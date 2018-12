Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO I

“O Evangelho é da graça sobre a graça, porem nos nossos dias, tornou-se um verdadeiro comércio da fé”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

A FÉ SISTEMATIZADA COMO COMÉRCIO

A simplicidade da fé vem dia a dia, sendo substituída pelos modelos de marketing e bombardeada por todos os tipos de inovações contrárias a doutrina dos apóstolos e a verdadeira razão da fé, como afirma o apóstolo Paulo: “culto racional” (Rm. 12.1). A maior referência em teologia, das sagradas letras (A Bíblia).

Os meios de comunicação estão cheios de propagadas religiosas, com diversas promessas usado o nome de Deus, sem combinar com Ele. O mais interessante que são vendidas promessas de soluções para todos os tipos de problemas, desde a cura de doenças terminais até enriquecimento. Claro que o Deus verdadeiro, o dona vida e da morte, pode fazer qualquer coisa, inclusive cura, mais com certeza Ele, se possível fosse, ficaria surpreso como os homens transformaram a morte de Cristo num comércio lucrativo.

Já no campo emocional, é que a coisa fica feia, as promessas vão de encontro de um amor, até retorno de ex-marido, assim como curas miraculosas através lenços, água da fé, rosa que cura, caminho de sal e dai por diante. A coisa é muita seria boa parte da grade de programação da TV aberta é voltada para dogmatismo doutrinário, curandeirismo, prosperidade instantânea, e é dessas coisas antibiblicas, que surge a pergunta, onde está a essência do puro evangelho da salvação? …E a tendência é de transformação do evangelho da fé no Cristo Salvador em bem de consumo.

Dessa ideia, de consumo, surge primordialmente a questão; os pastores, padre, bispos, pregadores anunciam um bem ou um serviço nos meios de comunicação de massa? Sendo assim, eles têm deveres e obrigações com os consumidores, ficando dependentes da lei, da regulamentação e dar proteção ao consumidor.

A ideia do religare não deveria ser simplesmente religar o humano ao divino!? Além disso, o que se tem visto é a compra e a venda de milagres, assim como da fé. Porventura a religião não deveria ser confessional com um sistema de conduta moral e ética, transformando o homem para habitar o reino eterno?! Mas, todavia, o que temos é um serviço de autoajuda bem piorado do que do sistema mundano, além da indução ao leigo para votar em quem eles apontem como se fosse uma revelação divina.

Ainda há coisas mais tristes neste novo evangelho dos homens, como brigas pelo poder da igreja, traições nas votações de diretorias; compra de votos; troca de apoio por cargo; guerras ministeriais, difamação de quem está em acessão para derruba-lo e etc… Valores altíssimos para pregar a boa palavra ou mesmo cantar numa igreja, tudo comércio lucrativo.

Abrir uma igreja para vender a fé é muito fácil, não precisa ser teólogo, ou seja, ter estudo, não precisa de requisitos teológicos ou doutrinários, número de fiéis, basta quererem, ou serem espertinhos para tirar vantagens, como diz o ditado popular. O mais estranho que registrar uma igreja é simples demais.

Ainda tem outros benefícios, como ser isento de impostos, e ainda receber benéficos como os Federais e estaduais… IPVA, IPTU, ISS, ITR e vários outros “Is” de bens colocados em nome da igreja. Tendo também vantagens extras tributarias. Tudo legal, entretanto é necessário que as autoridades competentes olhem, com um olhar mais profundo na motivação e na fiscalização desta atividade, para que fé pública não seja lezada e o cidadão de bem, leigo, não seja engado.

Tudo isso acontecendo na luz do dia e não há providência por parte das autoridades para se estancar o sangramento da fé. Pois a diversidade de charlatães e estelionatários só tende a crescer quando não há uma clara regulamentação das instituições, ditas igrejas. Os ditos representantes da fé, que na verdade são representantes de si mesmo, fazem uma diversidade de promessas tão mirabolantes, que tudo é possível, ou seja, comprável neste mercado.

É bom deixar bem claro, milagres existem, são reais, assim como Deus é real semelhante ao ar que respiramos, mas não podemos silenciar diante de tantas farsas usando o bom nome de Cristo. Pois bem sabemos que Deus não bagana com ninguém e Ele mesmo afirma através do salmista: “Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito”? (Salmos 116:12); “Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos”. (Ageu 2:8).

Ainda que Deus tenha o deleite de receber ao ser humano em suas penúrias, não devemos esquecer de que Ele é o soberano do universo e está acima de tudo e todos. Deus que é o legitimo criador de tudo está acima do homem e, portanto, o homem não pode querer devassar os Seus pensamentos ou alcançar os Seus propósitos, a não ser pela própria revelação divina.

Se você vem fazendo uma reflexão deste texto até aqui, convido-o a terminar esta leitura orando o Salmo 119.33-36:

Ó Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis, e eu sempre as seguirei. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Faze com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas.

LISTA ATUALIZADA DE VALORES DE CACHES DE CANTORES GOSPEL CHOCA EVANGÉLICOS

Os caches de cantores e banda gospel vêm ficando cada vez mais caro segundo algumas igrejas que sempre contrata cantores e bandas evangélicas para cantar e tocar em suas igrejas e em eventos vejam alguns:

ALINE BARROS ———- 90.000,00*

RENASCER PRAISE ———- 70.000,00

ELI SOARES ———- 60.000,00*

ANDRÉ VALADÃO ———- 50.000,00

REGIS DANESE ———- 50.000,00

DAVI SACER ———- 50.000,00

LÁZARO “EX OLODUM” ———- 30.000,00

FERNANDINHO ———- 50.000,00

FERNANDA BRUM ———- 60.000,00**

THALLES ROBERTO ———- 35.000,00*

JOTTA A ———- 35.000,00

DAMARES ———– 30.000,00

BRUNA KARLA ———- 30.000,00**

OFICINA G3 ———- 30.000,00*

MARIANA VALADÃO ———– 30.000,00**

CASSIANE ———- 25.000,00**

NÍVEA SOARES ———- 25.000,00**

LUDMILA FERBER ———– 25.000,00

KLEBER LUCAS ———- 25.000,00

ALDA CÉLIA ———- 22.000,00**

SORAYA MORAES ———- 22.000,00**

PEDRAS VIVAS ———- 20.000,00

MARQUINHOS GOMES ———- 20.000,00

EYSHILA ———- 18.000,00**

JOZYANNE ———- 18.000,00**

PAMELA ———- 18.000,00

PG ———- 18.000,00

LYDIA MOISÉS ———- 18.000,00**

QUATRO POR UM ———- 18.000,00

ALEX GONZAGA ———- 16.000,00

HELOÍSA ROSA ———- 16.000,00**

CHRIS DURAN ———— 15.000,00

JAMILY ———- 15.000,00

PREGADOR LUO ———- 15.000,00**

CRISTINA MEL ———- 15.000,00**

ASAPH BORBA ———- 15.000,00

ADHEMAR DE CAMPOS ———- 15.000,00

ANDERSON FREIRE ———- 15.000,00

LAURIETE ———- 15.000,00**

ELAINE DE JESUS – 14.000,00**

MARCOS ANTÔNIO ———- 10.000,00

RAYSSA E RAVEL ———- 10.000,00**

MICHELLE NASCIMENTO ———- 9.000,00**

GISELE NASCIMENTO ———- 8.000,00**

LÉA MENDONÇA ———- 8.000,00**

LIVRES PARA ADORAR ———- Somente gastos com passagens e hotel

Disse Jesus: “DE GRAÇA recebestes, de graça dai.” (Mateus 10:8)

Chocante! Malafaia dispara contra cantores e pregadores que cobram alto cachê: “Vão morrer de fome!” (/www.gospelgeral.com.br).

CASO JOÃO DE DEUS: POLÍCIA DE GOIÁS RECEBE NOVAS DENÚNCIAS E MONTA FORÇA-TAREFA

Uma noticia bombástica caiu nas mídias foi referente ao Médium João de Deus, que está sendo acusado de abuso sexual de várias mulheres.

Na segunda feira dia 10 a polícia montou uma força tarefa para investigas varais denuncias com o médium João de Deus acusado de abusos sexuais.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do estado, o Dr. André Fernandes já há 25 denúncias recebidas, quase todas as vitimas já forma ouvidas. (Fonte: Folha de São Paulo)

ACONTECEU…

1- Fernanda Montenegro defende Lei Rouanet: “Não somos corruptos”;

2- “Louvores estão mais ‘ousados'”, acredita Darlene Zschech;

3- Governo deveria subsidiar escolas vinculadas a igrejas;

4- Pastor da Universal é preso em operação da PF no Acre;

5- Atirador mata 5 pessoas em Catedral de Campinas e depois se suicida;

6- Damares Alves defende projeto que torna o aborto “crime hediondo”;

7- Gleisi: “Não haverá pacificação no Brasil enquanto Lula estiver preso”.

EM DEZEMBRO LOUVOR COM FERNANDINHO EM MOSSORÓ

O Cantor Fernandinho louvará no próximo dia (15), de Dezembro na cidade de Mossoró, o evento contará com a participação dos cantores Chagas Sobrinho e Júnior e Dércia ambos de Mossoró. O evento acontecerá na Casa Porcino Park Center.

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Huck acusa: “Bolsonaro não tem um projeto para o Brasil”;

2- Série da Globo terá sósia de Bolsonaro como “inimigo da Amazônia”;

3- Após viagem à Coreia do Norte, Senador pede que Bolsonaro renuncie;

5- Milhares de mulheres são queimadas vivas na Índia;

6- Assessor de Trump visita Bolsonaro e o convida para reunião nos EUA: “Esperamos parceria”;

7- Bolsonaros querem consolidar luta anticomunista na América Latina;

8- Bolsonaro diz que preservação da família será prioridade no seu governo. (Fonte: gospelprime)

Assessor de Trump visita Bolsonaro e o convida para reunião nos EUA: “Esperamos parceria”

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), esta trabalhando a todo vapor, e o resultado foi uma reunião com o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, senhor John Bolton. A visita foi para confirmar o convite feito pelo presidente americano, Donald Trump, ao presidente brasileiro para conversações comerciais.

DESCOBERTA DE DNA REVELA QUE TODOS OS SERES HUMANOS SÃO DESCENDENTES DE UM MESMO CASAL

As descobertas colocam em cheque os padrões de evolução aceitos pela ciência. (Foto: Reprodução).

Cientistas dos EUA e da Suíça anunciaram uma descoberta. Eles apontam que todos os seres humanos são descendentes de um pai e uma mãe comuns que apareceram entre 100 mil e 200 mil anos atrás, após um evento quase acabado com a raça humana.

Embora os pesquisadores acreditem em uma explicação evolucionista e não estejam apontando para o Adão e Eva bíblicos, ou mesmo para Noé e sua esposa, a descoberta do DNA deles provocou muito debate. Pode ser um dos estudos mais desafiadores já realizados e traz um enorme mistério.

O que aconteceu para acabar com quase toda a vida no planeta, deixando para trás as pessoas que se tornariam pais e mães? O Daily Mail relata que essas novas descobertas põem em dúvida os padrões de evolução atualmente aceitos pela comunidade científica em geral.

A pesquisa foi liderada pelo pesquisador sênior Mark Stoeckle e pelo pesquisador associado David Thaler, da Universidade de Basel, na Suíça, e foi publicada na revista Human Evolution.

Pesquisadores dizem que estudaram os “códigos de barras” genéticos de cinco milhões de animais e seres humanos, cerca de 100 mil espécies, para chegar a conclusões. Os códigos de barras são trechos de DNA que residem fora do núcleo das células vivas, o chamado DNA mitocondrial, que as mães passam de geração em geração.

Stoeckle e Thaler também descobriram que 90% de todas as espécies de animais vivos hoje vêm de pais que começaram a dar à luz na mesma época, em algum lugar há cerca de 250 mil anos.

A Fox News relata que o estudo se alinha com a Bíblia de duas formas notáveis. Confirma que nós e nossos semelhantes na Terra surgiram de um evento de criação recente e profundo, orquestrado por algum mecanismo desconhecido.

Os códigos de barras do DNA revelam que as espécies são quantificadas. Em vez de haver um continuam de variedades animais, como se poderia esperar de milhões de anos de evolução gradual, as criaturas caem em populações muito distintas e amplamente separadas, o que a Bíblia descreve como “tipos”, da palavra hebraica “min”.

Então, num momento em que as pessoas tendem a olhar para as diferenças em termos de cor, status social e outros fatores, os cientistas sugerem que, quando nos referimos ao nosso próximo, estamos de fato nos referindo aos nossos irmãos e irmãs genéticos.

“No momento em que os humanos colocam tanta ênfase nas diferenças individuais e de grupo, talvez devêssemos passar mais tempo questionando como nos parecemos uns aos outros e ao resto do reino animal”, disse o Dr. Mark Stoeckle ao The Daily Mail. (Fonte: guiame.com.br)

ABERTA INSCRIÇÕES PARA O EJAD 2019

PENSAMENTO II

“A maior glória não é ficar de pé, mas levantar-se cada vez que se cai”. (CONFÚCIO)

ALIANÇA ENTRE BRASIL E ISRAEL É DECISIVA PARA NOSSO FUTURO

“Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem”. O texto bíblico de Gênesis se tornou o lema do apóstolo Francisco Nicolau, da Igreja Batista das Nações, em relação à Israel.

Diante da promessa do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) em transferir a embaixada brasileira em Israel de Tev Aviv para Jerusalém, Nicolau tem expectativas sobre o futuro do Brasil.

“Eu vejo que todas as nações que se posicionam ao lado de Israel recebem de Deus, por causa das promessas bíblicas, bênçãos sem medida”, disse ele ao Guiame. “[O cumprimento] da promessa do novo presidente de mudar a embaixada, como fez os Estados Unidos e a Guatemala, vai fazer uma diferença muito grande”. (Fonte: guiame.com.br)

PALESTRA MOTIVACIONAL

ANTES DE PARTIR PARA ETERNIDADE ELES DISSERAM:

1- MAOMÉ, DISSE:

“Eu não sei o propósito da vida”

2- CONFÚCIO, DISSE:

“Eu não sou o caminho”

3- BUDA, DISSE:

“Procuro pela verdade”

4- JESUS, DISSE:

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida” (João 14.6)

POEMA

CLÁSSICOS DAS POESIAS

Amanhã

Amanhã, ilusão doce e fagueira,

Linda rosa molhada pelo orvalho:

Amanhã, findarei o meu trabalho,

Amanhã, muito cedo, irei à feira.

Desta forma, na vida passageira,

Como aquele que vive do baralho,

Um espera a melhora no agasalho

E outro, a cura feliz de uma cegueira.

Com o belo amanhã que ilude a gente,

Cada qual anda alegre e sorridente,

Como quem vai atrás de um talismã.

Com o peito repleto de esperança,

Porém, nunca nós temos a lembrança

De que a morte também chega amanhã. (Poeta: Patativa do Assaré)

PENSAMENTO III

“…mas, examinai todas as evidências, retende o que é bom”.. (Teólogo e Apóstolo: Paulo – 1 Tessalonicenses 5:21)

DIA DO EVANGÉLICO

A cidade de viçosa/RN vai comemorar o dia do evangélico na sua praça central no dia 26 de dezembro às 19h. Será uma noite de louvor, adoração.

Presença já confirmada do pastor Alison Fernandes e o “projeto IDE” e Banda da cidade de Portalegre, após o culto, tradicional café da manhã.

A noite, grande culto com a participação do cantor e preletor da palavra de Deus, Denis Silva e a Banda Diante do Rei Jesus da cidade de Natal/RN. PARTICIPE

PENSAMENTO IV

“O céu repleto de trevas, e o mar revolto, faz o barquinho ficar sem direção, então me aquieto para ouvi tua voz”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

REFLEXÃO

A teologia viva nos traz conselhos para a vida. Leia com zelo e guarde bem no coração e na mente.

Salmos 73

1 Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração.

2 Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram; pouco faltou para que escorregassem os meus passos.

3 Pois eu tinha inveja dos néscios, quando via a prosperidade dos ímpios.

4 Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força.

5 Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens.

6 Por isso a soberba os cerca como um colar; vestem-se de violência como de adorno.

7 Os olhos deles estão inchados de gordura; eles têm mais do que o coração podia desejar.

8 São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão; falam arrogantemente.

9 Põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra.

10 Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem.

11 E eles dizem: Como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo?

12 Eis que estes são ímpios, e prosperam no mundo; aumentam em riquezas.

13 Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração; e lavei as minhas mãos na inocência.

14 Pois todo o dia tenho sido afligido, e castigado cada manhã.

15 Se eu dissesse: Falarei assim; eis que ofenderia a geração de teus filhos.

16 Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso;

17 Até que entrei no santuário de Deus; então entendi eu o fim deles.

18 Certamente tu os puseste em lugares escorregadios; tu os lanças em destruição.

19 Como caem na desolação, quase num momento! Ficam totalmente consumidos de terrores.

20 Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles.

21 Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins.

22 Assim me embruteci, e nada sabia; fiquei como um animal perante ti.

23 Todavia estou de contínuo contigo; tu me sustentaste pela minha mão direita.

24 Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória.

25 Quem tenho eu no céu senão a ti? e na terra não há quem eu deseje além de ti.

26 A minha carne e o meu coração desfalecem; mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre.

27 Pois eis que os que se alongam de ti, perecerão; tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti.

28 Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus; pus a minha confiança no Senhor DEUS, para anunciar todas as tuas obras.

Exegese

Salmos 73-2. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram; pouco faltou para que escorregassem os meus passos.

Na primeira parte o músico Asafe, ponderou sobre a bondade de Deus em ralação aos seus servos e diz: Deus é bom para com Israel, à predestinação de salvos e perdidos e aqui afirmada sem nem um medo ou receio, do que possa pensar a Criatura finita.

Um pouco mais adiante o salmista dar início aos seus conflitos interiores em relação à prosperidade e longevidade dos ímpios. Mas trata-se de uma questão de fórum o intimo teve uma experiência mística negativa qual o cristão que diante de injustiças e maldades não se sente no dever de se auto questionar?

Vamos agora fazer uma análise do versículo dois que está em apreço aqui três coisas se destacam vejamos.

Na segunda parte ele faz uma retrospectiva dos nossos deslizes; prospectos de ameaças futuras; preparação no presente para isso.

O salmista declara sua quase queda de 2-14 é Aqui Asafe apresenta a Sua dúvida e sua Incredulidade como ato de escorregar de uma vereda, Aqui percebemos que a vida dos verdadeiros servos é mais do está fundamentada em coisas materiais, ou seja, o verdadeiro servo deve está sólido em Cristo como seu Bem absoluto.

Precisamos apreender que este salmo é uma reflexão pessoal do salmista e que não sugere uma forma doutrinaria, as quais deveram observar às coisas e situações a nossa volta então há uma possibilidade de, mas se estivermos formados em Cristo nada e nem ninguém nos derrubará.