativa do Assaré)

PENSAMENTO IV

“O grande Deus, visita às roças, as favelas, as prisões e as cidades e escolhe quem Ele quer e ninguém pode mudar o seu querer”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

Encontro de duas mentes brilhantes

Os dois principais articuladores das mídias mossoroense e do estado do RN, em conversa informal sobre o caminhar da cidade e dos meios de comunicação. Mossoró é uma cidade abençoada, pois vem atraindo sem mentes brilhantes para esta terra onde o sal domina. Por isso, Mossoró é sim a capital, verdadeira capital, da sabedoria divina e humana.

REDE RECORD FOI CONDENADA

Tenda Espírita Vovó Maria Conga de Aruanda (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Em decisão judicial terminativa a Rede Record de TV foi condenada a transmitir programas sobre religiões de matriz africana. Essa decisão foi tomada entre as partes e alguns programas serão reduzidos em 40 minutos para dar margem a programação das matrizes africanas.

O acordo foi assinado no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), e nele a Record News tem por obrigação transmitir quatro programas sobre religiões de matriz africana.

O acordo é referente a Ação Civil Pública de 2004, que foi oferecida em desfavor da emissora. As partes que acionaram a justiça foram: Ministério Público Federal, o Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira (Itecab) e o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e da Desigualdade (Ceert). (Fonte: Justiça online)

PENSAMENTO V

Espalhar justiça

Não sou nem otimista, nem pessimista. Os otimistas são ingênuos, e os pessimistas amargos. Sou um homem da esperança. Sei que é para um futuro muito longínquo. Sonho com o dia em que o sol de Deus vai espalhar justiça pelo mundo todo. (Escritor: Ariano Suassuna)

FATO ACADÊMICO

“POTIGUAR É ELEITO SÓCIO CORRESPONDENTE DO IAHGP”

O Professor Benedito Vasconcelos Mendes foi eleito, por unanimidade, Sócio Correspondente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano-IAHGP. A indicação do nome do Professor Benedito Vasconcelos Mendes à diretoria do IAHGP foi feita pelo Escritor George Emílio Gonçalves, Sócio Efetivo do referido Instituto. A posse será na sede do IAHGP, Rua do Hospício, 130- Boa Vista-Recife-PE, às 19 horas, dia 28 de janeiro de 2019, na Sessão Magna comemorativa do aniversário do citado Instituto. O Professor Benedito já é sócio do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico), do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e agora passa a pertencer ao mais antigo Instituto Histórico estadual do Brasil e o mais importante Instituto Histórico do Nordeste brasileiro. A Biblioteca, Arquivo, Museu e Revista do IAHGP comprovam a grande importância deste Instituto, para a preservação da memória pernambucana.

ARTICULADOR DA SABEDORIA

Sempre merecedor de congratulações, o professor Dr. Benedito Vasconcelos é sim, maior a autoridade em cultura do Estado e do país. Professor, estamos sempre bebendo da fonte que é sua capacidade e sabedoria. Obrigado.

AXIOMA

“Depois de perder tudo, Jó, apenas adorou… Então adore”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

REFLEXÃO DO DIA

Vivendo num período turbulento, o homem segundo o coração de Deus, escreve um belo salmo, o 12, que relata em forma de oração a infidelidade que tinha se apossado do povo e sua continua oração para que ocorresse uma mudança se sentimento do povo de Deus. Sendo conhecedor das leis e dos atributos de Deus, Davi sabia que neste ambiente de mentira, bajulação e de falsidade, Deus jamais poderia operar em favor do povo.

Numa analise rápida, viver numa sociedade em que ninguém acredita em ninguém, é terrível, visto que, neste modelo de sociedade não há companheirismo, solidariedade, benevolência e compaixão, o que leva todo o povo ao caos.

Este tipo de relação social passou a deixar o seu líder, Davi, incomodado, o que o levou a interceder o auxilio de Deus para mudar a história.

Este salmo é muito apropriado para nossos dias, visto que a perversidade e a maldade é exaltada, como capacidade de força e domínio sobre o outro, enquanto a misericórdia, a bondade e a generosidade é tida como algo de alguém fraco.

Quando alguém age com honestidade, é logo classificado como bobo da corte, já os enganadores como esperto e vividos. É uma sociedade que trocou os valores e inverteu tudo.

A corrupção e o levar vantagem, é vista como algo dos espertos e sábios deste mundo. Com certeza, Deus, meneia sua cabeça em desaprovação aos tais. Jamais devemos esquecer, que o justo juiz dos mundos, Deus, por fim se levantará contra toda a maldade e separará o trigo, lamentando pela semente que não nasceu.

Salmo 12: Socorro, SENHOR!

1 – Salva-nos, Senhor! Já não há quem seja fiel; já não se confia em ninguém entre os homens.

2 – Cada um mente ao seu próximo; seus lábios bajuladores falam

com segundas intenções.

3 – Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante

4 – dos que dizem: “Venceremos graças à nossa língua; somos donos dos nossos lábios! Quem é senhor sobre nós?”

5 – “Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei”, diz o Senhor. “Eu lhes darei a segurança que tanto an­seiam.”

6 – As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno,

sete vezes refinada.

7 – Senhor, tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre.

8 – Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada e