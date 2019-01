Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO I

“Há pessoas que nos engrandece com sua simplicidade e nos atrai com sua generosidade”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

O VERDADEIRO SENTIDO DE GENEROSIDADE

O verdadeiro sentido da generosidade, esse é um dos aspectos da grandeza de um homem. De longe e de longas datas já se sabe sobre o padre, pai dos pobres, amigo dos que sofrem, irmão dos abandonados. Assim é o amigo e irmão padre Sátiro. Suas palavras engrandece o nosso coração, o seu amor ilumina nossas vidas e sua caminhada nos ensina como Cristo agiria diante de cada situação. É merecedor de nosso reconhecimento. Parabéns bom amigo.

O PROFESSOR

Ser professor é vocação. Professor nasce professor, não é fabricado ou construído pela universidade, ele já vem com esse dom, dom de ensinar os outros. Ser professor é uma missão dada pelo rei eterno. Por isso, Professor não deve ter vergonha de sua profissão, certamente deve ter vergonha do salário que não dar para viver dignamente, nem se vestir com dignidade ou cuidar de sua família com dignidade. Mesmo assim, o professor não deve ter vergonha de ser professor, pelo contrário, numa sociedade que anos após anos vem construído uma imagem derrotista do professor, ele deve mostrar o contrário, o quanto é digna essa profissão.

Porém, o que temos percebido ao longo do tempo é que tem professor querendo ter outro modelo de identificação, como pedagogo, educador, mediador e dai por diante. Educador são os pais, professor é professor, aquele que ensina. Pedagogo é somente alguém que terminou o curso de pedagogia, e não quer dizer que está apto a ensinar, assim como ser mediador, pode ser o juiz, o advogado, mais professor não media, ele ensinar com ações, palavras e com conhecimento. E essa é a diferença entre ser professor e outras carreiras.

Professores com dom ou vocação, tem feito o país caminhar para frente. temos médicos, engenheiros, advogados, e outras profissões, todos passaram pelo professor, o bom professor. Todos aprenderam com um professor. E devem a ele sua condição de ser bom profissional ou não . Pois o bom professor, aquele que tem o dom de lecionar é capaz de mudar uma vida, uma escola e até mesmo um município.

Lamentavelmente, no sistema que estamos, governadores, prefeitos, vereadores e outros políticos oferecem o mínimo possível de salário e condições para aos professores (visto que não podem oferecem pior). A educação é o setor mais importante do estado, assim como do município, e eles, os professores deveriam recebem os maiores salários e as maiores condições para cada vez mais avançarem no seu dom que é ensinar. E olhando para política dos que agem assim, acredito que eles não tiveram professores dedicados, por isso atuam desta forma, ou mesmo por pura maldade, esperando que o povo se mantenha escravo e sem conhecimento para eles se perpetuem no poder.

No atual sistema, professor é mantido refém, visto que não há de verdade uma valorização da profissão e pior, ele é mandado por todo mundo do meio político ou pelos indicados deste meio, onde grande parte são profundamente despreparados para a exerce função dentro da educação. E são estes mesmos professores, refém, que recebem: salários baixos, pouca valorização pelos órgãos governamentais, falta de estrutura básica para o ensino em muitas escolas, falta de condições para aprimorar seus conhecimentos na sua área de atuação, como fazer uma especialização, mestrado ou doutorado. Alunos com diversos problemas familiares, emocionais e agressivos por falta de um acompanhamento apropriado.

Já no campo das políticas públicas, temos vereadores, deputados e senadores, que podem até fazerem leis, mais a função mais importante de um país sério, é professor. Professor é maior que Vereadores, deputados e senadores e estes nem profissão é, enquanto professor é mais que uma profissão é uma missão.

O que temos hoje nas salas de aulas é professores com depressão, doente emocionante, sofridos, ameaçados de todas as formas, constrangido, humilhado, ridicularizado pela sociedade, que diz: “Deus me livre de ser professor” e as autoridades, silêncio total.

O professor é um agricultor, que planta sua semente de olho no amanhã. E não deixa a sociedade definhar na ignorância e na irracionalidade. Numa sociedade justa e equilibra o professor é a profissão mais admirada e mais respeitada. na china o único que não se curva ao imperador é o professor, de tanto respeito que recebe por parte da nação.

Portanto não é fácil ser professor, diante da longa caminhada e dos desafios que todos os dias batem a sua porta, mais é glorioso, quando observamos alguém que cresceu no seu caráter e na vida secular.

ACONTECEU…

1- Lideranças evangélicas denunciam Airbnb por “antissemitismo”;

2- China proíbe igreja de exibir primeiro mandamento, por ser “ofensivo”;

3- Palestina assume presidência de bloco na ONU que inclui o Brasil;

4- “Nunca pararemos nossa luta contra o terrorismo radical islâmico”, avisa Trump;

5- Bolsonaro autoriza lei relatada por Maria do Rosário que beneficia alunos religiosos;

6- Ministro de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni cita a Bíblia: “Muitos são chamados, mas poucos escolhidos”;

7- Novela “Jesus”, da Record, terá continuação após sucesso no exterior. (Fonte: gospelprime)

EM VISITA

A querida prefeita de Mossoró Dr. Rosalba Cialini em sessão magna da academia. Da esquerda para direita o padre sátiro, meu amigo e irmão, a prefeita de Mossoró, e eu Ricardo Alfredo.

PESSOAS ILUMINADAS

Da esquerda para direita estão, a professora, escritora, maestrina In-memoriam Dalva Estela, Ricardo Alfredo e Socorro Cavalcante. Dalva Compôs o belo hino da AMOL (Academia Mossoroense de Letras), A nossa querida Dalva Estela este na cidade de Mossoró, eu tive a honra de acompanha seus passos e com ela fizemos uma entrevista que foi lançada ao ar pela TV local. Já com idade avançada apresentava uma lucidez e uma felicidade contagiante, deixou saudade.

PENSAMENTO II

“Às vezes me assusto em perder o teu sorriso que bom…” (Escritor: Ricardo Alfredo)

DUAS PERSONALIDADES ESTIMADAS

Na vida precisamos reconhecer quem é grande em bondade, generosidade e sabedoria. Eis aqui duas grandes pessoalidades da cidade Mossoró, digo do estado, do país. Dr. Wilson Bezerra e Dr. Benedito. Me sinto honrado em ter dois amigos dessa envergadura.

ÉTICA

O conceito de ética e a sua correta aplicação, vem da derivação e da ideia de ideal, e assim o termo ética é fundamental para construção de uma sociedade justa. Visto que nos últimos tempos é perceptível o distanciamento de todos os setores sociais da verdadeira ética, que é a ética das relações humanas.

Então podemos compreender a ética como: uma palavra que tem a origem na linguagem grega ethos, que significa “costumes” ou “hábitos”. Já no vocábulo do latim, o termo usado é mos (moral), que cria o sentido de “normas” ou “regras”. E assim por proximidade linguística das palavras, a ética e moral são usadas para apontar um caminho comum a ser seguido pelos setores e pela pessoa humana.

Estamos vivendo num século que a globalização determinou e influenciou o uso do pensamento relativista, onde o que é bom é sempre para mim e ou meus. E dessa forma a importância com regras de condutas e de convivência tornou-se um desafio, pois a maioria da sociedade perdeu a prática de ser ético ou agir com ética.

Com as mudanças sociais causas pela evolução conceituar da ética e influenciado pela modernidade, observa-se que os valores culturais do pós-moderno vêm prevalecendo sobre a ética ensinada pela família patriarcal. O que tornou 0 mundo sem rumo e sem ponto de chegada.

Ao pensar na palavra ética, ou mesmo pronunciá-la, é necessário que se tenha uma compreensão de que seja qual for a sua escolha religiosa ou não, é fundamental que todos tenham valores morais para o bem comum e a ética em todas as áreas é fundamental para boa convivência sociais.

A relação entre a Ética e a Moral está na sua aplicação, visto que a ciência classifica a ética como uma filosofia que estuda a moral seguida por um grupo social, seja, pela sociedade de cada época. Já a moral, busca compreender o comportamento em relação às regras determinadas pela sociedade de cada época. Um ponto importante sobre as regras morais é que ela tem uma variação de cultura para cultura. Nesta relação, é necessário que a referência de autoridade seja conduta social e seus padrões de guia.

Um dos modelos éticos que é pelo menos ensinado em quase todo o globo terrestre e a ética cristã, que tem como fundamento a Bíblia Sagrada e dentro de seus objetivos está a conduta ideal de retidão diante dos homens e diante de Deus. Por outro lado, é bom saber a diferença entre moral cristã e bons costumes. A moral cristã está ligada as tradições bíblicas e suas doutrinas enquanto que os bons costumes estão ligados a cada época vivida.

Dentro da perspectiva cristã, as sagradas letras (a Bíblia), é o fundamento de toda ética-moral e é a única regra infalível de conduta e fé para todos.

DEIXOU SAUDADE

Esta semana estava buscando documentos em meu computador e deparei com a foto do amigo e irmão in-memoriam Milton Marques. Aqui Milton falando aos imortais da AMOL em reunião de confraternização realizada no meu condomínio. Grande irmão e amigo, sempre tinha a palavra certa na hora certa. Deixou saudade.

RÁPIDAS DA SEMANA – política

1- Damares Alves recebe ameaça de morte e aciona a Polícia Federal;

2- Sem mandato, Manuela D’Ávila pede doações para combater “conservadorismo”;

3- Netanyahu elogia evangélicos e diz que fará “aliança de irmandade” com o Brasil;

4- Venezuela: novo mandato de Maduro é ilegal, diz Igreja Católica. (Fonte: gospelprime)

PENSAMENTO III

“Às vezes ouço passar o vento; e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido”. (Escritor: Fernando Pessoa)

TEORIA DA EVOLUÇÃO

De boa-fé, precisamos aprender a ouvir e ser ouvido, além do respeito mútuo que é a melhor forma de convivência entre seres humanos, humanizado e espiritualizados no Cristo. Por outro lado, temos figuras importantes envolvidas em discursos sem sentido e profundamente técnica que é o processo de evolução. Neste discurso sem fim, estão envolvidos pastor Malafaia e o ministro Marcos Pontes.

Temos que compreender que liderança não torna ninguém dona da verdade, pelo contrário, torna servo do povo e modelo da fé, seja em que área for, entretanto em nossos dias, pseudos cientistas, pseudos líderes espirituais, assim como pseudos intelectuais, que ignoraram todas as lições que o espírito do eterno nos deu, vem contaminado a ideia do livre pensamento, o que contrária toda a ideia de liberdade dada por Cristo.

Essas armadilhas são colocadas para tirar o olhar do que é concreto e real. Acreditar ou não no poder criacionista é algo pessoal. E a teoria evolucionista deve existir sim, ela não altera a existência de Deus, pelo contrário, ela prova que há um planejamento em plena execução.

Já o pastor Silas Malafaia ponderou: “Se a criação é uma teoria, a da evolução é pior ainda. Existem mais evidência na natureza para a criação do que para a evolução. Submeta as 2 as seguintes leis e você verá. As leis da biogêneses, causa e efeito, 1ª e 2ª lei da termodinâmica. O RESTO É CONVERSA!”.

É bom ressaltar que pastor Silas Malafaia esteve de forma ativa na campanha de Jair Bolsonaro (PSL) para a Presidência da República e tentou emplacar, sem sucesso, o nome de Magno Malta para um ministério no governo. (Fonte: folhagospel)

DAS MAIS BELAS CANÇÕES CRISTÃS

A Imagem de Deus

Feliciano Amaral

A imagem de Deus se nos fez por amar

Para a gloria divina ao mundo salvar

Mais o homem falhou e de Deus se afastou

Sem amenos prever o que iria perder

Na eternidade pois Deus planejou

A redenção da cruz ao pecador

E da glória dos céus ele ao mundo desceu

Pra de novo nos pregar a imagem de Deus

Sim eu creio Senhor

Que és o meu Salvador

Meu pecado tirou

Mais o preço pagou

Viverei pra cantar tão real Salvação

Minha vida lhe dirá também meu coração

Nunca compreenderei tão grande amor

Que o seu filho deu ao pecador

A imagem de Deus com fervor levarei

Eu enquanto eu viver seu amor cantarei

LEMBRANÇAS…

Mário Luiz e Antônia Maria mora no Recife. Ele da marinha, hoje aposentado, ela enfermeira. Tiveram vários filhos; Karina, Ranieri, Mário, Sheila, Kátia. Hoje são avós e continuam na jornada da vida ensinado o caminho do bem e da paz.

PENSAMENTO IV

“Mesmo tendo dissabores na vida, encontro alegria em ti”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

LEMBRANÇAS II

Debate sobre os modelos educacionais na câmara dos vereadores.

CONSELHO

Devemos: Praticar a tolerância, levantar templos a virtude e cavar masmorras aos vícios.

POEMA

CLÁSSICOS DAS POESIAS

Sonho Impossível – (Interprete: Maria Bethânia)

Sonhar mais um sonho impossível

Lutar quando é fácil ceder

Vencer o inimigo invencível

Negar quando a regra é vender

Sofrer a tortura implacável

Romper a incabível prisão

Voar num limite improvável

Tocar o inacessível chão

É minha lei, é minha questão

Virar este mundo, cravar este chão

Não me importa saber

Se é terrível demais

Quantas guerras terei que vencer

Por um pouco de paz

E amanhã se este chão que eu beijei

For meu leito e perdão

Vou saber que valeu

Delirar e morrer de paixão

E assim, seja lá como for

Vai ter fim a infinita aflição

E o mundo vai ver uma flor

Brotar do impossível chão

FOTO HISTÓRICA DA AMOL

Nos jardins da TCM, com os grandes escritores do RN.

UMA AMIGA

A ex-vereadora Cícera Nogueira é uma das poucas pessoas que conheço que tem um Espírito humano, bem dizendo, um Espírito cheio de amor pelo próximo. além de ser uma pessoa simples, caridosa, generosa. Está sempre com este sorriso aberto. Diante de tantas dificuldades do povo, que vai em sua casa, chorando, pedido socorro, vejo ela sempre trazendo uma palavra de confronto e não só isso, mais agindo, contra a fome, a injustiça, a dor e a angústia. Minha boa amiga, você nos honra com sua simplicidade e com o amor do Cristo refletido em sua vida.

Ao vê-la agindo com amor. Lembro-me das palavras do bom mestre: “Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e fostes ver-me. E respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes”. (Mt. 25:35-36; 40)

SAUDADE DE UM TEMPO…

Lembro-me quando criança, tínhamos o prazer em obedecer, as vezes questionado, mais obedecia. Tenho observado que tudo mudou, não para melhor, pelo contrário, para pior, muito pior. As crianças não sabem o que é respeito, não conhece a generosidade, a bondade. Acreditam que os mais velhos são bobos sem razão. Pensam que viver a vida é não ter responsabilidade. Zombam do criador.

Saudade das brincadeiras de crianças, de roda, de pula-pula na corda, esconde-esconde, bila conhecida como bola de gude, cabra cega. Hoje temos crianças viciadas em celulares, notebook. Até esquecem de comer, correr, ser criança.

Estes são dias escuros para humidade, dias de trevas. Precisamos, urgentemente reensinar a criança a ser criança. Reensinar o adulto a ser adulto. Precisamos de um mundo melhor e ele começa dentro de cada um.

LEMBRANÇAS III

Convidado para conduzir um estudo sobre teologia bíblica. Bom tempo. Essa é uma das minhas grandes paixões pela vida, Teologia. (Frase: Jó nunca viu a razão do seu sofrimento. Ele viu Deus e isso Bastou.)

PENSAMENTO V

“Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento”. (Escritora: Clarice Lispector)

PENSADORES NORDESTINOS

Espalhar justiça

(Escritor: Ariano Suassuna)

Não sou nem otimista, nem pessimista. Os otimistas são ingênuos, e os pessimistas amargos. Sou um homem da esperança. Sei que é para um futuro muito longínquo. Sonho com o dia em que o sol de Deus vai espalhar justiça pelo mundo todo.

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

Dia a dia, semana a semana, mês a mês, este um assunto sempre preocupante. Tanto é verdade que o governo federal, assim como os governos municipais e estadual sempre tem lança uma campanha de Prevenção de Gravidez na Adolescência é mais uma das ações preventivas de gravidez indesejada.

A Lei 7398/2019, que acrescenta o artigo 8°A no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). essa alteração foi importante para criar uma semana de prevenção de forma nacional.

Os órgãos de observação como: OPAS/MS, UNICEF e UNFPA, apresentaram relatórios que indicam o aumento da gravidez na adolescência, fato é preocupante, tanto para o mundo acadêmico como para saúde.

É importante salientar que a prevenção tem como objetivo evitar traumas de difícil reparação, como desenvolvimento educacional e exclusão social.

PASTOR MALAFAIA LANÇA PROJETO ONLINE EM FEVEREIRO

(Fonte: Foto escoladelideres)

Está previsto para o dia 09 de fevereiro o lançamento da escola de líderes on-line coordenada pelo pastor Silas Malafaia, líder da AD Vitória em Cristo.

O próprio pastor lançou nas redes sociais o comunicado e amplamente vem divulgando para atingir seu público alvo.

Comentou o pastor Malafai: “Depois de tantos anos trabalhando com líderes e ensinando sobre liderança, decidi ampliar essa experiência através da Escola de Líderes On-line, para que mais pessoas tenham acesso. Este é o primeiro curso on-line da Escola de Líderes.”

“Essa iniciativa de Ensino a Distância (EAD) nasce após 10 anos de existência da Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo (Eslavec), que, desde 2009, vem consolidando-se como modelo no treinamento de líderes, capacitando mais de 60 mil pessoas. Nessa plataforma on-line você encontrará conteúdo exclusivo, que tornará o processo de ensino e de aprendizagem mais completo.”, informa o site do projeto. (Fonte: escoladelideresonline.com).

REFLEXÃO

A teologia viva nos traz conselhos para a vida. Leia com zelo e guarde bem no coração e na mente.

Salmo 2

Este salmo mostra uma ampla visão do reino vindouro, a sua glória e como Deus decretou o estabelecimento deste reino na terra. Para muitos pesquisadores não há certeza da autoria, entretanto há outra parte que defende que o autor deste salmo foi o Rei Davi e usam o livro de atos para justificar. (At 4: 24-26)

1 Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs?

2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo:

3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas.

4 Aquele que habita nos céus se rirá; o Senhor zombará deles.

5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará.

6 Eu, porém, ungi o meu Rei sobre o meu santo monte de Sião.

7 Proclamarei o decreto: o Senhor me disse: Tu és meu Filho, eu hoje te gerei.

8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão.

9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro; tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro.

10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes; deixai-vos instruir, juízes da terra.

11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor.

12 Beijai o Filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira; bem-aventurados todos aqueles que nele confiam.”

Exegese do Salmo 2

Para a melhor compreensão do salmo, apresentaremos ele dividido em 04 partes, que são:

1– Como os perversos planejam o mal (v. 1-3)

2– O grande Deus, zombando dos perversos (v. 4-6)

3– Os decretos: do filho e do pai (v. 7-9)

4– O convite para servir ao Senhor aos reis da terra (v. 10-12).

1 — Por que se amotinam as gentes.

o termo gentes neste texto tem conotação de multidão, assim a ideia central é que o Rei Davi e seus sucessores enfrentaria diversas dificuldades ao longo da história. dentro da visão teológica Davi e seus descendentes eram apenas sombras do Rei vindouro, Jesus Cristo, sua trajetória e sua glória.

2 — Senhor refere-se ao Pai.

A referência a palavra Senhor, possui profundo significado, pois trata de Deus como pai, que ungiu ao seu Filho Jesus. Já o termo ungido tem sentido de nobreza, ou seja, Cristo é o mais nobre da casa de Deus. Pois assim eram ungidos os reis para mostrar a escolha. O interessante nesta passagem, os reis da terra tentavam se opor a Jesus, o Rei de todo o Universo.

3 — Rompamos as suas ataduras.

O rompimento das ataduras é uma profecia futura que aponta para o Amargedom, descrito no livro de Apocalipse (Ap 19.11-21). Os reis da terra vão contra Jesus, com palavras de rebeldia.

4,5 — Zombará deles.

O sentido zombar é neste caso desconhecer a sua capacidade de reação, por isso deus zomba deles, visto que é apenas pó e cinza, ou seja insignificante o pensamento em lutar contra o reino eterno.

6 — O meu Rei.

O rei Davi e seus herdeiros receberam da parte do eterno Deus a promessa de que reinariam sobre as doze tribos de Israel. Que o texto chama de Sião ou mesmo de Jerusalém. O lugar de Sião era santo pois assim Deus disse. Foi onde Abraão atou seu filho Isaque e onde também foi construído o templo sagrado onde faleceria o Salvador.

7,8 — Tu és meu Filho.

Sempre um descendente do rei Davi, era corado como sucessor de seu pai em Jerusalém, essas palavras eram proferidas (Tu és meu Filho.). Então, o novo rei era adotado por Deus como seu filho. Essa adoção era anunciada em uma cerimônia solene de coroação e adoração a Deus. No Novo Testamento, Jesus declara-se como Rei, como o ungido, o verdadeiro Cristo, filho do Pai.

9 — Vara de

