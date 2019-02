Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO I

“Eu acabo sempre procurando por teu sorriso em todos os lugares”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

A IGREJA ATUAL

A noiva de Deus, a igreja de Cristo, que foi institucionalizada, vem aos longos dos anos sendo desfiguradas por homens e mulheres que adentraram o evangelho (os mesmos vivem do evangelho comercial), sem nunca tem recebido a voz do Espirito Santo em suas vidas e isso deixou o mundo perdido em perguntas sobre o futuro da igreja (instituição), na terra.

Entretanto, é bom lembrar que a igreja de Deus é morena e imaculada, não institucionalizada, mais gloriosa em poder celestial. Não tem a glória do mundo, mais é detentora do fogo dos céus. Ela, a igreja de Deus, é cheia de dores pela perseguição, porém, repleta da glória celestial e da alegria do Espirito Santo

A igreja de Deus tem seus olhos fixados nos céus, sua eterna morada. E isso é terrível para quem faz da casa de Deus apenas uma instituição humana, com fins lucrativos.

A igreja atual (instituição humana), busca por carro novo, moto zero, apartamento e poder temporal, principalmente poder no mundo político. Tem entre suas metas, o domínio intelectual e espiritual do leigo. Para isso, Inventa: envelope do milagre, tapete de fogo, reteté – manifestação apenas física de algo que possa ser espiritual, copo de água ungido, perfume da unção, rosa abençoada, casamento espiritual e todos tipos de prazeres desta vida para agradar apenas o emocional de cada pessoa. Porém, o real batismo no Espirito Santo, a salvação tem sido esquecida, abandonadas, em nome da emoção de momento. Os dons deixando de lado, tornou-se algo de gente sem estudo, sem preparo intelectual.

A igreja de nossos dias, é detentora de uma geração que tem ouro, tem prata, são doutores para o mundo, mais não tem mais o levanta e anda. É uma geração fina no conhecimento mundano, mais escassa espiritualmente, como terra seca. É uma geração que fala em cristianismo, mais não tem nas mãos as marcas de Cristo, nem o poder, nem a presença do Espirito Santo. É uma geração que não ora, não busca a Deus, não tem misericórdia de quem sofre. É uma geração enriquecida, porém, não tem poder dado dos céus, para orar e o cego enxerga, o surdo ouvir, mudo falar e o paralítico andar. Estão tão acomodados com o sistema mundano, que escrevem bíblia em braile, ao invés de orar para o cego ver, criam espaços para o cadeirante ao invés de orar para o paralítico andar, ministram cultos em libras, ao invés de orar para o surdo/mudo ouvir e falar.

A igreja atual é lotada, seus membros cantam, pulam, gritam, entretanto não tem a evidência das marcas de Cristo, não traz em seu corpo a presença viva do Evangelho. São igrejas nuas, pobres e cegas, anunciando um evangelho de vantagens e esquecendo que o mestre Cristo Jesus disse quem quiser me seguir tome sua cruz e siga-me. Mais essa palavra não faz sucesso, por isso, é melhor criar, o que não foi dito nem escrito, para ter sucesso entre os homens. Todavia nunca obterão sucesso diante de Deus, por isso são carentes, doentes espiritualmente e diante da lutar sucumbem.

A igreja atual é dona de templos imponentes e belos. Mais não saber, nem conhece o amor de Deus pelas almas. Usam pregações estranhas a palavra de Deus, onde o pobre, se não for rico, está em maldição, ou pregam sensacionalismo, como curas e o recebimento de riquezas, ao colocar deus num canto de parede e exigir as bênçãos, pelo menos é o que eles pregam. Pobres homens, pensam como tolos, imaginem o Rei do universo, o dono de tudo, ser chantageado por um simples mortal. Só a loucura humana é capaz de imaginar tal feito.

Pregações que tem gerando uma cristandade egoísta, materialista, sem misericórdia, doente espiritualmente, hipócrita, e pior fazendo do evangelho uma escada social e não o caminho do céu.

E é justamente desta doutrinas e pregações estranhas, que surge a exploração da fé, de modo tal e de tamanha desproporção que não há pena ou compaixão de quem está sofrendo em busca de um milagre, e assim é explorando o desespero das pessoas que em muitos casos são desenganadas pela medicina. Não há dúvida, Deus cura e liberta de qualquer enfermidade ou situação. Porque Ele é bom e misericordioso. E para ele não importa que esteja orando, basta tem fé. Infelizmente, alguns ditos pastores, bispos, padres e pregadores, tentam adquirir fama de curandeiros e o povo sem conhecimento sai correndo atrás destes, esquecendo-se de que Deus não divide a sua glória com ninguém.

Essa é uma triste verdade do evangelho atual, que prega a cura, o enriquecimento, a vida longa, os prazeres do mundo, sem falar na salvação que é o maior propósito da fé.

A cura pode acontecer, deve acontecer na casa de Deus, mais o propósito da fé é bem maior, é a real presença salvadora de Cristo, é o Espirito Santo agindo e transformando vidas, é a real alegria da presença de Deus nos cultos, nas missas ou onde estiverem reunidos em seu Nome.

Porem os homens, esqueceram, Deus não barganha com ninguém, nem negocia e nem aceita suborno. É por isso que tem muita gente decepcionada com o evangelho anunciado em nossos dias, pois esperavam receber as beneficias anuncias pelos animadores de cultos, que pregam o que não sabem, e falam muito do pouco que conhecem.

Esse Deus a quem, sirvo é estanho, gosta da humildade, tem zelo pelo simples, se agrada de um coração contrito, rejeita o soberbo, e ama o homem de paz e que Nele confia.

Por outro lado, temos cultos e missas que ensinam a buscar o inacreditável, emocionante e sobrenatural, claro que tudo isso pode acontecer, mas esse não é o principal objetivo do culto ou da missa, o objetivo é adorar e agradecer a Deus pela sua misericórdia e bondade. Entretanto, o que temos visto é a valoração desacerbada do ser arrebatado em espirito, de cair e rola pelo chão, de buscar a qualquer custo uma profecia, de sapatear na fé, pular, fazer aviãozinho e outras coisas que não são bíblicas, nem se encontra na doutrina dos apóstolos.

A igreja vem perdendo o seu papel neste mundo, e não se espante com o que Deus vai fazer, pois já é possível se ouvir o rebuliço. Mesmo que ela (igreja) Reformada, histórica, tradicional, pentecostal, neopentecostal ou o que for, ela precisa saber, que o papel da igreja, é anunciar a todos que CRISTO liberta e salva, transformando o homem numa nova criatura. Mais essa mensagem não agrada, não traz multidões.

Todavia, o que tem se apresentado é uma igreja preocupada com o financeiro, com o entretenimento, com as bênçãos, com as curas, com o emocionalíssimo, esquecendo-se de que é simples o evangelho, é apenas dizer Jesus Liberta e salva o mais terrível pecado. Mais isso parece não ser o bastante, por isso eles começam a inventar doutrinas, rituais e todos os tipos de ações que der ibope a quem anuncia.

As pregações de hoje, seja onde for, apenas dizem o que o povo quer ouvir, não dizem o que o povo precisa ouvir. É por isso que temos uma geração fraca na esperança da fé, e homens e mulheres que se vendem pelas trintas moedas que os acenam. E assim, temos diversos fugitivos da graça, que caminham pela escuridão do mundo e vivem no submundo da ilusão, onde o mal é uma constante influência.

A pregação do evangelho é simples, trata-se apenas da justiça de Deus na vida dos homens, que veio através de Jesus Cristo. E somente ele (Jesus Cristo) pode conceder a vida eterna. Nada mais que isso, o resto é acessórios.

Entretanto, este modelo de pregação que é capaz de salvar o mais vil pecado, não traz retorno financeiro nem fama, por isso passam a inventar dogmas, doutrinas e rituais para agradar às multidões de carentes e sedentas. E justamente por isso que muitos enveredam pelo caminho mais fácil, mesmo sabendo dos perigos da estrada.

Portanto são dias difíceis, do qual o apóstolo João viu e ouviu, o anjo contar e mostrar, e ele escreveu no seu livro (apocalipse) o quanto decaria o poder do amor entre o povo de Deus.

ACONTECEU…

1- Indonésia liberta governador cristão preso por blasfêmia;

2- Trump faz discurso contra o aborto: “Toda criança é um presente de Deus;

3- Atentado em igreja deixa 18 mortos nas Filipinas;

4- Pastor é preso e sua família enfrenta dificuldades na Eritreia;

5- Grupo pró-aborto ataca e vandaliza igreja na Argentina;

6- Suprema Corte apoia Trump e veta transgêneros nas Forças Armadas;

7- Cid Moreira conta que gravou a Bíblia pensando nos cegos e enfermos;

8- União das Igrejas Cristãs da Venezuela reconhece Juan Guaidó como presidente. (Fonte: gospelprime)

PENSAMENTO II

“A vida nos leva por caminhos que não queremos ir, mais temos que cumprir nossa missão”. (Escrito: Ricardo Alfredo)

MODELO DE SERVA DO REI ETERNAL

Como vereadora, ou mesmo como uma cidadã, Cícera Nogueira é uma serva devota do altíssimo. Sempre buscando uma forma de ajudar quem lhe procura. Sempre ativa e positiva, mesmo que alguém lhe apresente o tamanho do problema, ela sempre ver uma saída nas dificuldades, (mulher cheia de fé). Um otimismo contagiante que é capaz de mover o coração de Deus. Parabéns boa amiga.

FILMES RECOMENDADOS

1- “Onde está meu lar”;

2- “Filho, volte para casa” Deus desperta minha alma;

3- “Esperança” Deus revela o mistério da vinda do reino dos céus

PENSAMENTO III

“Nada sei sobre o futuro, desconheço como será, mais Há alguém, que cuida dos pardais, com certeza cuida de mim”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

ISRAEL E BRASIL UMA RELAÇÃO DE AMOR E FÉ

Já teve início ao cumprimento profético da relação entre Israel e Brasil. Lamento pelo que não consegue ver o sentir os dias sendo cumpridos. E uma das provas deste cumprimento é essa relação de cuidado e amor entre a duas nações. Israel deu o primeiro passo, enviou 130 soldados e equipe médica para ajudar nas buscas em Brumadinho.

E a principal frase das Forças de Defesa de Israel dizem que “a distância não importa quando há vidas para serem salvas”

Logo após o rompimento da barragem em Brumadinho (MG), que atingiu dezenas ou mesmo centenas de vítimas, desaparecidos e mortos no desastre, o governo de Israel decidiu enviar ajuda humanitária ao Brasil

O governo israelense enviou uma equipe médica, especialistas e engenheiros. Com extensa experiência no socorro após desastres, as equipes ajudarão nas buscas, utilizando equipamentos desenvolvidos em Israel.

De acordo com o que foi anunciado, eles trazem cães farejadores e sonares usados em submarinos para localizar pessoas em grandes profundidades, com alta qualidade de recepção de imagem e detectores de vozes e ecos.

A missão será chefiada pelo embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley. Ele recebeu a incumbência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que conversou por telefone com o presidente Jair Bolsonaro por telefone (Fonte: gospelprime)

PENSAMENTO IV

“A dor, sentida, suada, chorada… é invisível”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

ACJUS – carteira de sócio

A ideia é boa, para não dizer brilhante. Parabéns ao presidente Wellington Barreto sempre inovando com ideias e ações extraordinárias. Como sugestão seria melhor a foto de apresentação de uma das moças da academia, visto que os homens não têm beleza. (brincadeira a parte). Parabéns ao nosso confrade na foto, ficou muito bom.

PENSAMENTO V

“O Presente de Deus a humanidade… a sua graça, manifestada em Cristo Jesus”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

CULTURA VIVA

O professor doutor, Benedito é a capacidade em pessoa. De nome reconhecido mundialmente na agricultura e nas letras, vem também se destacado como um dos maiores escritores do Nordeste, é merecedor. Sempre reconhecido no mundo acadêmico, com uma grande diversidade comendas recebidas em todas as partes deste vasto país.

Homem simples, de inteligência incalculável, de bom trato com os mais simples e com uma linguagem que todos são capazes de entender e admirar. O sábio do sertão, em nossos dias, é a figura mais intelectual que encontramos em região.

É um Cearense erradicado no país de Mossoró, onde fez sua carreira como professor da Esam, em nossos dias Ufersa. Além de ser fundador da AMOL, ACJUS e uma grande diversidade de Academias e institutos culturais. O sábio do sertão tem visão de águia, ver longe, e ainda, leva consigo alguns para o mundo do saber.

É uma lenda viva, caminhando entre nós. Parabéns grande professor e amigo.

PAPA FRANCISCO DECLARA: “IGREJA ESTÁ FERIDA POR SEU PECADO”

O papa admitiu em entrevista que a Igreja católica está “ferida por seu pecado”. Esta mesma mensagem foi levada também a comunidade religiosa reunida no Panamá, visto que haveria uma reunião de bispos convocada por Francisco para tratar dos escândalos por abusos sexuais e seu acobertamento.

Para o papa a igreja está demorando muito para dar uma resposta justa as acusações de abuso sexual. Disse o pontífice: de tudo isso nasce o cansaço pela injustiça cometida.

O porta-voz, Alessandro Gisotti, divulgou que o papa espera sair deste encontro, que ocorrerá de 21 a 24 de fevereiro no Vaticano com “medidas concretas” para combater este flagelo. (Fonte: Isto É)

GUERRA NA MÍDIA

O pastor e presidente da A.D. Vitória em Cristo Silas Malafaia, passou a ser réu por mau uso de dinheiro público na Marcha para Jesus. Claro que precisa explicar como tudo foi gasto, mais de longe se percebe que alguns grupos, donos do quarto poder, odeia esse homem por ele não depender deles, nem aceitar o que eles determinam.

A vontade de destruir os profetas é enorme, e em nome de causas injustas estão tentando de novo levar um dos últimos profetas as barras dos tribunais. Como não é possível tem algo palpável contra o mesmo, então vale tudo. O bom é que estamos numa democracia e quem acusa tem o ônus da prova.

Em resposta, Silas Malafaia afirmou se tratar de uma “perseguição religiosa”, que a verba só foi liberada depois que a programação do evento foi apresentada, que a Marcha Para Jesus foi realizada para promover a paz e que todos os documentos e notas do evento foram apresentados.

O ex-prefeito Eduardo Paes declarou que se trata apenas do recebimento de uma ação e que, no “curso do processo, ficará claro que a Prefeitura do Rio sempre apoiou eventos pra estimular o turismo religioso na cidade” – nesse caso, um evento evangélico – “sem qualquer discriminação de credo ou fé”.

Paes disse estar certo de que a justiça será feita e que a ação será julgada improcedente. Ele ainda destacou que a ação não aponta nenhum ato de corrupção.

Além de Eduardo Paes e Silas Malafaia, também são réus Guilherme Schleder, ex-chefe da Casa Civil, Município do Rio e o Conselho dos Ministros Evangélicos do Rio (Comerj). (Fonte: G1)

ENCONTRO DO COLÉGIO DOS PRESIDENTES DAS ACADEMIAS JURÍDICAS DO BRASIL

Com certeza estaremos bem representados pelo ilustre presidente Wellington Barreto.

DAS MAIS BELAS CANÇÕES CRISTÃS

Jesus Nazareno (Jair Pires)

Jesus Nazareno

Pregado na cruz

Coberto de sangue seu rosto ficou

Seu rosto cetrino

Qual anjo divino

Coroa de espinho

O povo lhe deu

Eloi, Eloi

Lama Sabactani

Clamava ao pai

O divino Jesus

O bom redentor

De novo clamou

Sem forças porém

O mestre expirou

Não se maldizia

Da ingratidão

Que o povo fizera

Sem ter compaixão

Lhe deram vinagre

Jesus recusou

Sentindo agonia

Da morte e da dor

A luz se fez trevas

A terra tremeu

Morrendo na cruz

O filho de Deus

Rasgou-se o véu

Da separação

Nos dando a graça, a paz e o perdão

Para ouvir (https://www.letras.mus.br/jair-pires/jesus-tu-ti-lembras-de-mim/#album:hinos-antigos-alma-cansada-2000)

IMORTAL – AMOL

Uma das mais ilustres personalidades da cidade de Mossoró, professor Josavá Inácio da Costa, membro da AMOL- Academia Mossorosense de Letras.

POEMA

CLÁSSICOS DAS POESIAS

Eu quero

Quero um chefe brasileiro

Fiel, firme e justiceiro

Capaz de nos proteger

Que do campo até à rua

O povo todo possua

O direito de viver

Quero paz e liberdade

Sossego e fraternidade

Na nossa pátria natal

Desde a cidade ao deserto

Quero o operário liberto

Da exploração patronal

Quero ver do sul ao norte

O nosso caboclo forte

Trocar a casa de palha

Por confortável guarida

Quero a terra dividida

Para quem nela trabalha

Eu quero o agregado isento

Do terrível sofrimento

Do maldito cativeiro

Quero ver meu país livre

Do rico, ditoso e feliz

Livre do jugo estrangeiro

A bem do nosso progresso

Quero o apoio do congresso

Sobre uma reforma agrária

Que venha por sua vez

Libertar o camponês

Da situação precária

Finalmente, meus senhores,

Quero ouvir entre os primores

Debaixo do céu de anil

As mais sonoras notas

Dos cantos dos patriotas

Cantando a paz do Brasil. (Poeta e Escritor: Patativa do Assaré)

PENSADORES NORDESTINOS

Meus versos é como semente

Que nasce arriba do chão;

Não tenho estudo nem arte,

A minha rima faz parte

Das obras da criação. (Poeta e Escritor: Patativa do Assaré)

Dissabores

A vida nos traz dissabores, o melhor é continuar caminhado e cumprindo a jornada determinada pelo Rei do universo. (Ricardo Alfredo)

IA COLÔNIA BÍBLICA DE FÉRIAS

ACJUS – Academia de ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró

O Presidente da ACJUS, o professor Dr. Wellington Barreto, sempre presente nos movimentos culturais. Como é de praxe ele sempre está incentivando e ajudando a cultura de toda região a se desenvolver. Sempre apresentado ideias importantes e inovadoras. Parabéns meu irmão e amigo.

V – ENCONTRO DO FÓRUM POTIGUAR DE CULTURA

Holocausto

Devemos sempre lembrar para nunca mais acontecer. O holocausto é uma ferida na história humana que nem toda riqueza do mundo poderia pagar. Devemos em silêncio elevar uma prece a Deus e temos vergonha do mau que fazem em nome de deus, enquanto nós agimos passivamente ao deixar nossos irmãos sofrerem consequências brutais pelo ódio e egoísmo de alguns.

REFLEXÃO

A teologia viva nos traz conselhos para a vida. Leia com zelo e guarde bem no coração e na mente.

Salmos 3

Em dias de angustia e dor por ser perseguido pelo seu filho Absalão que tentava tira-lhe a vida, Davi escreve um dos mais belos salmos, na busca de fortalecer o espírito, a mente e também para ajudar a nos dias difíceis.

Para muitos teólogos e pesquisadores, esse salmo é poderoso e sua leitura ajuda a superar os momentos de adversidades. Uma outra visão em relação a este salmo é que o mesmo tem o poder de afastar o medo e o temor diante da jornada.

Portanto, a simples leitura do salmo 3 funciona como um capacitor que transporta a sensação de calma e ajuda a tirar a ansiedade produzidas pelas pela vida, pois a força deste apelo está na certeza da presença de Deus dentro de cada um.

Davi confia em Deus na sua adversidade – (Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho)

1- Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários! São muitos os que se levantam contra mim.

2- Muitos dizem da minha alma: Não há salvação para ele em Deus. (Selá)

3- Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça.

4- Com a minha voz clamei ao Senhor; ele ouviu-me desde o seu santo monte. (Selá)

5- Eu me deitei e dormi; acordei, porque o Senhor me sustentou.

6- Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor.

7- Levanta-te, Senhor; salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos; quebraste os dentes aos ímpios.

8- A salvação vem do Senhor; sobre o teu povo seja a tua bênção. (Selá)