Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

A POLÍTICA, A CORRUPÇÃO E A SOCIEDADE

A corrupção tem longa lista histórica, sempre encavada na ideia de se obter vantagem em tudo. Não é à toa que as políticas públicas e as políticas partidárias foram invadidas pela cultura do toma lá dar cá, e pior, encontrou guarida no seio da sociedade com a frase exposta; “ele rouba, mais faz”.

A ideia de corrupção está entranhada no coração humano, de forma que para lutar contra ela é necessária a reeducação nas duas áreas: moral e espiritual. A espiritual está relacionada a percepção da eternidade, visto que a alma humana sabe em si mesma que é eterna, e que precisa agir com visão voltada a eternidade. Quanto a moral, essa ideia está relacionada ao domínio do espirito do próprio homem. Já na ideia social está ligada a caminhar dentro de uma proposta do bem comum, quase esquecida pela humanidade.

Com a queda do espirito humano, e da humanidade, a ideia do vantagismo se apossou da alma humano em todas as regiões, causando a dor, a ganância, os desvios de verbas, os superfaturamentos de obras e uma diversidade de crimes contra o ser humano mais carente. Levantado as paredes do ódio, do morticínio da miséria, tudo fruto da agonia em seus instantes finais.

O espirito humano, vem criado asas, e começa a voar, em busca da liberdade, por ter vivido tanto tempo preso debaixo do chicote da ignorância e da maldade. A liberdade que paira sobre o espírito, vem lhe mostrado caminho para um novo mundo de partilha e de misericórdia.

Porém, nesta nação ambígua, as autoridades nos dar lição contraria ao erguer em volta de si e dos seus muros da boa vida, enquanto a massa popular sofre com miséria crescente e com descaso. Gerador de crimes.

Em latim, corrupção é quebrar em pedaços. É o que tem acontecido a nação, está em pedaços, e eles, os políticos, desapercebidos, brincado de legislar. Utilizando de toda ilegalidade e se escondendo nas entre linhas da lei, sem a punição adequada.

Ela, a corrupção, impedi o desenvolvimento da qualidade de vida, da moradia, dos postos de trabalhos, e da dignidade humana. Gerando uma multidão de desesperados.

É preciso compreender que a corrupção vai muito além de um erro cometido. Ela é sistemática e institucionalizada. E para muitos se tornou normal. O que deve ser combatido de forma veemente. Todos temos a obrigação de fazermos uma limpeza nos quadros políticos desta nação. Tirando os corruptos de cena e prendendo os corruptos.

É tempo de mudança, de renovação, é tempo de fé no futuro. Todavia precisamos trabalhar para que o futuro aconteça. E que o reino de Deus seja implantando nos corações. Tirando de uma vez toda, a agonia da ambição e do desrespeito com a vida humana.

Portanto, precisamos de políticas que assegure o campo de trabalho, que dê futuro à mocidade e segurança à velhice.

MILAGRE – AVIÃO COM 103 PESSOAS CAI NO MÉXICO E TODOS SOBREVIVEM

Logo após decolar, o avião da companhia Aeroméxico, caiu em cinco minutos. De acordo com as informações do Governo Federal do México, os passageiros ficaram feridos, porém sem morte até o momento.

O porta-voz da casa civil do Mexicana, anuncio as providências tomadas em relação aos feridos e as famílias.

O avião da Aeroméxico AM2431 decolou do Aeroporto Internacional Guadalupe Victoria, em Durango, às 15h09 (17h09, horário de Brasília) para a Cidade do México, onde deveria aterrizar às 16h50 (18h50, horário de Brasília). A aeronave é um Embraer E190, da empresa Aeroméxico Connect.

Ainda não se sabe as causas da queda do avião. (Fonte: Veja)

As vezes a vida é como uma onda forte ou tempestade que não passa ao cruzar seu caminho. E ela vem quebrando todas as nossas vontades e o chão desaparece em baixo de você. Assim nos sentimos perdidos e sozinhos. É justamente neste momento que se ouve aquela voz dentro de si, que diz: você não está sozinho, estou aqui para ajudar, estou bem ao seu lado. Eu lhe ajudarei a superar. Quando tudo que for possível você tenha feito, e não tenhas mais forças para continuar…Eu enxugarei as lagrimas e lutarei suas batalhas e te segurarei forte pela mão e não te deixarei sozinho.

“Não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem meu guia”. (Teólogo: Martinho Lutero)

TEVE INÍCIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E O SARAMPO

A Campanha teve início no dia 06 vai até o dia 31 de agosto. Porém o dia D ficou marcado para o dia para 18 de agosto, quando sempre é intensificada a vacinação em massa.

O Ministério da Saúde, informou que foram adquiridos 28,3 milhões de doses de ambas as vacinas – um total de R$ 160,7 milhões.

Foco da vacina é Crianças com idade entre 1 ano e 5 anos incompletos (4 anos e 11 meses).

No caso de crianças que já foram vacinas é preciso levar novamente, todas que estão entre 1 ano até 5 anos. É necessário que os pais verificam o quadro de vacinas para completar e deixa a criança segura.

Já na fase adulta (até 29 anos), é necessário tomar a dose do tríplice viral, já quem está entre 30 e 49 anos deve tomar apenas uma dose do tríplice viral. (Fonte: Agência Brasil)

“O silêncio é a maior arma dos sábios”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

ORAÇÃO, A ARMA CONTRA AS DORES DA VIDA

Esse é um dos mais belos convites. Orar, é conhecer, é saber, é aprender. A Oração é a liberdade da alma rumo a eternidade. Ah, quem dera se as pessoas aprende-se a orar. Orar sem fanatismo, sem querer ser o santarrão, orar sem quer ser o melhor, apenas orar, como forma de gratidão ao eterno criador de todas as coisas (DEUS).

JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

O professor Benedito Vasconcelos (o sábio do sertão) e sua equipe, vem movimentando a cidade e o Estado com grande agitação cultural. E desta vez é a hora da XIII jornada cultural que está datada para o dia 01 de setembro de 2018. Como em outros encontros e jornadas, certamente será extraordinário. Parabéns grande professor e amigo.

CONVITE – MUSEU DO SERTÃO E AMARP

Sobre a direção e coordenação do prof. Dr. Benedito Vasconcelos, o museu do sertão promove a Ia feira de livros dos autores mossoroenses. Parabéns a grande ideia.

“Quem busca começa pelo fim, não conhece a glória da chegada”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

REFLEXÃO DO DIA

Salmos 54

1 Salva-me, ó Deus, pelo teu nome; defende-me pelo teu poder.

2 Ouve a minha oração, ó Deus; escuta as minhas palavras.

3 Estrangeiros me atacam; homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Pausa

4 Certamente Deus é o meu auxílio; é o Senhor que me sustém.

5 Recaia o mal sobre os meus inimigos! Extermina-os por tua fidelidade!

6 Eu te oferecerei um sacrifício voluntário; louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom.

7 Pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos.