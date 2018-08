Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

REFLEXÃO

Seja sempre forte, não como as ondas que tudo destroem, mas sim como as rochas que tudo suportam.

A POLÍTICA E CRISTIANISMO

O movimento político por definição é uma atividade dos cidadãos, que buscam o bem comum e promovem o equilíbrio social. Infelizmente, o termo política neste pais soar como obra de corrupção, desvio, engano e traição.

A construção (Carta Magna) deixa explicito que qualquer crença, tem direito assegurado de ter uma posição e defende-la. Todavia, algumas pessoas utilização a lei para benefício próprio, e tirando provento do povo na condição de escolhe através da razão.

Fica mais perceptível no mundo cristão essa influência danosa no ato de votar e ser votado. O discurso é sempre o mesmo, cristãos devem participar da política para fazerem a diferença, para serem luz no meio das trevas, e assim introduz políticos incapazes, sem espiritualidade e sem intelectualidade, criando uma sequência de erros que em nada contribui no bem social.

São estes mesmos, que acabam se envolvendo nos atos de corrupção. Pois passam a usar os meios ilícitos para garantir sua eleição, como: compra de votos, subornos e alianças imorais. E quase sempre passam a usar estratégias vergonhosas, visto que sem elas não são eleitos, e assim nadam a braçadas largas num mar de lama, usando o evangelho como base de apoio.

Para bem da verdade, são poucos que realmente se elegem pelas vias morais, éticas e honestas. Visto que o sistema atual induz e ao mesmo tempo promove as práticas ilícitas para se ganhar uma eleição. A formosa lei do “toma lá dar cá”.

Muitas igrejas, esqueceram do seu real proposito na terra que é de impacta o mundo com as boas práticas do Reino de Deus. E nestas práticas devem estar a assistência social ao alcance dos menos favorecidos, que muitas vezes são ignorados como irmão e servo de Deus.

Quanta insensatez, quando colocamos todas as nossas esperanças apenas na política. Quando nos esquecemos de fazer o bem. Quando esperamos apenas que o estado seja o benfeitor social e nos colocamos a margem da ação do bem fazer.

Quando deixamos nossos irmãos jogados a própria sorte, na fome, na insegurança e na miséria, não estamos reproduzindo a política de Deus e nem dos homens sérios. Pelo contrário estamos semeando o mal em silêncio.

Quando não criamos meios de ajudar, com cursos profissionalizantes, com centro de recuperação de drogados e viciados e hospitais estamos a dizer que o reino de Deus não pode ser implantado na terra. E assim desfazemos das profecias que apontam para este reino.

É primordial, a formação de uma consciência cristã ética, conjunta a ideia espiritual do reino de Deus. Pois assim tomaremos decisões que beneficie todos sem exceção ou regras dogmáticas.

ANIVERSARIANTES

Estas são minhas duas filhas, a primeira foto Isabelly stefanny e segunda foto é Mariah Yasmim. As aniversariantes mais lindas do mundo.

Fazer Aniversário é amadurecer um pouco mais e olhar a vida como uma dádiva de Deus. É ser grato, reconhecido, forte, destemido. É ser rima, é ser verso, é ver Deus no universo; Parabéns as vocês nesse dia tão grandioso.

Nos dias 16 e 18 de agosto são dois dias diferentes, são dias mais irradiados pelo sol, dias bonitos, repletos de sonhos e vida. No dia 18 de agosto Mariah Yasmim completa 15 anos e dia 16 de agosto, Isabelly 25 anos. Com certeza, Deus que é bom e generoso, tem reservados o melhor da terra para vocês duas.

Vamos viver este momento de grande alegria, desejo toda a felicidade do mundo a vocês duas e que: O Senhor te abençoe e te guarde; O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Parabéns, com grande amor.

PENSAMENTO I

A medicina cria pessoas doentes, a matemática, pessoas tristes, e a teologia, pecadores. (Teólogo: Martinho Lutero)

PENSANDO…

Quando caminhar parece não ser mais possível, e a minha alma se sente abatida e carregada de tristeza e angustia.

Quando os problemas afloram de todas as partes e o meu coração parece não suportar… então, fico quietinho, parado em total silêncio. Esperando e esperançoso de sua chegada… até sentir… que Tú estais ao meu lado.

De repente, sinto tua mão me erguendo… levantando-me, levando-me ao topo da montanha. Sinto-me caminhando em paz em meio a tempestade… e quando percebo renovar a minha força, descubro que estou sobre seus ombros. E assim sinto que posso ser muito mais do que sou. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

RÁPIDAS DA SEMANA

1- China proíbe batismos e aumenta nível de perseguição aos cristãos para promover o comunismo;

2- África foi mais ajudada pelo pentecostalismo do que pelas ONGs, diz pesquisa;

3- Senado da Argentina rejeita legalização do aborto no país;

4- É possível evangelizar com alegria, sim!;

5- Evangélicos divergem sobre modificações genéticas em bebês;

6- Hinário: a relíquia dos adoradores do passado;

7- Pastor conselheiro de Trump traz mensagem profética para o Brasil;

8- AD Mossoró-RN promove conferencia missionaria;

9- Museu do sertão fará festa com entregue de medalhas. (Fonte: guiame)

PENSAMENTO II

“Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência”. (Teólogo: Santo Agostinho)

JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

O professor Benedito Vasconcelos (o sábio do sertão) e sua equipe, vem movimentando a cidade e o Estado com grande agitação cultural. E desta vez é a hora da XIII jornada cultural que está datada para o dia 01 de setembro de 2018. Como em outros encontros e jornadas, certamente será extraordinário. Parabéns grande professor e amigo.

PENSAMENTO III

“O sábio de coração aprender a ter paciência com os outros e consigo mesmo””. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

COMPETÊNCIA

A diretora geral da secretaria de desenvolvimento social a senhora Maria Arlene, tem sido uma ancora no município, receptiva, boa gente, inteligente e uma capacidade de resolve os problemas que surge. Não é à toa que o povo após falar com ela, sai um aspecto renovado. Sempre tem uma palavra de animo, de carinho e apontando soluções. Parabéns boa amiga, que o grande Deus continue lhe abençoando

ANIVERSÁRIO E CANTATA

A segunda Igreja Batista, neste mês de agosto, promove seu aniversário e para tanta felicidade está presente o grupo vocal. Ao falar em grupo vocal tenho um bom amigo, professor Everton, que sempre nos brinda cantado algumas canções linda, e ele tem uma voz afinada. Tem pessoas que são profundamente abençoadas e ele é uma dessas pessoas. Parabéns a igreja, ao grupo vocal e ao bom amigo.

A igreja presbiteriana lança a campanha de 31 dias de oração e aponta os motivos para orar. A campanha teve início dia 13 de agosto e vai até o dia14 de setembro. Parabéns aos idealizadores, orar é preciso.

REFLEXÃO DO DIA

Há uma estrada no alto de um outeiro, onde os peregrinos passam a caminho de Jerusalém e do templo. Templo este, que é um lugar de excelência para cultuar ao criador. Essa Estrada está sobre o monte de Sião (monte santo), e é exatamente nesta estrada, que os que peregrinam, cantam, choram e se alegram diante do Rei Universal. O salmo 121 traduz essa peregrinação e aponta a resposta ao sentido de viver.

Salmos 121

1 Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro.

2 O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.

3 Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não tosquenejará.

4 Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel.

5 O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua direita.

6 O sol não te molestará de dia nem a lua de noite.

7 O Senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma.

8 O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.