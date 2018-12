Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO I

“O agradecimento é reconhecer a generosidade do próximo”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

AGRADECER É PRECISO…

Mais um ano chegar ao seu fim, ou seja, termina um ciclo, para dar início a outro. O ano que se avizinha, certamente será cheio de paz, boa vontade e caridade, símbolo maior da fé dos homens de bom coração. Entretanto, nunca é tarde para agradecer e hoje quero deixar registrado na história o meu breve, entretanto, leal agradecimento a todos vocês que ao longo do ano, vem acompanhando a coluna Reflexões Teológicas, não digo, meus leitores e leitoras e sim, digo meus amigos, que semanalmente (ou aleatoriamente) acompanham minha coluna.

Pela misericórdia do Rei Universal e Arquiteto do Universo, Deus, tenho tido a grata satisfação e ao mesmo tempo a felicidade de ser abordado por diversas pessoas nas ruas da cidade que se apresentam como leitoras dos meus textos publicados nesse ilustre jornal, na coluna Reflexões Teológicas.

Sem orgulho, porém com o coração transbordado de alegria… Confesso, que esse feedback de forma direta com os amigos leitores, que constantemente leem o que escrevo é profundamente gratificante. Porquanto, entendo que para qualquer escritor a maior felicidade é saber que o seu trabalho é acompanhado e admirado, o que é maior que qualquer questão de ordem financeira.

Diante disso, desejo aproveitar esse momento para dizer o quanto sou grato, a Deus, pelo seu amor e oportunidade de servir, ao jornal pela confiança, na pessoa de seus diretores e a vocês, meus amigos, que generosamente ler e comenta sobre a minha coluna.

Não posso e nem devo esquecer e agradecer aos que de forma direta ou mesma indireta fazem críticas as minhas visões sobre a formação de dois caráteres inseparáveis: o humano e o espiritual. Todavia, posso compreender que em muitas ocasiões tenho rascunha de forma dura, porem sincera. Por outro lado, tenho plena consciência de que ao logo dos dias cometo falhas, que sinceramente, tenho a esperança de utiliza-las como forças para ser melhor hoje do que ontem. E sendo assim, aproximar-me cada vez mais Daquele que é perfeito, o contemplando em sua sabedoria e amor.

Quando falo em perfeição a minha mente se volta para o único homem perfeito, o Homem-Deus Jesus Cristo, que apresentou o caminho da perfeição, e este Homem, que habitou sobre a face da Terra foi chamado de filho de Deus. Assim sendo, quando falo em ser melhor, tento dizer que devemos buscar sempre está sobre sua luz, que é perfeita e que soa como profecia para um mundo sem rumo. E esta é a missão do escritor, e não somente dele, mas de todo ser humano, revelar a luz da sabedoria.

Quando escrevo acredito no poder das palavras, e sei que palavra a palavra podemos contar uma história. Mais, bem sei, que pode também ajudar a mudar ou mesmo reescrever novas vidas.

FELIZ ANO NOVO – Ricardo Alfredo

ACONTECEU…

1- Bolsonaro convida Silas Malafaia, Edir Macedo e Valdemiro Santiago para sua posse;

2- Oremos pela Indonésia: tsunami deixa mais de 200 mortos após erupção vulcânica;

3- “A justiça de Deus não falha”, diz Marco Feliciano após processo sobre estupro ser arquivado;

4- Confeiteiro cristão novamente processado por se recusar a fazer bolo gay;

5- Papa Francisco diz que a Igreja não vai mais ignorar abusos sexuais.

ACJUS – Academia de ciências jurídicas e sociais de Mossoró

ÂNGELA MARIA RODRIGUES GURGEL.

3ª COLOCADA CONCURSO NACIONAL DE POESIA. Parabéns amiga.

ACJUS – (Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró)

Em 2018 um dos presentes da ACJUS foi o quadro do imortal e do patrono. Ideia do presidente da ACJUS Dr. Welignton Barreto. Parabéns grande pensador e amigo.

AMOL – ACADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS

O seu presidente o Dr. Helder Heronildes da Silva, vem em nome da academia agradecer a todos pela intensa participação nas festividades dos 30 anos da AMOL. E deseja a todos os imortais e amigos um feliz ano novo.

AMOL – ACADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS

Os imortais da AMOL, vem a público agradecer a participação da sociedade do RN, em especial a sociedade Mossoroense, pela participação intensa em sua comemoração dos 30 anos e ao mesmo tempo desejar um feliz ano.

Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas da Amazônia Legal reúne em Brasília

A reunião da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF) da Amazônia Legal realizada em Brasília (DF), uma reunião para a transição de governadores e secretários ambientais e do Comitê Diretivo. O GCF luta para que os governos subnacionais equipem com oportunidades de inovação e com novas liderança políticas para que ocorra maiores esforços e a proteção das florestas sejam bem-sucedidas.

A meta é reduzir as emissões e melhorar a vida das pessoas devem ser baseados em programas jurisdicionais, em vez de projetos e atividades individuais. (Foto: Governo do Tocantins)

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Futuro ministro de Bolsonaro quer limitar venda de bebidas alcoólicas para reduzir a violência;

2- À CPAD, Bolsonaro diz que pede a Deus que “ilumine” o Congresso Nacional;

3- AMOL – Academia Mossoroense de Letras comemora 30 anos;

4- ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, comemorou 04 anos de instituição com debate sobre a vida do seu patrono Rui Barbosa.

ABERTA INSCRIÇÕES PARA O EJAD 2019

PENSAMENTO II

“O silêncio é a fonte de sabedoria”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

DAS MAIS BELAS CANÇÕES CRISTÃS

Tua Graça Me Basta

Eu não preciso ser reconhecido por ninguém

A minha glória é fazer com que conheçam a Ti

No Santo dos santos a fumaça me esconde

No Santo dos santos a fumaça me esconde

No Santo dos santos a fumaça me esconde

Tua Presença

Tua Presença é o meu prazer!

POEMA

CLÁSSICOS DAS POESIAS

A terra dos posseiros de Deus

Esta terra é desmedida

e devia ser comum,

Devia ser repartida

um toco pra cada um,

mode morar sossegado.

Eu já tenho imaginado

Que a baixa, o sertão e a serra,

Devia sê coisa nossa;

Quem não trabalha na roça,

Que diabo é que quer com a terra?

(poeta: Patativa do Assaré)

PENSAMENTO III

Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. (Pensador Immanuel Kant)

DIA DO EVANGÉLICO

A cidade de viçosa/RN vai comemorar o dia do evangélico na sua praça central no dia 26 de dezembro às 19h. Será uma noite de louvor, adoração.

Presença já confirmada do pastor Alison Fernandes e o “projeto IDE” e Banda da cidade de Portalegre, após o culto, tradicional café da manhã.

A noite, grande culto com a participação do cantor e preletor da palavra de Deus, Denis Silva e a Banda Diante do Rei Jesus da cidade de Natal/RN. PARTICIPE

PENSAMENTO IV

“O amor é como uma luz que ilumina o caminho… ame, mesmo sem ser amado.” (Teólogo: Ricardo Alfredo)

GENTE QUE ORA

Orar ainda é o melhor recurso dos que serve a Deus. Quando criança sempre estava nos circulo de oração, para ouvir bem de perto a voz do Grande Deus. Muitas lições aprendi naqueles dias, dias inesquecíveis, dias em que sentia o calor da presença do Espirito Santo. E olhando para estes dias encontrei uma dessas servas de Deus que confia no seu amor e na sua misericórdia, sua boca é cheia de vamos orar e vigiar. Assim é a serva de Deus a irmã Maria do Socorro. Símbolo do verdadeiro Evangelho, que é simples e cheio da graça de Deus. Parabéns. Precisamos de suas orações e dos seus conselhos.

REFLEXÃO

A teologia viva nos traz conselhos para a vida. Leia com zelo e guarde bem no coração e na mente.

Salmos 5

O quinto salmo foi escrito pelo Rei Davi. Este salmo é um suplica ao eterno para o ensinar a como viver entre os adversários.

A intenção deste salmo é mostrar o caminho da oração no período da dificuldade, quando os dias se torna noites escuras. Assim o salmista coloca diante de Deus as suas dores.

Deste modo, este salmo mostra que não há necessidade de desesperança ou tomar atitudes transloucadas. O caminho é orar a Deus e coloque diante do Senhor todas as suas dores e aflições.

Esboço de Salmos 5:

5.1 – 3: Escuta Senhor

5.4 – 6: Deus de justiça

5.7 – 10: Lidando com os inimigos

5.11,12: Alegre é o que ama a Deus

Salmos 5.1 – 3: Escuta Senhor

1 Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer.

2 Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro.

3 De manhã ouves, Senhor, o meu clamor; de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança.

Salmos 5.4 – 6: Deus de justiça

4 Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça; contigo o mal não pode habitar.

5 Os arrogantes não são aceitos na tua presença; odeias todos os que praticam o mal.

6 Destróis os mentirosos; os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta.

Salmos 5.7 – 10: Lidando com os inimigos

7 Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa; com temor me inclinarei para o teu santo templo.

8 Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos; aplaina o teu caminho diante de mim.

9 Nos lábios deles não há palavra confiável; suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto; com suas línguas enganam sutilmente.

10 Condena-os, ó Deus! Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti.

Salmos 5.11,12: Alegre é o que ama a Deus

11 Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti; cantem sempre de alegria! Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome.

12 Pois tu, Senhor, abençoas o justo; o teu favor o protege como um escudo.